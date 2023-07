Problemas para DeSantis: a un mes de su lanzamiento, las encuestas le devuelven un panorama complicado

escuchar

La campaña presidencial de Ron DeSantis, el gobernador de Florida que busca la nominación del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos, atraviesa un punto complejo en los últimos días. Recientemente, uno de los videos con el que se criticaba a su rival, Donald Trump, que en el pasado expresó su apoyo a la comunidad LGBTQ, causó una oleada de críticas y rechazo por su tono y contenido. Incluso figuras dentro de su agrupación pusieron en duda su futuro dentro de la contienda.

A finales del año pasado, DeSantis era visto según los analistas como el principal sustituto y competencia del expresidente Trump, quien busca volver a la Casa Blanca. El exprimer mandatario se enfrenta a una serie de investigaciones penales. No obstante, el gobernador de Florida parece no haber aprovechado las imputaciones, al menos eso reflejan las encuestas recientes.

Trump y DeSantis están distanciados en las encuestas recientes Governor Ron DeSantis/AP

De acuerdo con el rastreador del promedio nacional de FiveThirtyEight, solo el 35,9% tiene una opinión favorable de DeSantis, en comparación con el 45,2% que lo ve desfavorablemente desde el 29 de junio. La plataforma muestra las tendencias entre los votantes potenciales y la mala calificación del republicano ha ido en aumento desde finales de marzo.

El último video, promovido por una cuenta de Twitter de su campaña, también le costó fuertes críticas. Los Log Cabin Republicans, la mayor organización del Partido Republicano que representa a las personas LGBTQ, acusó al anuncio de ser “divisivo y desesperado”. El clip, compartido en el último día del mes del Orgullo es una crítica hacia la postura de Trump, quien hizo comentarios de apoyo a los miembros de la comunidad tras el tiroteo en una discoteca gay de Orlando, en la que murieron casi 50 personas.

Un video muestra a Donald Trump en diferentes momentos en los que apoya a la comunidad LGBTQ

“Los conservadores entienden que necesitamos proteger a nuestros hijos, preservar los deportes femeninos, salvaguardar los espacios de las mujeres y fortalecer los derechos de los padres, pero la retórica extrema de Ron DeSantis acaba de aventurarse en territorio homofóbico”, tuiteó el grupo. “Ron DeSantis y su equipo no pueden distinguir entre los homosexuales con sentido común y los homosexuales de izquierda radical. Él, lamentablemente, los ve a todos por igual. Sus ingenuas posiciones políticas son peligrosas y políticamente estúpidas”, añadió.

Incluso, Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce Jenner, que también aparece en el anuncio, condenó que la campaña del gobernador republicano “tocara fondo”. “Está tan desesperado que hará cualquier cosa para salir adelante (....). No se puede ganar unas generales yendo por personas que son parte integral del movimiento conservador”, siguió.

DeSantis, detrás de Donald Trump

En todas las encuestas recientes, Trump está en la delantera, de acuerdo con la recopilación de FiveThirtyEight de sondeos sobre las primarias del Partido Republicano. Asimismo, una encuesta de YouGov, realizada entre el 24 y el 27 de junio mostró al expresidente 27 puntos por delante de DeSantis. Al cierre de junio, lideraba las primarias con un 51,8 %, DeSantis estaba atrás con 23,5 %.

Esta combinación de imágenes muestra al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un evento de la noche de las elecciones primarias en Hialeah, Florida, el 23 de agosto de 2022, y al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Aeropuerto Internacional General Mitchell en Milwaukee, Wisconsin, el 2 de noviembre de 2020 CHANDAN KHANNA - AFP

Por su parte, en declaraciones a CBS, el exgobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, dijo a finales de junio que la campaña de DeSantis era “una de las peores que ha visto hasta ahora”. Asimismo, Trump se ha encargado de criticar a su competidor, sentenciando su intento de llegar a la presidencia. “¡La campaña de DeSantis está muerta!”, escribió en Truth Social el 29 de junio. “Sus encuestas caen como rumbo al infierno y el DOJ/FBI continúan su ilegal y escandaloso armamentismo contra mí solo porque aventaho a Biden por mucho”.

Al participar en un foro de Fox News se le preguntó a DeSantis si se sentía “frustrado” por sus últimos resultados, a lo que contestó: “Nuestra misión es muy simple (...). Vamos a derrotar a Biden. Vamos a conseguir todo esto para el pueblo estadounidense”.

Visitas accidentadas de DeSantis

En sus visitas a New Hampshire, Texas, California y Nueva York también hubo incidentes. En el primero causó la molestia de las mujeres republicanas al programar un acto de campaña que coincidía con la aparición de Trump. Luego, en Nueva York armó una recaudación de fondos sin avisar previamente, según informó Politico.

En California, un estado en el que DeSantis ha mantenido fuertes tensiones con el gobernador demócrata Gavin Newsom por los vuelos de migrantes, arremetió en contra de las personas sin hogar, lo cual viralizó en Twitter imágenes de la pobreza en Florida.

Los analistas advierten que, a siete meses de las primarias republicanas y con Trump con múltiples problemas legales, es demasiado pronto para decir que DeSantis no está en la contienda. “Las elecciones primarias son volátiles e impredecibles. No creas a nadie que diga que sabe cómo va a acabar esto”, señaló a The Guardian Stephen Craig, profesor de Ciencias Políticas y experto en campañas de la Universidad de Florida.

