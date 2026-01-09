Previo al Mundial 2026: hora y cómo ver los partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde EE.UU.

Arranca una nueva edición del fútbol mexicano con el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo especial al disputarse a pocos meses del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, en una edición histórica sin precedentes.

Cuándo inicia el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX dará inicio este viernes 9 de enero, con tres partidos que arrancarán desde las 20 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET), comenzando con el duelo entre Mazatlán y FC Juárez, de acuerdo con CNN.

La Liga MX 2026 se podrá ver desde Estados Unidos previo al Mundial (X @LigaBBVAMX)

El campeón defensor, Toluca, debutará el sábado 10 de enero a las 22.00 horas (ET) en el Estadio BBVA, tras conquistar el título del Torneo Apertura 2025 en una final dramática ante Tigres de Nuevo León, que se definió en tanda de penales.

Además del contexto mundialista, Toluca buscará hacer historia, ya que intentará convertirse en el segundo tricampeón de los torneos cortos, un récord que hasta ahora solo ostenta el Club América.

A qué hora y dónde ver el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en EE.UU.

El arranque del torneo estará a cargo de Mazatlán y FC Juárez, dos equipos del norte del país que darán la patada inicial del Clausura 2026. De acuerdo con ESPN, los partidos se podrán disfrutar en Estados Unidos por medio de TUDN.

El Clausura 2026 será una edición especial, ya que concluirá poco antes del Mundial 2026 (X @LigaBBVAMX)

Jornada 1 del Clausura 2026: horarios y transmisión

Mazatlán vs. Juárez

Viernes 9 de enero | 20.00 hs (ET)

Estadio El Encanto

Tijuana vs. América

Viernes 9 de enero | 22.00 hs (ET)

Estadio Caliente

Atlas vs. Puebla

Viernes 9 de enero | 22.00 hs (ET)

Estadio Jalisco

Chivas vs. Pachuca

Sábado 10 de enero | 18.05 hs (ET)

Estadio Akron

Santos Laguna vs. Necaxa

Sábado 10 de enero | 20.00 hs (ET)

Estadio TSM

León vs. Cruz Azul

Sábado 10 de enero | 20.00 hs (ET)

Estadio Nou Camp

Monterrey vs. Toluca

Sábado 10 de enero | 22.00 hs (ET)

Estadio BBVA

Pumas UNAM vs. Querétaro

Domingo 11 de enero | 13.00 hs (ET)

Estadio Olímpico Universitario

Atlético de San Luis vs. Tigres

Domingo 11 de enero | 20.00 hs (ET)

Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Cuáles son las fechas importantes del Clausura 2026 de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX arrancará el 9 de enero, mientras que la fase regular concluirá el domingo 26 de abril. Posteriormente, los equipos que avancen a la siguiente ronda contarán con un breve periodo de descanso, antes de que inicie la Liguilla o postemporada los días 2 y 3 de mayo, según el medio.

La final del Clausura 2026 de la Liga MX está prevista en mayo (X @LigaBBVAMX)

La final se disputará a solo dos semanas del arranque del Mundial 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio, con un duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.