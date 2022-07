Planearon una estafa, engañaron a muchos y recaudaron miles de dólares a través de GoFundMe

Entre las miles de historias conmovedoras que hay en internet a diario, algunas logran convencer los usuarios al punto de abrir la billetera para colaborar y aminorar el dolor del que hace público su caso. Sin embargo, no siempre existe la posibilidad de verificar la autenticidad de los hechos y no queda más que confiar en el buen destino de los recursos. Lamentablemente, no siempre los resultados son buenos. Así sucedió con esta pareja de Nueva Jersey que mintió para pagar sus deudas por apuestas a costa de la empatía de más de 14.000 personas que donaron desinteresadamente.

En 2017, Katelyn McClure se inventó una historia que después publicó en redes sociales sobre cómo un vagabundo la había ayudado a salir de apuros en la Interestatal 95, que va de Miami, Florida, hasta Houlton-Woodstock cuando se quedó sin gasolina. Según el relato, el hombre llamado Johnny Bobbitt Jr., quien además aparecía en una fotografía junto a ella y aportó veracidad al caso, le había regalado los únicos 20 dólares que llevaba en el bolsillo y se convirtió en su héroe.

Esta es la foto de Katelyn McClure junto a Johnny Bobbitt Jr. que utilizaron para engañar a más de 14,000 personas en GoFundMe GoFundMe - GoFundMe

Esta historia fue el gancho para una iniciativa en la cuenta de GoFundMe que abrió en complicidad con su pareja Mark D’Amico y el hombre sin hogar. Ambos hicieron suponer a la gente que se trataba de una acción para retribuir el gran gesto que el vagabundo había tenido con McClure en un momento de necesidad. Dijeron que le comprarían un departamento y un automóvil. La viralidad del mensaje fue tal que lograron reunir más de 400.000 dólares, pero no contaban con que serían descubiertos.

De acuerdo con las autoridades, la pareja usó la mayor parte del dinero que prometieron al veterano sin hogar para lujos propios: compraron automóviles, pagaron viajes y juegos en tardes en casino. No todo es mentira, Johnny Bobbitt Jr. sí existe, ambos lo conocieron poco antes a las afueras de un casino de Filadelfia, pero ahí comenzó a fraguarse la estafa entre los tres. El hombre fue quien los denunció después de que le entregaron 25.000 dólares, mucho menos de lo reunido. Los fiscales dicen que los señaló por aprovecharse de él para “financiar un estilo de vida que de otro modo no podrían pagar”.

Cuando descubrieron la estafa, las autoridades hallaron mensajes incriminatorios, como uno de Mark D’Amico, en donde le contaba a un amigo sobre la falsedad del relato: “La parte del combustible está completamente inventada, pero el tipo no. Tuve que inventar algo para hacer que la gente se sintiera mal”.

La pareja se presentó en un programa de televisión de NBC en 2018 para responder a las acusaciones del hombre vagabundo que los acusó de robar el dinero de GoFundMe captura de YouTube - captura de YouTube

En 2019, los tres, D’Amico, McClure y Bobbitt Jr., se declararon culpables por el papel que desempeñaron en la estafa: cargos de robo en segundo grado por engaño y conspiración para cometer robo por engaño. El veterano fue sentenciado a un periodo especial de libertad condicional por cinco años, además fue integrado a un programa de rehabilitación por drogas, mientras que la pareja, además del tiempo en prisión que es mayor para Mark por considerarlo el líder del grupo, deberán restituir la cantidad obtenida a partir de engaños. Pero el problema no termina ahí para ellos, los tres serán sentenciados por cargos estatales el próximo mes y entonces su pena en prisión podría incrementar.

McClure, quien recibió sentencia local el jueves pasado, declaró arrepentimiento: “Yo tenía toda la intención de ayudar a Johnny y nunca tuve la intención de permitir que llegara tan lejos como lo hice”.