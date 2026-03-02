¿Qué busca Trump en Irán? Las dudas y declaraciones contradictorias sobre los objetivos de su gran apuesta geopolítica

WASHINGTON.- ¿Precipitar la caída del régimen de los ayatollahs o solo eliminar la amenaza nuclear y misilística de Irán? ¿Que el pueblo iraní “recupere” el poder tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei o un modelo a la venezolana instaurado en Teherán? ¿Diálogo con el triunvirato que dirigirá el país persa o una escalada bélica sin plazos a la vista?

En las horas que siguieron al histórico operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado pasado, que inflamó Medio Oriente y desencadenó una alerta máxima global, los focos del mundo se posaron sobre los objetivos finales de la administración de Donald Trump con su ofensiva. Sin embargo, declaraciones contradictorias del propio presidente e incluso de los líderes militares norteamericanos han generado confusión sobre cómo decantará la “Operación Furia Épica”.

El presidente Donald Trump. Tom Brenner - FR117851 AP

En su mensaje inicial al informar de los ataques “masivos” en territorio iraní, Trump afirmó que el objetivo declarado -por primera vez en 47 años- era tumbar al régimen de los ayatollahs y que la operación representaba “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”. También dijo que Estados Unidos estaría a su lado para “ayudar”.

Sin embargo, menos de 48 después, en un raid de contactos con medios norteamericanos e internacionales abrió la puerta a un diálogo con Teherán y hasta sugirió que un modelo para la transición de poder en Irán podría asemejarse al que la Casa Blanca aplica en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto”, le dijo Trump al diario The New York Times el domingo por la noche. El modelo implica la destitución del máximo líder durante una operación militar estadounidense -en el caso iraní, con la muerte de Khamenei- y que gran parte del resto del gobierno se mantenga, aunque dispuesto a cooperar estrechamente con Washington, como ocurre en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Sin embargo, este mediodía, en su primera comparecencia pública desde la Casa Blanca sobre el conflicto, Trump enumeró cuatro objetivos que Estados Unidos persigue con su ofensiva en Irán que no incluyen un cambio de régimen: impedir que obtenga armas nucleares, destruir su capacidad misilística, “aniquilar” su Armada y garantizar que Teherán no pueda seguir financiando a aliados regionales.

Incluso el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había sembrado más dudas esta mañana en una conferencia de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. “Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí cambió y el mundo está mejor gracias a ello”, dijo el funcionario, quien llamó al “pueblo iraní” a aprovechar esta “increíble oportunidad”.

“Hegseth acaba de sembrar una gran confusión al afirmar que el bombardeo a Irán no se trata de un cambio de régimen. Esto contradice directamente a Trump. Demuestra que estamos perdiendo el control. Irán está ganando control, librando una guerra prolongada. Trump ahora está atrapado en la trampa de las bombas inteligentes”, analizó el politólogo Robert Pape, especialista en seguridad de la Universidad de Chicago.

Iran continues to maliciously launch ballistic missiles, indiscriminately targeting military and civilian locations throughout the region. U.S. forces remain on the hunt to eliminate this threat. As the President has said, our resolve has never been stronger. pic.twitter.com/SDdvaL38yp — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

El domingo, presidente incluso se había mostrado abierto a entablar un diálogo con las autoridades iraníes, que designaron a un triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del nuevo líder supremo. “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo. Así que hablaré con ellos”, le dijo a la revista The Atlantic. No especificó cuándo podría ocurrir el diálogo ni con qué interlocutores, pero sí que buscaría poner fin a la guerra si se cumplieran las exigencias de Estados Unidos.

Inmediatamente, al ser consultado por el periodista sobre si Estados Unidos apoyaría a los iraníes si salieran a las calles a exigir un gobierno completamente nuevo, Trump respondió: “Tendría que analizar la situación en el momento en que eso ocurriera”.

