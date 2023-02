Por qué es tan peligroso el químico derramado en el descarrilamiento del tren en Ohio

escuchar

Ya pasaron casi tres semanas del descarrilamiento de un tren en la localidad de East Palestine, Ohio. Sin embargo, los habitantes, que en un principio fueron evacuados, aún no pueden recuperar la normalidad en sus vecindarios. Por el contrario, después de ser testigos de la quema de los químicos peligrosos que se transportaban, ahora están preocupados por las consecuencias en su salud y el ecosistema.

¿Qué es el cloruro de vinilo y por qué puede ser mortal?

El ferrocarril transportaba sustancias como el cloruro de vinilo, un gas incoloro y altamente inflamable que puede causar mareos y somnolencia después de ser inhalado. “Respirar niveles muy altos puede hacer que usted se desmaye y respirar niveles extremadamente altos puede causar la muerte”, señala una ficha de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés).

Adicional a esto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos clasifica la sustancia, denominada “Vinyl Chloride”, en inglés, como un agente causante de cáncer en los seres humanos desde 2002. Según la institución, el químico se asocia con la formación de un raro tumor en el hígado (angiosarcoma hepático).

Se teme que tras el descarrilamiento del tren de carga en East Palestine, Ohio, se haya contaminado el ambiente con sustancias peligrosas Gene J. Puskar - Gene J. Puskar / AP

“Varios estudios también han informado de una asociación entre la exposición al cloruro de vinilo y el cáncer en otros tejidos, como el hígado (carcinoma hepatocelular), el cerebro, los pulmones, el sistema linfático y el sistema hematopoyético”, dicta el documento de referencia.

En el caso del accidente del tren en East Palestine, se teme que los habitantes de la zona estén expuestos a la sustancia tóxica a través de la contaminación del agua. Por esta razón, las autoridades estatales recomendaron que consuman solo las presentaciones embotelladas hasta tener más información sobre los riesgos, de acuerdo con un comunicado.

Actualmente, la empresa ferroviaria Norfolk Southern realiza las labores de limpieza en el sitio, como consignó un reporte de The New York Times. Therese Vigliotti, de 47 años, dio su testimonio al medio citado. “No quiero que me diagnostiquen cáncer o algo así dentro de 10 o 15 años debido a su error”. En días pasados sintió su lengua escaldada y tuvo sangrado en sus heces después de estar cerca del lugar del accidente.

Cloruro de vinilo: ¿cómo identificar el nivel de exposición?

Hay temores sobre la contaminación química del agua tras el accidente del tren en East Palestine, Ohio BRIAN KAISER - NYTNS

“Cuando una sustancia se libera desde un área extensa (...) entra al ambiente. Esta liberación no siempre conduce a exposición. Usted puede exponerse a una sustancia solamente cuando entra en contacto con ésta al inhalar, comer o beber la sustancia, o por contacto con la piel”, detalla la ATSDR.

Para identificar si una persona ha estado expuesta a un riesgo de salud por el cloruro de vinilo existen test vía oral. “El cloruro de vinilo se puede medir en su aliento, pero esta prueba se debe hacer poco después de la exposición”, señala el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

De igual manera, se puede identificar una cantidad de ácido tiodiglicólico en la orina. Esta sustancia es el principal producto de degradación del cloruro de vinilo. “La exposición de los trabajadores al cloruro de vinilo ha disminuido en Norteamérica y Europa occidental, como resultado de las normativas adoptadas y aplicadas tras la identificación del cloruro de vinilo como carcinógeno humano en la década de 1970″, reportó un artículo científico en la revista The Lancet en agosto de 2007.

¿Para qué sirve el cloruro de vinilo?

El cloruro de vinilo sirve para la fabricación del plástico PVC, una resina que a su vez sirve para elaborar productos de uso común como envases y tuberías Tyler Lastovich / Unsplash

El cloruro de vinilo se empezó a producir comercialmente en la década de 1920 y se convirtió en uno de los productos químicos más utilizados por la industria del plástico en Estados Unidos. Según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina, referidos en la ficha del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, más del 95% de todo el cloruro de vinilo se usa para fabricar PVC, un tipo de resina muy común. También en la fabricación de envases de alimentos y bebidas, sistemas de distribución de agua y otros objetos tan ordinarios como las tarjetas de crédito.

Para garantizar la seguridad del uso de estos artículos plásticos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) son las encargadas de supervisar y emitir certificados para las empresas que los producen.

Antes, el cloruro de vinilo se empleaba como refrigerante, como disolvente de extracción y en propulsores de aerosoles, pero estas aplicaciones se prohibieron en 1974 debido a las evidencias sobre su toxicidad.

