Últimas actualizaciones en Nueva York de las leyes de inmigración, residencia permanente: este jueves 21 de agosto

Según la legislación, los conductores a los que nunca se les haya emitido un número de Seguro Social son elegibles para presentar una solicitud, sin embargo, es importante aclarar que el documento no servirá para fines federales. Bajo esta legislación tampoco se puede obtener un permiso comercial.

En febrero, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una demanda civil contra la legislación, bajo el argumento de que limita el acceso de los funcionarios federales de inmigración a los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés) del estado.

Pese a la demanda, la legislación sigue vigente, e incluye protecciones de privacidad que limitan el intercambio de datos, y “obliga a informar a los titulares de las licencias cuando las autoridades de inmigración soliciten datos al DMV”, según indica la agencia de Nueva York.

La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar un permiso, independientemente de su estatus legal Facebook DMV Nueva York

También, en 2014, el entonces alcalde, Bill de Blasio, promulgó proyectos de ley para impedir que la policía y los funcionarios penitenciarios ayudaran a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas) a deportar a inmigrantes indocumentados.