Últimas actualizaciones en Nueva York de las leyes de inmigración, residencia permanente: este jueves 21 de agosto
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia encargada de procesar los beneficios migratorios para extranjeros, ha anunciado diversas modificaciones en sus políticas que impactan a nivel estatal
Nueva York es un estado que se ha caracterizado por proteger a la comunidad migrante. Sin embargo, existen leyes de inmigración federales que deben seguir. Estas son las últimas actualizaciones, al jueves 21 de agosto, sobre las normas de residencia permanente y otros trámites migratorios.
Actualizaciones de las leyes de inmigración en Nueva York
La mayoría de las leyes de inmigración que rigen a los residentes permanentes y extranjeros que viven en el estado fueron creadas por el gobierno federal. Sin embargo, en materia de licencias, empleo, educación y beneficios, los estados suelen emitir las legislaciones que las regulan, explican los especialistas del despacho Pozo Goldstein.
En ese sentido, la entidad aprobó la Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, también conocida como "Ley de Luz Verde", que entró en vigor en 2019. Esta permite a todos los residentes de Nueva York mayores de 16 años solicitar una licencia o un permiso de aprendizaje estándar, independientemente de la ciudadanía o estatus legal.
Según la legislación, los conductores a los que nunca se les haya emitido un número de Seguro Social son elegibles para presentar una solicitud, sin embargo, es importante aclarar que el documento no servirá para fines federales. Bajo esta legislación tampoco se puede obtener un permiso comercial.
En febrero, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una demanda civil contra la legislación, bajo el argumento de que limita el acceso de los funcionarios federales de inmigración a los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés) del estado.
Pese a la demanda, la legislación sigue vigente, e incluye protecciones de privacidad que limitan el intercambio de datos, y “obliga a informar a los titulares de las licencias cuando las autoridades de inmigración soliciten datos al DMV”, según indica la agencia de Nueva York.
También, en 2014, el entonces alcalde, Bill de Blasio, promulgó proyectos de ley para impedir que la policía y los funcionarios penitenciarios ayudaran a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas) a deportar a inmigrantes indocumentados.
Últimos cambios para la residencia permanente que impactan en Nueva York
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) también ha hecho actualizaciones en su Manual de Políticas que impactan en el trámite de la residencia permanente, por el cual se obtiene la green card, y en otros procesos o solicitudes, como el de la ciudadanía.
Al tratarse de una agencia federal, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las nuevas reglas del Uscis se deben acatar para los migrantes que residen en Nueva York.
Entre las últimas directrices están los cambios en los factores que los oficiales podrían considerar en ciertas solicitudes en las que se requiera un ejercicio de discreción. Desde el anuncio, el 19 de agosto, la agencia tomará en cuenta cualquier relación con organizaciones antiamericanas o terroristas, así como evidencia de actividad antisemita.
Solicitudes en las que se investigarán las redes sociales
El Uscis también ha ampliado los tipos de solicitudes en las que se investigarán las redes sociales para detectar actividad antiamericana, que señaló, “será un factor negativo contundente en cualquier análisis discrecional”.
Mientras que este 20 de agosto, la agencia hizo una advertencia a los peticionarios: “Hemos restaurado capacidades sólidas de verificación de antecedentes e investigaciones de seguridad para detectar extranjeros que pretendan defraudar o abusar el sistema de inmigración, incluyendo los que reclamen falsamente tener la ciudadanía estadounidense”.
Destacó que los extranjeros que provean información falsa o incurran en prácticas engañosas para obtener injustamente ventajas de inmigración enfrentarán graves consecuencias.
