Hochul avanza sobre los ricos de Nueva York: impulsa un impuesto a segundas viviendas de 5 millones de dólares

La gobernadora demócrata Kathy Hochul impulsa la creación de un impuesto a segundas viviendas cuyo valor superen los 5 millones de dólares. El propósito es recaudar aproximadamente 500 millones de dólares anuales para New York City, a través de una medida que se aplicaría mediante una escala variable. De entrar en vigor, afectaría específicamente a los ultrarricos que poseen propiedades de lujo pero que residen principalmente fuera de la ciudad.

Cómo es el impuesto “pied-à-terre” de Kathy Hochul a propiedades de lujo en Nueva York

Conocida como impuesto "pied-à-terre", la medida fue anunciada el martes por la gobernadora. La iniciativa apunta a abordar el déficit de la ciudad de Nueva York, estimado en US$5400 millones hasta el próximo año fiscal. Aunque todavía no hay detalles concretos, los funcionarios indicaron que el recargo podría aplicarse mediante una escala variable. De este modo, las propiedades de mayor valor tributarían a una tasa más alta.

El impuesto impulsado por la gobernadora Kathy Hochul en Nueva York se aplicaría mediante una escala variable @GovKathyHochul

Aunque el gravamen se incluiría en el presupuesto estatal, está orientado a propiedades ubicadas en la ciudad de Nueva York, que es la que enfrenta el déficit, según informó The New York Times. La gobernadora tenía previsto presentar la hoja de ruta este 11 de abril, pero aún está en negociaciones con los líderes legislativos estatales.

“Nueva York es la ciudad más grande del mundo, y las personas que la llaman su hogar no deberían cargar con el peso de la carga solas. Si puedes permitirte una segunda vivienda de 5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puedes contribuir como cualquier otro neoyorquino“, expresó la mandataria.

A quiénes impacta el impuesto a viviendas de lujo en Nueva York y cuál es el contexto fiscal

En general, la gobernadora se mostró reacia a las presiones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para aumentar la presión fiscal sobre los multimillonarios y las grandes corporaciones.

El temor principal que rodea al incremento de los impuestos se basa en que estas ideas podrían perjudicar el clima empresarial del estado y provocar que las personas adineradas se muden a Florida o Texas, como ocurrió en los últimos meses.

En los últimos meses, Hochul y Mamdani mantuvieron discusiones por las propuestas de aumentar los impuestos para abordar el déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York X/@GovKathyHochul

No obstante, la medida apunta a personas acaudaladas que no tributan como residentes fiscales en Nueva York, ya que su domicilio principal se encuentra fuera del estado, aunque poseen propiedades en la ciudad.

De aplicarse la iniciativa, muchos de los propietarios afectados serán inversores extranjeros que pasan poco tiempo en sus apartamentos. La encuesta sobre vivienda y vacantes de la ciudad de Nueva York, que se realiza cada tres años, reveló que en 2023 había alrededor de 59.000 unidades que estaban “reservadas para uso estacional, recreativo u ocasional”.

La pulseada entre Mamdani y Hochul por los impuestos en Nueva York: “Una prueba de fuego”

Reacciones políticas al impuesto de Hochul: apoyos y críticas en Nueva York

Al conocer la medida, el alcalde Mamdani reaccionó mediante un mensaje en su cuenta de X. “Impondremos impuestos a los ultrarricos y a las élites globales”, sentenció, citando la declaración de Hochul.

Otro apoyo al tributo llegó por parte de la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin. A través de un comunicado en su sitio web oficial, sostuvo que se trata de “una propuesta inteligente y sensata que generará importantes ingresos adicionales”.

“Este es el enfoque integral que necesitamos para fortalecer la situación fiscal de la ciudad y abordar la crisis de asequibilidad sin sobrecargar a los trabajadores neoyorquinos”, agregó luego.

A su vez, Fiscal Policy Institute señaló que es “un paso crucial” para la creación de un sistema tributario “que refleje la inmensa riqueza de la ciudad y permita financiar importantes inversiones en su fuerza laboral, vivienda e infraestructura de transporte”.

Las críticas de Blakeman a la gestión de Hochul de cara a las elecciones en Nueva York

No obstante, no todos los actores políticos aplaudieron la medida. El candidato republicano para las elecciones de este año, Bruce Blakeman, quien también es ejecutivo del condado de Nassau, cuestionó el cambio de parecer de Hochul.

“La promesa de Kathy Hochul de ‘no subir los impuestos’ ha caducado más rápido que las familias que huyen de la crisis de asequibilidad de Nueva York”, declaró, citado por CBS News.

En esa línea, sostuvo que podría derivar en medidas impositivas contra toda la población. “Ya seas rico o de clase media, Hochul y Mamdani quieren aumentar los impuestos a tu propiedad y quitarte la mitad de tu casa mediante un nuevo impuesto de sucesiones", expresó el republicano.

Para concluir, prometió reducir los gravámenes si obtiene un triunfo en las elecciones y calificó la propuesta de Hochul como “una guerra contra la propiedad de la vivienda y el sueño americano”.