El régimen aún no designó al sucesor de Khamenei —gobernó la nación desde 1989—, pero sí a un triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del nuevo líder supremo. Lo integran el presidente reformista Masoud Pezeshkian; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ultraconservador Gholamhossein Mohseni Ejei, responsable de la represión de las protestas contra el régimen de enero pasado; y el clérigo Alireza Arifi, miembro del Consejo de Guardianes y que era muy cercano a Khamenei.

“Una operación con múltiples objetivos conlleva un mayor riesgo. Si se implementan todos, es menos probable que la acción estadounidense e israelí concluya dentro del plazo anunciado, lo que aumenta las posibilidades de un enredo más prolongado y costoso. La historia ha demostrado que un cambio de régimen es difícil“, evaluó la experta Rachel Bronson, asesora principal del Boletín de los Científicos Atómicos.

También advirtió que una extensión del conflicto sería ”preocupante", y mientras más se prolongue, más riesgos habrá de bajas norteamericanas, como admitió el propio Caine esta mañana. Hasta el momento, cuatro militares norteamericanos murieron durante el operativo, informó el Comando Central de Estados Unidos.

Mientras Trump había previsto el domingo que las operaciones contra Irán se extenderían por “cuatro semanas o más”, Hegseth sembró dudas sobre los plazos y afirmó que las estimaciones del presidente podrían variar.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en una conferencia de prensa en el Pentágono. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Tiene toda la libertad, y me alegra que la tenga, para hablar sobre cuánto tiempo puede tardar o no. Cuatro semanas, dos semanas, seis semanas. Podría adelantarse. Podría retrasarse”, dijo Hegseth, quien aclaró que será Trump el que marcará el ritmo de la contienda como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas.

¿Qué dijo Trump más tarde en la Casa Blanca? Insistió con el plazo de “cuatro a cinco semanas”, aunque advirtió que Estados Unidos tiene la “capacidad” para extenderse “mucho más”.

También Caine -principal asesor militar del presidente- admitió que los objetivos asignados al Mando Central de Estados Unidos “tomarán tiempo para alcanzarse”, y que en algunos casos “serán una tarea difícil y ardua”.

Los líderes militares justificaron la ofensiva conjunta con Israel en las intenciones de Irán de montar “un escudo convencional contra sus ambiciones nucleares” que representaban una amenaza global.

La extendida represalia iraní y de sus grupos aliados en la región también sugiere, según los expertos, que el régimen está dispuesto a dar batalla en un conflicto prolongado.

Columnas de humo se elevan desde edificios en Teherán, el 2 de marzo del 2026. Mohsen Ganji - AP

“La administración -y el presidente- no han sido precisamente un modelo de claridad en esta guerra. Parece que están improvisando sobre la marcha”, señaló al diario The Wall Street Journal Justin Logan, director de defensa y política exterior del Cato Institute, en Washington. “La política actual parece más bien incoherente”, añadió.

En medio de la confusión sobre los planes de Trump, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), un veterano partidario del magnate, afirmó el domingo que la intención de la ofensiva era reducir la amenaza nuclear y de misiles de Irán, y no un cambio de régimen. La Casa Blanca reiteró posteriormente ese punto en un comunicado.

Más tarde, Graham dijo que no se necesitaban tantas precisiones. “No es mi trabajo, ni es el trabajo del presidente” seleccionar o incluso apoyar un nuevo gobierno en Irán, declaró en el programa “Meet the Press”, de NBC News.

“En el nuevo Irán, ya sea con un clérigo o una democracia representativa, nuestro objetivo es asegurarnos de que no se convierta en el mayor patrocinador estatal del terrorismo. Eso es una victoria para nosotros”.

Críticos con la estrategia de Trump -y su decisión de no consultar con el Congreso para lanzar el operativo-, legisladores demócratas también han alzado la voz. “Es como si fuéramos a romper toda la vajilla y ustedes decidieran cómo volver a armarla. Parece que esa es la estrategia”, ironizó el senador Tim Kaine (Virginia), quien exige una votación rápida sobre una resolución de poderes de guerra que restringiría el ataque militar.