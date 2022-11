Planteó las cosas que “no tienen sentido” en Estados Unidos y generó adhesión: “Es absurdo”

escuchar

Al mudarse a otro país puede ser difícil adoptar su cultura, dado que las diferencias de usos y costumbres son frecuentes. En muchos casos, las cosas que se veían muy comunes en las naciones de origen no son parte de la cotidianeidad de los destinos de llegada. Es por eso que al principio todo causa asombro y sorpresa. Al menos así es como lo ve Meli Castro, una joven argentina que reside en Estados Unidos. Como es habitual en sus videos en redes sociales, compartió algunos aspectos que le parecen “sin sentido” en esta nación.

La influencer @melicastroa es originaria de Buenos Aires. Generalmente comparte videos en TikTok donde habla de sus experiencias en el país norteamericano. En esta ocasión, expuso algunos aspectos que le han parecido “absurdos” desde que vive en Boston, Massachusetts.

En un video que ya acumula más de 247.000 reproducciones, 16.500 ‘me gusta’ y casi 1000 comentarios, Meli enumeró lo que a su consideración “no tiene sentido” en aquel país. En un primer punto, mencionó el fechado que usan los norteamericanos. “¿Cuál es la necesidad de poner el mes antes que el día? En vez de poner día, mes y año, ponen mes, día, año. Es un colapso mental”, señaló.

Para los recién llegados a ese país puede ser difícil tener que interpretar el clima: “(Sobre) la temperatura, todos los países utilizan Celsius y ellos tienen que venir a usar Fahrenheit”, siguió la creadora de contenido.

Los cumpleaños en Estados Unidos

En cuanto al tercer aspecto, Meli primero se declaró amante de los alimentos dulces. En esa línea, expresó su inconformidad con las preferencias de muffins o cupcakes para las celebraciones sobre los tradicionales pasteles o tortas que acostumbran en otros países, como Argentina o México.

“Esto es algo que me choca mucho porque yo soy amante de lo dulce y de las tortas y es que acá se utiliza que, en lugar de hacer una torta de cumpleaños, hacen muffins. Me parece horrible, muchos dirán que es como práctico, pero no es una torta. Un muffin no luce como una torta y no te hace feliz como una torta”, destacó.

El sistema métrico de EE.UU.

A pesar de sus posturas, la influencer también dejó en claro que es consciente de que en todos los países hay cosas positivas y negativas. El último de los aspectos que abordó fue el sistema métrico. “Era tan fácil usar kilómetros y no, ellos te vienen a usar millas. ¿Cuánto es milla-kilómetro? Ni idea”, siguió.

Cabe destacar que tanto las millas y kilómetros sirven para medir cualquier distancia o longitud. Una milla equivale a 1609,34 metros y se usa también en Reino Unido. En el resto de los países la unidad estándar es el kilómetro, que son 1000 metros.

Entre los comentarios que le hicieron a su publicación, algunos residentes en ese país se dijeron identificados y señalaron que tampoco se habían acostumbrado a todos estos puntos.

La joven argentina comparte en TikTok cómo es su día a día mientras trabaja como Au pair en EE.UU. @melicastroa

La cuenta de TikTok de Meli almacena toda su experiencia en Estados Unidos. Desde que llegó y empezó a trabajar como au pair al cuidado de los niños en una familia, hasta sus viajes, aventuras o, como en este caso, choques culturales al ser originaria de un país con costumbres completamente distintas.

