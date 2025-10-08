Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
La albiceleste continúa con sus partidos de preparación después de asegurar su boleto al Mundial 2026; hubo cambio de sede y fecha
La selección de Argentina inicia su preparación rumbo al Mundial 2026 con dos partidos amistosos en territorio estadounidense durante la fecha FIFA de octubre. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Venezuela este viernes 10 de octubre y contra Puerto Rico el martes 14, ambos en Florida.
La Albiceleste aseguró sin dificultades su clasificación al Mundial, tras finalizar como líder de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con 38 puntos, nueve más que su escolta Ecuador, que terminó con 29 unidades.
En contraste, tanto Puerto Rico como Venezuela quedaron fuera del certamen, al no conseguir siquiera un lugar para el repechaje intercontinental que se disputará en marzo de 2026 en México.
A qué hora juega y cómo ver el partido de Argentina vs. Puerto Rico en EE.UU.
Aunque el duelo ante Puerto Rico estaba pactado para el lunes 13 en Chicago, finalmente se jugará el martes 14 en Fort Lauderdale.
La ola de protestas y enfrentamientos que sacude a Chicago obligó a la Selección argentina a modificar su planificación. Ante ese contexto de tensión social, el amistoso que se debía disputar el lunes frente a Puerto Rico en el Soldier Field fue reprogramado. El encuentro no solo cambiará de día, sino también de escenario.
Finalmente, el partido se jugará el martes 14 en el Chase Stadium, la casa de Messi y el Inter Miami (con horario a confirmar). El plantel de Lionel Scaloni ya se encuentra concentrado en Florida para el primer compromiso de la gira, ante Venezuela, este viernes en el estadio Hard Rock. El cambio facilita la logística del equipo y evita exponer a jugadores y aficionados a un clima de conflicto
- Argentina vs. Venezuela: viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 20.00 hs (hora del Este).
- Argentina vs. Puerto Rico: martes 14 de octubre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por el momento con horario a confirmar.
En cuanto a la transmisión televisiva en Estados Unidos, el partido será emitido por beIN SPORTS USA y beIN SPORTS en Español, disponibles a través de plataformas como fuboTV, Sling TV y Fanatiz USA.
Los duelos ante Venezuela y Puerto Rico servirán a Scaloni para probar variantes tácticas y definir el esquema con miras al Mundial. Entre las sorpresas están Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras), junto con su compañero José Manuel López, gracias a su actuación durante la Copa Libertadores.
Entre los jugadores que fueron descartados en esta ocasión, debido a problemas físicos, están Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala, quien cursa la última etapa de recuperación en Roma.
La lista completa de convocados de Argentina es:
- Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.
- Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.
- Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.
- Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
