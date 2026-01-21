Premios Oscar 2026: a qué hora y dónde ver las nominaciones en vivo desde EE.UU.

A pocas semanas de que se lleve a cabo la entrega de Premios Oscar 2026, La Academia confirmó la fecha y hora en la que se darán a conocer las nominaciones con lo más destacado del año en el mundo del séptimo arte, así como los nombres de los presentadores del evento.

Cómo ver las nominaciones de los Premios Oscar 2026

Este 2026, los presentadores de las nominaciones a los Premios Oscar serán Danielle Brooks y Lewis Pullman, según compartió La Academia.

Danielle Brooks y Lewis Pullman serán los presentadores de las nominaciones de los Premios Oscar 2026 (X/@TheAcademy)

La ceremonia tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026 a las 8.30 hs (hora del Este) y podrá sintonizarse en Estados Unidos a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming o redes sociales como:

El sitio web oficial de los Oscar

ABC

Hulu

Disney+

TikTok, YouTube, Instagram y Facebook de La Academia

La 98.ª edición de los premios de La Academia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el próximo 15 de marzo.

Los Oscar 2026 iniciarán a las 19.00 hs (tiempo del Este) y serán transmitidos por la cadena ABC; la ceremonia será conducida por Conan O’Brien y espera contar con las participaciones de artistas de talla internacional, reporta Deadline.

Conan O’Brien será nuevamente el conductor principal de los Premios Oscar este 2026 (ARCHIVO-Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

Las nominaciones se harán públicas este jueves 22 de enero, tras el periodo de votación del 12 al 16 de enero, en donde los miembros de la Academia votaron para definir quiénes son los posibles ganadores de la estatuilla dorada en sus diferentes categorías.

Quiénes podrían ser nominados a los Premios Oscar 2026

Las predicciones de los nominados a los Premios Oscar 2026 llegan luego de que tuvieran lugar las ceremonias de los Golden Globes y los Critics Choice Awards, algunos de los nombres que destacan como los favoritos para llevarse a casa la presea son:

Mejor película de drama: Hamnet

Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra

Mejor película animada: Las guerreras K-pop

Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto (Brasil)

(Brasil) Mejor actriz en una película de drama: Jessie Buckley (Hamnet)

(Hamnet) Mejor actor en una película de drama: Wagner Moure (El agente secreto)

(El agente secreto) Mejor actriz en una película de comedia o musical: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

(If I Had Legs I’d Kick You) Mejor actor en una película de comedia o musical: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

(Marty Supreme) Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

(Valor Sentimental) Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Mejor guion: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson (Pecadores)

(Pecadores) Mejor canción original para una película: “Golden” (Las guerreras K-pop)

(Las guerreras K-pop) Logro cinematográfico y de taquilla: Pecadores

Películas como Una batalla tras otra, Sinners, Wicked II, y Hamnet, podrían dominar las nominaciones de los Premios Oscar 2026 (Polich Tallix)

Las producciones que podrían recibir el mayor número de nominaciones son: Una batalla tras otra, Sinners, Sentimental Value, Wicked II, Hamnet, Frankenstein, Avatar, entre otras.

Quiénes ganaron los Premios Oscar en 2025

La más reciente edición de premiaciones tuvo algunos ganadores destacados. De acuerdo con Los Angeles Times, los nombres que se llevaron la estatuilla dorada en las principales categorías fueron:

Mejor Película: Anora

Mejor Director: Sean Baker por Anora (quien también ganó por Guion Original y Montaje)

Mejor Actor: Adrien Brody por The Brutalist

Mejor Actriz: Mikey Madison por Anora

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin por A Real Pain

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Mejor Película Internacional: Aún estoy aquí (Brasil)

Mejor Película de Animación: Flow

Mejor Guion Adaptado: Peter Straughan por Conclave

Mejor Largometraje Documental: No Other Land

Durante esta premiación, la cinta con mayor número de nominaciones fue Emilia Pérez, con 13, sin embargo, solo obtuvo dos estatuillas, la de Mejor Actriz de Reparto y la de Mejor Canción Original.