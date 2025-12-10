OFAC revela cuándo puede congelar una cuenta en Estados Unidos: acciones que activan un bloqueo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) establece de manera general cuáles son los casos en los que puede congelar una cuenta en Estados Unidos y tomar otras medidas. Más allá sus reglas globales, las sanciones y regulaciones que impone varían según los programas establecidos para cada país y actividad que forma parte de su listado.

OFAC congela cuentas en EE.UU. en casos de crímenes transnacionales

La entidad depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se encarga de aplicar “sanciones económicas y comerciales contra jurisdicciones y regímenes extranjeros específicos“, según presenta en su sitio web.

La OFAC es parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. Patrick Semansky - AP

A su vez, la OFAC indica que también aplica estas medidas contra “personas y entidades que participan en actividades perjudiciales”.

Entre los motivos mencionados dentro de las normas generales para las sanciones, que pueden incluir bloqueo de cuentas, se mencionan:

Terrorismo.

Narcotráfico.

Participación en la proliferación de armas de destrucción masiva.

En esa misma línea, la entidad asegura que se encarga de repeler “amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía” estadounidense.

Cuáles son las sanciones que aplica la OFAC

La entidad tiene programas y medidas específicas, según cada caso. Cada uno de los llamados “programas de sanciones” tienen sus particularidades y condiciones.

De manera general y de acuerdo a la recopilación de Complif, plataforma de cumplimiento normativo, las sanciones más frecuentes son:

Congelamiento de activos : personas y entidades en las listas de las sanciones tienen congelado su capital y no pueden hacer negocios con nadie en EE.UU.

: personas y entidades en las listas de las sanciones tienen congelado su capital y no pueden hacer negocios con nadie en EE.UU. Prohibición de transacciones : queda bloqueada cualquier tipo de operación con personas físicas o entidades en el país norteamericano.

: queda bloqueada cualquier tipo de operación con personas físicas o entidades en el país norteamericano. Restricciones de viaje e inadmisibilidad .

. Prohibir la exportación de bienes desde EE.UU. a las personas o entidades que forman parte de la lista.

desde EE.UU. a las personas o entidades que forman parte de la lista. Sanciones financieras: estas incluyen tanto a nombres que estén en el listado como a quienes realicen negocios con ellos.

La OFAC puede resolver el congelamiento de activos en EE.UU. por actividades criminales PeopleImages - Shutterstock

Más allá de esto, la OFAC aclara que existen excepciones y exenciones en los programas de sanciones. La diferencia entre estos términos se da según los términos legales dispuestos.

En primer lugar, la excepción consiste en habilitaciones a movimientos prohibidos. Estas licencias pueden ser: generales, cuando se realizan para una actividad en particular, como el caso de transacciones por motivos humanitarios; y específicas, cuando solo permiten a una persona o entidad en específico ejecutar una acción.

Por su parte, las exenciones ya se encuentran incluidas en los términos generales de los programas de sanciones. Estas establecen explícitamente que ciertas transacciones o actividades no están prohibidas y se pueden completar sin necesidad de una licencia.

La OFAC aplica sanciones para evitar actividades criminales en Estados Unidos EMILY ELCONIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los países que tienen programas de sanciones de la OFAC

De acuerdo con lo que detalla la web oficial de la entidad, los siguientes países tienen algún tipo de restricción de la OFAC para operaciones en EE.UU.:

Afganistán

Bielorrusia

Corea del Norte

Cuba

Etiopía

Irán

Irak

Líbano

Libia

Malí

Myanmar (Birmania)

Nicaragua

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Rusia

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Ucrania

Venezuela

Yemen

Además de estas naciones, la OFAC también menciona programas de sanciones contra Hong Kong y empresas militares chinas, así como contra actividades criminales específicas sin importar de donde provengan los responsables.