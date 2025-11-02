En Nuevo México: cuál es el calendario oficial de pagos del Seguro Social en noviembre 2025

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para los beneficiarios en Nuevo México, que incluye los programas de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI), así como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Cuándo pagan el Seguro Social en noviembre de 2025 en Nuevo México

Cada mes, la SSA emite depósitos para millones de personas en Estados Unidos, y las fechas de pago dependen del programa y del día de nacimiento de cada beneficiario.

Calendario de pagos del Seguro Social para octubre, noviembre y diciembre de 2025 en California y otros estados de EE.UU. (SSA)

Para los beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario, los depósitos se realizan durante los primeros días del mes, no obstante, si ese día cae en fin de semana, el pago se hace un viernes antes.

De acuerdo con las fechas publicadas por la SSA, los pagos para los afiliados al programa de jubilación y discapacidad, se realizan a partir del segundo miércoles de noviembre, en la mayoría de los casos.

El calendario queda de la siguiente manera:

Quienes nacieron entre los días 1 al 10, el pago se realizará el 12 de noviembre.

Quienes nacieron entre los días 11 al 20, el pago se realizará el 19 de noviembre.

Quienes nacieron entre los días 21 al 31, el pago se realizará el 26 de noviembre.

Por otro lado, para las personas que están inscritas al Seguro Social antes de mayo de 1997, recibirán sus pagos el día 3 de noviembre. Mientras que para los afiliados que reciben depósitos tanto del RSDI como del Ingreso Suplementario, tendrán sus pagos los días 31 de octubre y 3 de noviembre.

Cuál es el calendario de pagos del Seguro Social para el resto de 2025

Para muchos residentes de Nuevo México les es de utilidad conocer con anticipación el calendario de pagos de los siguientes meses del Seguro Social para estar bien informados al respecto. Ante ello, la dependencia informó sobre las fechas para el último mes del año.

Más de 72 millones de personas recibieron beneficios del Seguro Social en 2025 Freepik

Pagos del SSI:

1 de diciembre

31 de diciembre (correspondiente a enero de 2026)

Pagos del RSDI:

Nacidos entre el día 1° y el 10: 12 de noviembre y 10 de diciembre

Nacidos entre el día 11 y el 20: 19 de noviembre y 17 de diciembre

Nacidos entre el día 21 y el 31: 26 de noviembre y 24 de diciembre

El Seguro Social señaló que, en caso de que los afiliados no reciban sus pagos correspondientes en las fechas señaladas anteriormente, deben esperar un plazo de hasta 72 horas para que puedan ver reflejados los depósitos en sus cuentas, ya que en ocasiones puede demorar.

No obstante, si después de este plazo de tres días, los beneficiarios siguen sin recibir sus depósitos, deberán comunicarse a los teléfonos de la dependencia para solucionar el inconveniente.

Cómo afiliarse al programa de pagos del Seguro Social

Para poder formar parte de los diversos programas del Seguro Social en Nuevo México y en cualquier estado del país, los interesados deben llenar un formulario en la página oficial de la SSA. En este apartado se especifica el tipo de programa al que se pretende integrarse.

Las personas pueden jubilarse a partir de los 62 años si pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años (Pexels/cottonbro studio)

Los beneficios que se pueden solicitar son: