Llega la primavera a Nueva York, pero la temperatura no sube: ¿qué se espera para este fin de semana?

El 20 de marzo llegará la primavera a Nueva York, pero la temperatura por el momento se mantendrá sin muchos cambios. El próximo fin de semana, según los meteorólogos, estará entre los 45°F (7°C) y los 64°F (17°C) en la mayoría del territorio. Luego, el promedio subirá de 51°F (10°C) a 55°F (13°C) para el 1° de abril, cuando la estación ya esté instalada en la región.

Qué se espera para este fin de semana con la llegada de la primavera a Nueva York

La primavera llevará un ascenso gradual de las temperaturas a la Gran Manzana y el resto del Estado Imperial, aunque aún no es momento para guardar los abrigos. La estación tiene días muy cambiantes, y esta semana es un ejemplo fiel de esta realidad.

La primavera suele llevar lluvias a Nueva York Unsplash

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la ciudad tendrá 54°F (12°C) este viernes, con un día mayormente soleado. A la noche, descenderá hacia los 48°F (9°C), con probabilidad de lluvias aisladas (70%). Se esperan precipitaciones de entre una décima y un cuarto de pulgada. Luego, el fin de semana se desarrollará de la siguiente manera:

El sábado comenzará con pocas lluvias (probabilidad de 30%) antes de las 8 hs , aunque luego estará mayormente soleado con una temperatura promedio de 59°F (15°C). Por la noche, las nubes coparán el cielo y la mínima será de alrededor de 46°F (7°C).

(probabilidad de 30%) , aunque luego con una (15°C). Por la noche, las nubes coparán el cielo y la mínima será de alrededor de 46°F (7°C). El domingo estará parcialmente soleado , con niveles máximos cercanos a los 61°F (16°C) que bajarán a 43°F (6°C) durante el transcurso del día. A la noche, el cielo en Nueva York estará mayormente nublado, y la posibilidad de lluvias aumentará después de las 2 hs. La probabilidad de precipitación es del 60%.

, con (16°C) que (6°C) durante el transcurso del día. A la noche, el cielo en Nueva York estará mayormente nublado, y la posibilidad de lluvias aumentará después de las 2 hs. La probabilidad de precipitación es del 60%. El lunes, en el inicio de la semana, los ciudadanos pueden esperar probables lluvias, principalmente antes de las 8 hs. La jornada estará nublada, con valores máximos de 48°F (9°C). La probabilidad de precipitación durante todo el día será del 60%.

Cuándo es primavera en Nueva York: fechas y datos importantes

El viernes 20 de marzo a las 10.46 horas Eastern Daylight Time (EDT) comenzará la primavera. Esa fecha coincide con el equinoccio de marzo, el momento en que los rayos del Sol caen de forma casi directa sobre el ecuador y el día obtiene una extensión similar a la de la noche.

De acuerdo con Farmer’s Almanac, este fenómeno representa “el punto en el que la luz empieza a imponerse sobre la oscuridad” después del predominio invernal.

La transición no ocurre exactamente igual todos los años a causa de distintos factores astronómicos, como la forma elíptica de la órbita terrestre, la influencia gravitacional de otros planetas y los ajustes asociados a los años bisiestos.

El equinoccio marca también un cambio que se percibe en la duración de la luz solar. Según detalló el sitio, la refracción atmosférica genera una ilusión óptica que prolonga la presencia visible del Sol durante algunos minutos más antes del amanecer y después del atardecer, lo que genera que ese día la claridad supere ligeramente a la oscuridad.

Aunque el frío continuará durante los próximos días, con la primavera, la temperatura en abril podría alcanzar los 70°F (21°C) Freepik

Cómo son las primaveras generalmente en Nueva York y qué se espera para este año

En 2026, los meteorólogos estiman que la temperatura en Nueva York aumentará 4°F (aproximadamente 2°C), de 51°F (10°C) a 55°F (12°C), durante la primavera, según NBC. Para finales de abril, el promedio se acercará a los 70°F (21°C), lo que marca el inicio definitivo de la transición hacia una época más calurosa.

Los datos de Weather Spark permiten examinar las modificaciones habituales en la Gran Manzana. En general, los niveles máximos típicos de la primavera avanzan desde 46°F (7,7°C) hasta 75°F (23,8°C), en tanto las mínimas suben de 33°F (0,5°C) a 60°F (15,5°C).

Los registros también precisan que rara vez los valores bajan de 34°F (1,1°C) o superan los 86°F (30°C) en esta estación.

El fin de semana, la temperatura mínima en Nueva York será de 43°F (6°C) en la mayor parte del territorio Freepik

En cuanto a las precipitaciones, la posibilidad de que se registren días húmedos aumenta con rapidez desde el comienzo del período primaveral. Weather Spark indicó que el riesgo pasa del 26% al 35% entre marzo y finales de mayo. Esa proporción contempla tanto lluvias breves como episodios más persistentes.

En Albany, la capital del estado, el escenario es similar: las temperaturas máximas se elevan de 39°F (3,8°C) a 74°F (23,3°C), acompañadas por mínimas que progresan de 23°F (-5°C) a 54°F (12,2°C).

En esta área, la amplitud térmica es mayor que en la costa, lo que genera mañanas frías incluso cuando las tardes ya muestran un calor suave. Los valores extremos rara vez caen por debajo de 27°F (-2,7°C) o superan los 85°F (29,4°C).