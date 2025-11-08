Dónde ofrecen cenas gratis de Día de Acción de Gracias 2025 en Nuevo México
Los beneficiarios del programa SNAP que se encuentren en una situación difícil podrán acceder a alimentos gratuitos para Thanksgiving
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos paralizó la ayuda alimentaria, y dejó a los más vulnerables en una situación crítica. En respuesta a esta emergencia, organizaciones sin fines de lucro en Nuevo México ofrecerán cenas gratuitas de Acción de Gracias para quienes atraviesan dificultades.
Dónde ofrecerán cenas gratis de Día de Acción de Gracias en Nuevo México
En Albuquerque habrá varios eventos para garantizar que todos tengan acceso a una comida festiva en Thanksgiving (Acción de Gracias), según KRQE.
La lista de los eventos es la siguiente:
- 26 de noviembre: Joy Junction servirá su banquete anual para personas sin hogar en el Centro de Convenciones de Albuquerque, 401 2nd St. NW, de 11.00 a 14.00 hs.
- 27 de noviembre: La Iglesia Presbiteriana de La Mesa conmemorará su 20º aniversario con cenas de Acción de Gracias gratuitas. Se entregarán de 11.00 a 13.00 hs en la iglesia, ubicada en 7401 Copper Ave. NE.
Restaurantes de Albuquerque brindan ayuda por la suspensión de SNAP
Mientras la incertidumbre continúa, negocios locales en Albuquerque decidieron colaborar con las familias más vulnerables. Restaurantes como Urban Hot Dog Company, Meraki Coffee Market, Burrito Baby, Rio Grande Social y Chicken Salad Chick ofrecen comidas gratuitas para niños y personas mayores, según Noticias NewMexico.
Estos son algunos restaurantes que brindan asistencia:
- Urban Hotdog Company: comida gratis a partir del 1 de noviembre.
- Burrito Baby: ofrece alimentos gratis para niños.
- Chicken Salad Chick: apoya a niños con alimentos gratis hasta la restauración de los beneficios de SNAP.
- Rio Grande Social: ofrece un desayuno gratuito con huevos, tocino o salchicha, papitas y tostadas todos los sábados y domingos de 9.00 a 11.45 hs, para veteranos discapacitados y personas mayores.
- The Girls Coffe House: hot dog gratis para niños, y hasta dos acompañantes adultos.
- Chile Chicken Nashville Hot: brinda comidas gratis para niños de 12 años o menos.
- Kap’s Coffee Shop and Diner: alimentos gratis para menores de 18 años, todos los días de la semana hasta que restauren los beneficios de SNAP.
- Say Cheese: entrega a niños un sándwich de queso y una bolsa de chips, hasta que se restauren los beneficios de SNAP.
Cuáles son los bancos de alimentos de Nuevo México
Nuevo México cuenta con bancos de alimentos principales, que ofrecen apoyo a los más necesitados, según Telemundo.
Estos bancos de alimentos son los siguientes:
- Banco de Alimentos Roadrunner: atiende los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Abre de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs, en sus direcciones 5840 Office Blvd NE Albuquerque, NM 87109 y 2100 N Main, Suite 2,Las Cruces, NM 88001.
- Banco de Alimentos del Este de Nuevo México: atiende a condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Se ubica en 2217 E Brady Ave, Clovis, NM 88101 y ofrece más información en su página web.
- Banco de Alimentos ECHO: brinda asistencia a los residentes de San Juan, de lunes a jueves de 7.30 a 15.00 hs. En su sitio web ofrece información más detallada.
- La Despensa Comunitaria: abarca a Cibola y McKinley, y brinda más información en su página oficial.
- El Depósito de Alimentos: brinda asistencia a Colfax, Harding, Los Álamos, Mora, Río Arriba, San Miguel, Santa Fe, Taos y Unión. En su web ofrece horarios y direcciones.
- Almacén Nuevo México: atiende miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 12.00 hs, en 106 Broadway Blvd. SE.
- Proyecto Alimentario del Río Grande: trabaja los miércoles, viernes y sábado de 9.00 a 11.00 en la Iglesia Presbiteriana Río Grande, con dirección en 600 Coors Blvd. NW
- Despensa de alimentos del Ejército de Salvación: se ubica en 4301 Bryn Mawr Dr. NE, y atiende de lunes a viernes, de 9.00 a 11.30 y de 13.00 a 15.30 hs.
