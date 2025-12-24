Protección y buena fortuna: el ritual de la canela que practica en Navidad para alejar la energía negativa
Esta especia actúa como un poderoso escudo para recibir el Año Nuevo libre de obstáculos y es un imán de prosperidad
- 4 minutos de lectura'
La temporada navideña presenta una vibración especial para realizar rituales y tradiciones específicas. Para trascender los adornos convencionales y crear un verdadero imán para la abundancia y la buena energía en el hogar, es necesario recurrir a un elemento efectivo y fácil de aplicar que es la canela en el árbol de Navidad.
Por qué se debe colocar canela en el árbol de Navidad
La canela es una especia que permite atraer protección energética, prosperidad económica y buena fortuna. Existen diferentes formas de colocarlas en el árbol de Navidad, pero estas son las mejores, según Glamour.
- Soplar canela
Para asegurar un año nuevo lleno de energía positiva, los expertos aconsejan soplar canela en polvo directamente sobre el árbol de Navidad. Este sencillo acto libera el espacio de malas energías, y despeja el camino para las intenciones y los planes de prosperidad
- Armar ramos canela:
Otra alternativa estética y poderosa, consiste en utilizar las ramas de canela atadas con un lazo rojo para crear adornos energéticos. Se deben colocar los ramilletes estratégicamente en el árbol de Navidad, junto con las clásicas esferas, para lograr un ambiente con mayor energía positiva.
- Adorno navideño con canela
Se debe cortar dos trozos de tela con la forma que se desee, se cose o pega el contorno, se coloca una rama de canela en el interior junto con guata o algodón y se sella. Finalmente, se pega un lazo dorado para colgar sobre el pino de Navidad y atraer las buenas energías y la prosperidad, señaló Univisión.
- Simular galletas con canela
Estas manualidades se pueden hacer con los más pequeños y llevan pocos materiales: puré de manzana, canela molida, cortadores de galletas, una pajita y listón. Además de pegamento para mejorar la cohesión de la masa, informó KXLF.
Se pueden secar de forma rápida (al horno) o lenta (al aire libre). Es crucial recordar que, aunque están hechas con ingredientes naturales, estos adornos no son comestibles. Además, son perfectos para perfumar el ambiente y atraer las buenas energías.
Los beneficios de usar canela, según el Feng Shui
Lo que parece un simple recurso aromático es, en realidad, un ritual con profundas raíces en prácticas como el Feng Shui y la sabiduría ancestral. En estas disciplinas, la canela se asocia con la atracción de energías positivas y buena fortuna, según TV Azteca.
Su intenso aroma y propiedades espirituales transforman el ambiente, y crean un espacio armónico ideal para recibir el nuevo año. La razón fundamental es su profundo simbolismo: la canela es un emblema de prosperidad, protección y armonía, cualidades que reflejan el espíritu de la temporada navideña.
Además, su aroma cálido y dulce crea inmediatamente un ambiente acogedor y natural, que intensifica la sensación festiva de diciembre.
Beneficios espirituales de usar canela en Navidad
El uso de la canela no solo puede ayudar a realizar rituales energéticos en el hogar, sino que también cuenta con propiedades espirituales que actúan como un muro de protección. Entre algunos de los beneficios que puede tener, según WikiHow, se encuentran:
- Bloquea la energía negativa de tu hogar: ayuda a crear una barrera protectora alrededor del hogar, y protege de envidias y hechizos.
- Mejora la manifestación: soplar canela enfocan la intención para conseguir objetivos claros.
- Aumenta las habilidades psíquicas e intuitivas: activa el chakra del Tercer Ojo que conecta con el inconsciente.
- Limpia el espacio: es una especia purificadora que elimina la energía espiritual negativa.
- Atrae abundancia y riqueza: elimina la energía que impide alcanzar el éxito.
- Mejora las relaciones: la calidez y el aroma reconfortante de la canela intensifican las conexiones románticas.
- Eleva las vibraciones: el aroma de la canela crea un ambiente positivo, pleno y optimista, que eleva la energía, y elimina sentimientos de depresión o ansiedad.
- Mejora la salud: permite mejorar enfermedades y tiene propiedades curativas.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Cuándo llegará? Santa Claus tracker, en vivo: recorrido y llegada de Papá Noel a EE.UU. esta Navidad 2025
Clima hoy en EE.UU. Alerta por lluvias intensas en California y nevadas en la costa este para el miércoles 24 de diciembre
La cotización. De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 24 de diciembre
- 1
Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 23 de diciembre de 2025
- 2
La ley HB 3247 firmada por JB Pritzker en Illinois que protege a estudiantes migrantes a partir del 1° de enero 2026
- 3
Ley AB 495 en California: firmada por Gavin Newsom para proteger a familias migrantes y sus hijos
- 4
La nueva ley en California que impacta en un alimento clave para los latinos y entra en vigor en 2026