Power banks en vuelos de EE.UU.: la estricta regla de la TSA que muchos viajeros desconocen

El uso de power banks en los vuelos que operan en Estados Unidos está regulado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Si bien los viajeros pueden llevar estas baterías portátiles, existen condiciones específicas que se deben cumplir para que puedan transportarse en el avión.

La regla oficial de la TSA para power banks

Una power bank está diseñada para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas o computadoras portátiles.

Funciona como una fuente externa de energía que almacena carga en baterías de litio para su uso portátil.

Los dispositivos con baterías instaladas sí pueden viajar tanto en cabina como en bodega Freepick

Aunque la TSA no emplea ese término, dentro de su normativa incluye estos dispositivos al referirse a baterías de litio de repuesto, es decir, aquellas que no están instaladas en un equipo.

La regla principal establece que las baterías de litio de repuesto deben transportarse únicamente en el equipaje de mano.

Esto incluye a los cargadores portátiles y baterías externas. La normativa prohíbe colocarlos en el equipaje facturado en todos los casos.

Sin embargo, cuando la batería está dentro de un equipo, como teléfonos celulares, computadoras portátiles o cámaras, puede transportarse tanto en equipaje de mano como en equipaje facturado.

Cuál es el límite de capacidad permitido en una power bank

Para las baterías recargables de iones de litio, el límite general es de 100 vatios-hora (Wh) por unidad.

No existe un límite específico de cantidad para uso personal, pero se prohíbe transportarlas con fines comerciales o de distribución.

Las baterías con capacidad entre 101 y 160 Wh requieren aprobación previa de la aerolínea y tienen un máximo de dos unidades por persona.

Este rango incluye baterías de mayor capacidad utilizadas en computadoras portátiles de larga duración del mercado de repuestos y en algunos equipos audiovisuales profesionales.

¿Cómo calcular los vatios-hora (Wh) de una batería con la herramienta de la FAA?

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dispone de una calculadora que permite determinar la capacidad de una batería cuando ese valor no figura en el dispositivo.

El procedimiento consiste en ingresar el voltaje (V) y los amperios-hora (Ah) para obtener el resultado en vatios-hora (Wh).

La herramienta también contempla casos en los que la capacidad está expresada en miliamperios-hora (mAh), con una opción específica para realizar la conversión.

Los requisitos de seguridad durante el transporte

La normativa establece condiciones específicas para el transporte seguro de baterías de litio en cabina. Estas medidas buscan reducir riesgos durante el vuelo:

Los terminales deben estar protegidos contra cortocircuitos para evitar el contacto con otros objetos metálicos.

Las baterías deben resguardarse de daños durante el traslado y mantenerse en condiciones adecuadas.

Se pueden conservar en su embalaje original, cubrir los extremos con cinta adhesiva o guardarlas en estuches, fundas protectoras o bolsas aisladas.

Los cargadores externos están permitidos, pero deben cumplir condiciones específicas para viajar en avión Freepick

Además, las baterías dañadas o retiradas del mercado que puedan generar calor peligroso no deben transportarse en ninguna modalidad, ni en cabina ni en bodega.

Estos dispositivos de litio pueden sobrecalentarse y presentar un fenómeno conocido como “fuga térmica”.

Este proceso puede ocurrir sin previo aviso y provocar un aumento rápido de temperatura. Puede originarse por daños, sobrecarga, exposición al agua o defectos de fabricación.