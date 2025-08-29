Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este viernes 29 de agosto

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,55 a la compra y $19,04 a la venta este 29 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 29 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $19, 55 / venta $19,04.

compra $19, 55 / venta $19,04. Banco de México, FIX del jueves: $18,6524.

$18,6524. Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del jueves: compra $18,628/ venta $18,633

en la apertura del jueves: compra $18,628/ venta $18,633 Bank of America: compra $17,7305 / venta $19,802

compra $17,7305 / venta $19,802 BBVA Bancomer : compra $17,79 / venta $18,93.

: compra $17,79 / venta $18,93. Multiva: $18,70.

$18,70. SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6522.

$18,6522. Ve por más: compra $18,0434/ venta $19,2584.