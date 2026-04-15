Hochul avanza sobre los ricos de Nueva York: impulsa un impuesto a segundas viviendas de 5 millones de dólares
La gobernadora busca recaudar US$500 millones con un gravamen a propiedades de lujo; crece la tensión política en el estado por la iniciativa fiscal
- 4 minutos de lectura'
La gobernadora demócrata Kathy Hochul impulsa la creación de un impuesto a segundas viviendas cuyo valor superen los 5 millones de dólares. El propósito es recaudar aproximadamente 500 millones de dólares anuales para New York City, a través de una medida que se aplicaría mediante una escala variable. De entrar en vigor, afectaría específicamente a los ultrarricos que poseen propiedades de lujo pero que residen principalmente fuera de la ciudad.
Cómo es el impuesto “pied-à-terre” de Kathy Hochul a propiedades de lujo en Nueva York
Conocida como impuesto "pied-à-terre", la medida fue anunciada el martes por la gobernadora. La iniciativa apunta a abordar el déficit de la ciudad de Nueva York, estimado en US$5400 millones hasta el próximo año fiscal. Aunque todavía no hay detalles concretos, los funcionarios indicaron que el recargo podría aplicarse mediante una escala variable. De este modo, las propiedades de mayor valor tributarían a una tasa más alta.
Aunque el gravamen se incluiría en el presupuesto estatal, está orientado a propiedades ubicadas en la ciudad de Nueva York, que es la que enfrenta el déficit, según informó The New York Times. La gobernadora tenía previsto presentar la hoja de ruta este 11 de abril, pero aún está en negociaciones con los líderes legislativos estatales.
“Nueva York es la ciudad más grande del mundo, y las personas que la llaman su hogar no deberían cargar con el peso de la carga solas. Si puedes permitirte una segunda vivienda de 5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puedes contribuir como cualquier otro neoyorquino“, expresó la mandataria.
A quiénes impacta el impuesto a viviendas de lujo en Nueva York y cuál es el contexto fiscal
En general, la gobernadora se mostró reacia a las presiones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para aumentar la presión fiscal sobre los multimillonarios y las grandes corporaciones.
El temor principal que rodea al incremento de los impuestos se basa en que estas ideas podrían perjudicar el clima empresarial del estado y provocar que las personas adineradas se muden a Florida o Texas, como ocurrió en los últimos meses.
No obstante, la medida apunta a personas acaudaladas que no tributan como residentes fiscales en Nueva York, ya que su domicilio principal se encuentra fuera del estado, aunque poseen propiedades en la ciudad.
De aplicarse la iniciativa, muchos de los propietarios afectados serán inversores extranjeros que pasan poco tiempo en sus apartamentos. La encuesta sobre vivienda y vacantes de la ciudad de Nueva York, que se realiza cada tres años, reveló que en 2023 había alrededor de 59.000 unidades que estaban “reservadas para uso estacional, recreativo u ocasional”.
Reacciones políticas al impuesto de Hochul: apoyos y críticas en Nueva York
Al conocer la medida, el alcalde Mamdani reaccionó mediante un mensaje en su cuenta de X. “Impondremos impuestos a los ultrarricos y a las élites globales”, sentenció, citando la declaración de Hochul.
Otro apoyo al tributo llegó por parte de la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin. A través de un comunicado en su sitio web oficial, sostuvo que se trata de “una propuesta inteligente y sensata que generará importantes ingresos adicionales”.
“Este es el enfoque integral que necesitamos para fortalecer la situación fiscal de la ciudad y abordar la crisis de asequibilidad sin sobrecargar a los trabajadores neoyorquinos”, agregó luego.
A su vez, Fiscal Policy Institute señaló que es “un paso crucial” para la creación de un sistema tributario “que refleje la inmensa riqueza de la ciudad y permita financiar importantes inversiones en su fuerza laboral, vivienda e infraestructura de transporte”.
No obstante, no todos los actores políticos aplaudieron la medida. El candidato republicano para las elecciones de este año, Bruce Blakeman, quien también es ejecutivo del condado de Nassau, cuestionó el cambio de parecer de Hochul.
“La promesa de Kathy Hochul de ‘no subir los impuestos’ ha caducado más rápido que las familias que huyen de la crisis de asequibilidad de Nueva York”, declaró, citado por CBS News.
En esa línea, sostuvo que podría derivar en medidas impositivas contra toda la población. “Ya seas rico o de clase media, Hochul y Mamdani quieren aumentar los impuestos a tu propiedad y quitarte la mitad de tu casa mediante un nuevo impuesto de sucesiones", expresó el republicano.
Para concluir, prometió reducir los gravámenes si obtiene un triunfo en las elecciones y calificó la propuesta de Hochul como “una guerra contra la propiedad de la vivienda y el sueño americano”.
Otras noticias de Agenda EEUU
Enojo con Trump. Sheinbaum sobre la muerte de mexicanos en centros del ICE: “Su delito es no tener papeles, pero trabajan”
En vivo. La ciudad de Miami revela qué empresas perdieron sus licencias por vínculos con Cuba
En Minnesota. Investigan al ICE por posible secuestro: el caso del ciudadano estadounidense que motivó una causa judicial
- 1
Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”
- 2
Tomás Etcheverry perdió en el ATP de Barcelona: su rival definió el partido con un ace sacando de abajo
- 3
El gesto de Ubeda durante el partido de Boca que indignó a Alfaro Moreno, leyenda de Barcelona de Ecuador: “Una falta de respeto”
- 4
Milei: cuando toca la mala hora