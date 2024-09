Paso a paso: así se puede tramitar la Real ID si no eres ciudadano de Estados Unidos

La ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, estableció estándares mínimos de seguridad para procesar las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. El documento servirá como una prueba de identidad, pero también para propósitos federales, y se otorga a los estadounidenses, pero qué pasará con los inmigrantes. Esto es lo que se debe saber si se es un no ciudadano y se quiere obtener la identificación.

La legislación estableció que las agencias federales, incluidos el Departamento de seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) solo pueden aceptar documentos autorizados para acceder a ciertas instalaciones y subir a un avión comercial regulado por el gobierno federal.

Una licencia o identificación sin la Real ID aún se podrá usar para la mayoría de las funciones, pero no para la seguridad del aeropuerto y subir a vuelos comerciales Idaho Transportation Department

El DHS determinó que, a partir del 7 de mayo de 2025, todos los residentes de los estados y territorios, mayores de 18 años, deberán presentar una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con la normativa, o un documento alternativo aceptable, como un pasaporte o una tarjeta de pasaporte estadounidense. Recientemente, se dio a conocer una propuesta de la TSA para que las agencias comiencen a implementar las regulaciones de forma gradual.

Qué inmigrantes pueden obtener una Real ID en EE.UU.

El Departamento indica que los no ciudadanos admitidos legalmente para residencia permanente, los que tienen estatus de residente permanente condicional, quienes tienen una solicitud de asilo aprobada y quienes que han ingresado a Estados Unidos como refugiados, son elegibles para tramitar una licencia o tarjeta de identificación Real ID de período completo.

Los migrantes con estatus legal pueden obtener el documento con la tarjeta de residente permanente, además de presentar pruebas de identidad (nombre completo y fecha de nacimiento), seguridad social y una dirección en la entidad en la que realicen el trámite. La green card es el documento que expide el gobierno de Estados Unidos como prueba de que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en ese país de forma legal.

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Uscis

Residentes legales: los documentos para obtener la Real ID

Un no ciudadano, legalmente presente en Estados Unidos, puede presentar alguno de estos documentos para tramitar la Real ID:

Pasaporte extranjero vigente con visa estadounidense válida y formulario I-94 aprobado.

Tarjeta de residente permanente válida y vigente.

Tarjeta de Residente Permanente válida/vencida con Aviso de Acción (I-797 C) o Aviso de Aprobación (I-797).

Tarjeta de Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) válida y vigente (I-766) o Tarjeta EAD válida y vencida con Notificación de Acción (I-797 C).

Pasaporte extranjero vigente con el sello “Procesado para I-551″.

El formulario I-551 con fotografía emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Documentos que reflejen la elegibilidad para los beneficios de TPS.

Qué pasará con los migrantes sin Real ID

La TSA publicó una lista con todos los documentos que son válidos para abordar un avión dentro de Estados Unidos desde la fecha límite que se cumple en mayo del próximo año. Entre los autorizados se encuentra el pasaporte emitido por un gobierno extranjero. Este es el único que suelen tener algunos migrantes sin estatus legal.

La ley Real ID estableció estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación Freepik

En el mismo listado se mencionan otras certificaciones y/o credenciales que se pueden utilizar en caso de no ser ciudadano estadounidense, como son:

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Tarjeta de cruce de frontera.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los pasajeros adultos mayores de 18 años deben mostrar una identificación válida en el punto de control del aeropuerto para poder viajar Facebook Transportation Security Administration - TSA

Qué pasa si necesito volar y no tengo una Real ID u otro documento

La TSA indica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación válida, ya sea porque la haya perdido o porque la haya dejado en casa, es posible que se le permita viajar. Para lograrlo, el funcionario de la agencia puede pedir que el viajero complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otros datos personales.

“Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. Estará sujeto a controles adicionales, que incluyen un cacheo y un control del equipaje de mano”, advierten. Además, destacan que no se permitirá ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar identidad, si el viajero decide no proporcionar una identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de verificación.

LA NACION