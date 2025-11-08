Dónde ofrecen cenas gratis de Día de Acción de Gracias 2025 en Nuevo México

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos paralizó la ayuda alimentaria, y dejó a los más vulnerables en una situación crítica. En respuesta a esta emergencia, organizaciones sin fines de lucro en Nuevo México ofrecerán cenas gratuitas de Acción de Gracias para quienes atraviesan dificultades.

Dónde ofrecerán cenas gratis de Día de Acción de Gracias en Nuevo México

En Albuquerque habrá varios eventos para garantizar que todos tengan acceso a una comida festiva en Thanksgiving (Acción de Gracias), según KRQE.

La lista de los eventos es la siguiente:

El Día de Acción de Gracias los residentes de Albuquerque podrán acceder a cenas gratis (Pexels/Tima Miroshnichenko)

26 de noviembre: Joy Junction servirá su banquete anual para personas sin hogar en el Centro de Convenciones de Albuquerque, 401 2nd St. NW, de 11.00 a 14.00 hs.

servirá su banquete anual para personas sin hogar en el Centro de Convenciones de Albuquerque, 401 2nd St. NW, de 11.00 a 14.00 hs. 27 de noviembre: La Iglesia Presbiteriana de La Mesa conmemorará su 20º aniversario con cenas de Acción de Gracias gratuitas. Se entregarán de 11.00 a 13.00 hs en la iglesia, ubicada en 7401 Copper Ave. NE.

Estas organizaciones brindan ayuda para Acción de Gracias por la suspensión de SNAP (Canva/Archivo)

Restaurantes de Albuquerque brindan ayuda por la suspensión de SNAP

Mientras la incertidumbre continúa, negocios locales en Albuquerque decidieron colaborar con las familias más vulnerables. Restaurantes como Urban Hot Dog Company, Meraki Coffee Market, Burrito Baby, Rio Grande Social y Chicken Salad Chick ofrecen comidas gratuitas para niños y personas mayores, según Noticias NewMexico.

Estos son algunos restaurantes que brindan asistencia:

Múltiples grupos entregarán alimentos sin costo a los habitantes de Nuevo México (Facebook/Food Bank of Central & Eastern North Carolina)

Cuáles son los bancos de alimentos de Nuevo México

Nuevo México cuenta con bancos de alimentos principales, que ofrecen apoyo a los más necesitados, según Telemundo.

Estos bancos de alimentos son los siguientes:

Banco de Alimentos Roadrunner : atiende los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Abre de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs , en sus direcciones 5840 Office Blvd NE Albuquerque, NM 87109 y 2100 N Main, Suite 2,Las Cruces, NM 88001.

: atiende los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Abre de , en sus direcciones 5840 Office Blvd NE Albuquerque, NM 87109 y 2100 N Main, Suite 2,Las Cruces, NM 88001. Banco de Alimentos del Este de Nuevo México: atiende a condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Se ubica en 2217 E Brady Ave, Clovis, NM 88101 y ofrece más información en su página web.

atiende a condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Se ubica en 2217 E Brady Ave, Clovis, NM 88101 y ofrece más información en su página web. Banco de Alimentos ECHO: brinda asistencia a los residentes de San Juan, de lunes a jueves de 7.30 a 15.00 hs. En su sitio web ofrece información más detallada.

San Juan, de lunes a jueves de 7.30 a 15.00 hs. En su sitio web ofrece información más detallada. La Despensa Comunitaria: abarca a Cibola y McKinley, y brinda más información en su página oficial.

abarca a Cibola y McKinley, y brinda más información en su página oficial. El Depósito de Alimentos : brinda asistencia a Colfax, Harding, Los Álamos, Mora, Río Arriba, San Miguel, Santa Fe, Taos y Unión. En su web ofrece horarios y direcciones.

: brinda asistencia a Colfax, Harding, Los Álamos, Mora, Río Arriba, San Miguel, Santa Fe, Taos y Unión. En su web ofrece horarios y direcciones. Almacén Nuevo México : atiende miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 12.00 hs, en 106 Broadway Blvd. SE.

: atiende miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 12.00 hs, en 106 Broadway Blvd. SE. Proyecto Alimentario del Río Grande : trabaja los miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 11.00 en la Iglesia Presbiteriana Río Grande, con dirección en 600 Coors Blvd. NW

: trabaja los miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 11.00 en la Iglesia Presbiteriana Río Grande, con dirección en 600 Coors Blvd. NW Despensa de alimentos del Ejército de Salvación: se ubica en 4301 Bryn Mawr Dr. NE, y atiende de lunes a viernes, de 9.00 a 11.30 y de 13.00 a 15.30 hs.