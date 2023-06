Pescaba en su kayak en Florida, pero no se dio cuenta de que estaba rodeado de tiburones

escuchar

Un hombre de Florida pescaba tranquilamente a bordo de su kayak sin darse cuenta de que un par de tiburones nadaban alrededor de él. Los hechos ocurrieron este jueves en Dunedin Causeway y fueron captados por un fotógrafo, que lanzó un dron sobre la zona. Los escualos estuvieron muy cerca del sujeto. Sin embargo, se alejaron segundos después sin provocarle heridas o sustos al navegante.

John Yanchoris es un exbombero y operador de aviones no tripulados que actualmente se dedica a crear contenido en redes sociales. Su principal interés es obtener imágenes aéreas de las playas de Estados Unidos, sobre todo las de Florida. Este jueves, compartió un video en su cuenta de YouTube que aterrorizó a sus seguidores. En la publicación se observa a tres tiburones que nadan a 800 metros de la costa. Si bien es común que los escualos hagan apariciones en sus clips, lo que llamó la atención fue que un hombre les hacía compañía.

En la grabación, de tan solo un minuto y medio, aparece un pescador a bordo de un kayak. El sujeto se ve tranquilo y lanza su caña al agua en varias ocasiones, aunque no logra atrapar a ningún pez. Pareciera una postal ordinaria, hasta que llega un tiburón y nada cerca de él. La tensión sube en los próximos segundos, dado que aparecen otros más en la zona.

Un hombre pescaba en un kayak rodeado de tiburones

Dos de los animales emprenden su camino hacia otro lado. No obstante, uno se queda en el perímetro y nada hasta donde se encuentra el hombre, quien no es consciente de lo que sucede, según el creador del video. “Él no puede ver al tiburón, pero yo sí”, escribió en la publicación. El escualo se acerca cada vez más, cuando parece que está a punto de atacar el kayak, cambia de camino, lo que pone a salvo al sujeto.

El youtuber no especificó que tipo de ejemplares eran y tampoco es posible distinguirlos a través de las imágenes, dado que son tomas aéreas y solo se observa a una especie de gran tamaño moverse a través del agua. No es la primera vez que Yanchoris capta a estos animales en los alrededores de Dunedin Causeway. El pasado Memorial Day, celebrado el 29 de mayo, registró a más de diez tiburones que transitaban por esas aguas.

El ataque de un tiburón en Hawái

A mediados de mayo, un hombre que viajaba en kayak también tuvo un encuentro con un tiburón en la costa de Kualoa, en Windward Oahu, Hawái. Sin embargo, él no corrió con la misma suerte que el floridense y sí sufrió un ataque por parte del escualo. Scott Haraguchi gozaba de la tranquilidad del agua, en medio del mar, cuando el animal saltó repentinamente y atacó uno de los bordes de su canoa. “¡Un tiburón!”, gritó. Posteriormente, le golpeó la cabeza con su pie izquierdo y el escualo se alejó.

Afortunadamente, el hombre sobrevivió y resultó ileso. Días después compartió su experiencia con la prensa. “Miré hacia arriba y vi esta gran cosa marrón. Mi cerebro pensó que era una tortuga, pero luego me golpeó y me di cuenta de que era un tiburón tigre”, recordó para KITV.

Grabó el momento en que un tiburón mordió su kayak

