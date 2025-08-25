Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este lunes 25 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 25 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este lunes 25 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de $18,595. En esta jornada, el peso mexicano reacciona a datos económicos locales. Los mercados a nivel mundial tienen movimientos mixtos. Los inversores evalúan el impacto potencial de los aranceles sobre la inflación, indicadores que influyen en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real el 25 de agosto
- Tipo de cambio actual de dólar estadounidense a peso mexicano: se cotiza en $18,64, lo que representa una depreciación del 0,30% respecto al cierre del dólar anterior.
- Si bien se ha registrado una depreciación diaria, el peso mexicano ha tenido un avance semanal del 0,10%, así como una pérdida del -0,45% respecto al mes previo.
- La depreciación actual del peso mexicano, según el análisis de grupo financiero Monex, se atribuye a que los inversores moderan su optimismo tras evaluar el discurso del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.
- Durante la sesión overnight la cotización del dólar estadounidense a peso mexicano alcanzó un mínimo de $18,58, así como un máximo de $18,64.
- A la apertura, el peso mexicano se ubica en el 17 lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.
- En la sesión previa, la variación diaria del peso mexicano fue del 0,9% respecto al dólar, con un acumulado semanal del 0,9% y mensual del 0,3%,
- En lo que va de 2025, el peso ha acumulado un 12,1% de avance frente al dólar estadounidense.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,65 a la compra y $19,30 a la venta este 25 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 25 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $17,65 / venta $18,99.
- Banco de México, FIX del jueves: $18,595.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del jueves: compra $18,747/ venta $18,597.
- Bank of America: compra $17,6678 / venta $19,7239.
- BBVA Bancomer: compra $17,73 / venta $18,86.
- Multiva: $18,82
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,595
- Ve por más: compra $18,9823/ venta $19,1973.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 25 de agosto
- Los mercados a nivel mundial evalúan el impacto potencial de los aranceles sobre la inflación y las utilidades corporativas, al igual que las señales en el mercado laboral de Estados Unidos.
- Esta semana, la atención estará en los resultados trimestrales de Nvidia, así como en la publicación del índice PCE, que es clave en la política monetaria. Por lo tanto, podría influir en la cotización de dólar a peso.
- En México, este lunes 25 de agosto había expectativa por el reporte de la cuenta corriente del 2T-25, con una anticipación de superávit de US$5523 millones de dólares.
- En EE.UU., los permisos de construcción de julio fueron de US$1362 millones por debajo del dato anterior.
En resumen, cuánto cuesta el dólar en México está influenciado por la cautela de los inversores ante las decisiones de política monetaria de la FED, así como por la publicación de datos económicos clave.
