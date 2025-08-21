LA NACION
Últimas actualizaciones en Nueva York de las leyes de inmigración, residencia permanente: este jueves 21 de agosto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia encargada de procesar los beneficios migratorios para extranjeros, ha anunciado diversas modificaciones en sus políticas que impactan a nivel estatal

En el estado se han aprobado leyes que protegen a la comunidad migrante
Nueva York es un estado que se ha caracterizado por proteger a la comunidad migrante. Sin embargo, existen leyes de inmigración federales que deben seguir. Estas son las últimas actualizaciones, al jueves 21 de agosto, sobre las normas de residencia permanente y otros trámites migratorios.

Actualizaciones de las leyes de inmigración en Nueva York

La mayoría de las leyes de inmigración que rigen a los residentes permanentes y extranjeros que viven en el estado fueron creadas por el gobierno federal. Sin embargo, en materia de licencias, empleo, educación y beneficios, los estados suelen emitir las legislaciones que las regulan, explican los especialistas del despacho Pozo Goldstein.

Solicitantes de asilo llegan al hotel Roosevelt el viernes 19 de mayo de 2023
En ese sentido, la entidad aprobó la Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, también conocida como "Ley de Luz Verde", que entró en vigor en 2019. Esta permite a todos los residentes de Nueva York mayores de 16 años solicitar una licencia o un permiso de aprendizaje estándar, independientemente de la ciudadanía o estatus legal.

Últimos cambios para la residencia permanente que impactan en Nueva York

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) también ha hecho actualizaciones en su Manual de Políticas que impactan en el trámite de la residencia permanente, por el cual se obtiene la green card, y en otros procesos o solicitudes, como el de la ciudadanía.

Al tratarse de una agencia federal, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las nuevas reglas del Uscis se deben acatar para los migrantes que residen en Nueva York.

Solicitudes en las que se investigarán las redes sociales

El Uscis ha endurecido sus políticas con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU.
El Uscis también ha ampliado los tipos de solicitudes en las que se investigarán las redes sociales para detectar actividad antiamericana, que señaló, “será un factor negativo contundente en cualquier análisis discrecional”.

Mientras que este 20 de agosto, la agencia hizo una advertencia a los peticionarios: “Hemos restaurado capacidades sólidas de verificación de antecedentes e investigaciones de seguridad para detectar extranjeros que pretendan defraudar o abusar el sistema de inmigración, incluyendo los que reclamen falsamente tener la ciudadanía estadounidense”.

