¿A partir de qué edad es legal conducir en Nuevo México?

Para reducir accidentes viales y fomentar la conducción responsable, cada estado de Estados Unidos establece sus propias leyes de tránsito. En Nuevo México existe un sistema de licencias graduales diseñado para que los jóvenes conductores adquieran experiencia bajo la supervisión de un adulto antes de manejar solos.

Desde qué edad los jóvenes pueden conducir en Nuevo México

De acuerdo con Reunion Injury Law, la edad mínima legal para comenzar a conducir en Nuevo México es de 15 años, cuando los adolescentes pueden solicitar un permiso de aprendizaje en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (MVD, por sus siglas en inglés).

En EE.UU., cada estado tiene sus propias leyes de licencias y, por lo general, exigen que los residentes tengan una licencia válida para operar un vehículo legalmente Freepik - Freepik

Para tramitar este permiso, deben presentar:

Número de identificación personal .

. Comprobante de identidad y residencia en Nuevo México .

. Certificado de inscripción o finalización de un curso de educación vial aprobado por el estado.

Durante la solicitud, el menor debe estar acompañado por su padre o tutor legal, quien firmará el formulario correspondiente. Si el solicitante no ha completado un curso de manejo, deberá aprobar una prueba escrita y un examen de la vista.

Una vez obtenido el permiso, el adolescente podrá avanzar a una licencia provisional a los 15 años y medio, y posteriormente a una licencia completa a los 16 años y medio, siempre que cumpla con todos los requisitos del programa estatal.

Etapas de la licencia de conducir gradual en Nuevo México

Para obtener su licencia, los conductores en Nuevo México deben pasar por tres etapas:

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas implica la revocación inmediata de la licencia Foto de freepik

Permiso de Instrucción : Los adolescentes del estado deben tener su permiso de conducción durante al menos seis meses y completar el programa de educación vial aprobado por el estado. Durante este lapso, solo pueden conducir en compañía de un adulto mayor de 21 años con licencia de conducir vigente desde hace tres años. También deben de completar 50 horas de práctica supervisada, incluidas 10 horas nocturnas.

: Los adolescentes del estado deben tener su permiso de conducción durante al menos seis meses y completar el programa de educación vial aprobado por el estado. Durante este lapso, solo pueden conducir en compañía de un adulto mayor de 21 años con licencia de conducir vigente desde hace tres años. También deben de completar 50 horas de práctica supervisada, incluidas 10 horas nocturnas. Licencia provisional : Los conductores de 15 años y medio que hayan cumplido con los requisitos anteriores pueden solicitar una licencia provisional en alguna oficina de MVD al proporcionar un registro que muestre las horas de conducción completadas y aprobar un examen de habilidades viales o entregar un examen aprobado. También debe tener un permiso provisional activo por lo menos 12 meses. Durante este periodo no pueden conducir entre las 12.00 y 5.00 hs, además de que no pueden llevar a ningún menor de 21 años como pasajeros.

: Los conductores de 15 años y medio que hayan cumplido con los requisitos anteriores pueden solicitar una licencia provisional en alguna oficina de MVD al proporcionar un registro que muestre las horas de conducción completadas y aprobar un examen de habilidades viales o entregar un examen aprobado. También debe tener un permiso provisional activo por lo menos 12 meses. Durante este periodo no pueden conducir entre las 12.00 y 5.00 hs, además de que no pueden llevar a ningún menor de 21 años como pasajeros. Licencia completa: Los conductores mayores de 16 años pueden solicitar la licencia completa si cumplen con todos los requisitos de la licencia provisional y no tienen infracciones pendientes.

Por qué son importantes los programas de licencia gradual

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los accidentes viales son la principal causa de muerte entre adolescentes en Estados Unidos.

Una buena forma de prepararte para el examen escrito de manejo es practicar con ejemplos de preguntas freepik

En 2023, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) reportó 2148 muertes de conductores de entre 15 y 20 años.

Por su parte, el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS, por sus siglas en inglés) señala que los programas de licencias graduales y el retraso en la edad de conducción independiente reducen de forma significativa la cantidad de accidentes fatales en este grupo de edad.