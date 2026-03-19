¿Prohíbe la ley en México cantar narcocorridos? El caso de Gerardo Ortíz

El debate sobre los narcocorridos volvió al centro de la escena en México, impulsado tanto por nuevas restricciones en distintos estados como por las declaraciones de figuras reconocidas del género, como es el caso del cantante Gerardo Ortiz.

El caso de Gerardo Ortiz: entre la música y las restricciones

Según lo expuesto en el programa En Casa Con Telemundo, Gerardo Ortiz fue abordado por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde se refirió directamente a la polémica en torno a los narcocorridos.

El artista aseguró que optó por no interpretar este tipo de canciones en sus presentaciones en ciertos lugares del país centroamericano, no por una decisión artística personal, sino para respetar las normativas locales vigentes.

En ese sentido, explicó que su equipo siempre se ajusta a lo que las autoridades permiten en cada región. “Sabemos que en algunos lugares desde hace mucho ya no nos dejan cantar corridos y siempre vamos alineados a lo que nos digan”, expresó, para dejar en claro que la situación no es nueva para los exponentes del género.

A pesar de estas restricciones, el cantante también se mostró convencido de que los corridos, incluidos los narcocorridos, tienen una permanencia cultural difícil de erradicar. Para Ortiz, se trata de una expresión musical con historia, comparable a la trayectoria de otras agrupaciones tradicionales, que seguirá vigente con el paso del tiempo.

¿Existe una prohibición a nivel nacional contra los narcorridos?

De acuerdo con un informe de Los Angeles Times, no existe una ley federal en México que prohíba de manera absoluta los narcocorridos. Sin embargo, en los últimos años se produjo un avance significativo de regulaciones a nivel estatal y municipal que sí limitan su interpretación, especialmente en espacios públicos o eventos masivos.

Actualmente no existe una prohibición constitucional o federal en México contra los narcocorridos facebook.com/GerardoOrtizNet

Estas restricciones pueden implicar sanciones que van desde multas económicas hasta arrestos, según cada jurisdicción. Aproximadamente, un tercio de los estados mexicanos implementaron algún tipo de prohibición o control sobre este tipo de música, particularmente cuando se considera que promueve o glorifica la violencia y el crimen organizado.

El fenómeno se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el impacto cultural de los narcocorridos, que suelen relatar historias vinculadas al narcotráfico.

Según Los Angeles Times, este subgénero ganó popularidad entre las nuevas generaciones, que crecieron en medio de la violencia asociada al narcotráfico, lo que intensificó el debate sobre su influencia social.

Las medidas estatales y su impacto en los corridos

Un repaso realizado por Billboard detalla que, hasta la fecha, al menos diez estados mexicanos implementaron leyes o disposiciones para limitar la difusión de estos temas en espacios públicos. Entre ellos, se encuentran entidades como Jalisco, Michoacán y Aguascalientes.

Aproximadamente un tercio de las entidades federativas de México implementaron leyes que limitan la difusión de este subgénero en espacios públicos facebook.com/GerardoOrtizNet

Estas medidas no implican una prohibición total del género, pero sí establecen restricciones claras en eventos masivos, ferias y conciertos. En algunos casos, las sanciones pueden incluir la cancelación de espectáculos o incluso penas de hasta un año de prisión para quienes incumplan las normas.

El impacto de estas regulaciones ya se hizo visible en distintos episodios recientes. Uno de los más destacados fue el concierto de Luis R. Conríquez en Texcoco, donde el artista decidió no interpretar narcocorridos para cumplir con las disposiciones locales. La reacción del público fue inmediata y violenta, con disturbios que obligaron a suspender el espectáculo.