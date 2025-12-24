Protección y buena fortuna: el ritual de la canela que practica en Navidad para alejar la energía negativa

La temporada navideña presenta una vibración especial para realizar rituales y tradiciones específicas. Para trascender los adornos convencionales y crear un verdadero imán para la abundancia y la buena energía en el hogar, es necesario recurrir a un elemento efectivo y fácil de aplicar que es la canela en el árbol de Navidad.

Por qué se debe colocar canela en el árbol de Navidad

La canela es una especia que permite atraer protección energética, prosperidad económica y buena fortuna. Existen diferentes formas de colocarlas en el árbol de Navidad, pero estas son las mejores, según Glamour.

La canela potencia los beneficios energéticos y prepara el hogar para un Año Nuevo lleno de prosperidad y buenas vibras (Archivo) Foto: iStock

Soplar canela

Para asegurar un año nuevo lleno de energía positiva, los expertos aconsejan soplar canela en polvo directamente sobre el árbol de Navidad. Este sencillo acto libera el espacio de malas energías, y despeja el camino para las intenciones y los planes de prosperidad

Armar ramos canela:

Otra alternativa estética y poderosa, consiste en utilizar las ramas de canela atadas con un lazo rojo para crear adornos energéticos. Se deben colocar los ramilletes estratégicamente en el árbol de Navidad, junto con las clásicas esferas, para lograr un ambiente con mayor energía positiva.

Adorno navideño con canela

Se debe cortar dos trozos de tela con la forma que se desee, se cose o pega el contorno, se coloca una rama de canela en el interior junto con guata o algodón y se sella. Finalmente, se pega un lazo dorado para colgar sobre el pino de Navidad y atraer las buenas energías y la prosperidad, señaló Univisión.

Los rituales con canela para atraer la buena energía con el armado del árbol de Navidad son muy populares en EE.UU. (Archivo/Freepik)

Simular galletas con canela

Estas manualidades se pueden hacer con los más pequeños y llevan pocos materiales: puré de manzana, canela molida, cortadores de galletas, una pajita y listón. Además de pegamento para mejorar la cohesión de la masa, informó KXLF.

Se pueden secar de forma rápida (al horno) o lenta (al aire libre). Es crucial recordar que, aunque están hechas con ingredientes naturales, estos adornos no son comestibles. Además, son perfectos para perfumar el ambiente y atraer las buenas energías.

Los beneficios de usar canela, según el Feng Shui

Lo que parece un simple recurso aromático es, en realidad, un ritual con profundas raíces en prácticas como el Feng Shui y la sabiduría ancestral. En estas disciplinas, la canela se asocia con la atracción de energías positivas y buena fortuna, según TV Azteca.

Su intenso aroma y propiedades espirituales transforman el ambiente, y crean un espacio armónico ideal para recibir el nuevo año. La razón fundamental es su profundo simbolismo: la canela es un emblema de prosperidad, protección y armonía, cualidades que reflejan el espíritu de la temporada navideña.

Además, su aroma cálido y dulce crea inmediatamente un ambiente acogedor y natural, que intensifica la sensación festiva de diciembre.

Se considera que la canela es una especie con múltiples beneficios energéticos para Año Nuevo, según el Feng Shui (Archivo) Freepik

Beneficios espirituales de usar canela en Navidad

El uso de la canela no solo puede ayudar a realizar rituales energéticos en el hogar, sino que también cuenta con propiedades espirituales que actúan como un muro de protección. Entre algunos de los beneficios que puede tener, según WikiHow, se encuentran: