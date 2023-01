Qué dice el servicio sobre la tormenta de frío en EE.UU. hoy, lunes 16 de enero

escuchar

California sigue siendo el foco de las preocupaciones por las condiciones climáticas en Estados Unidos. Este lunes, se esperan lluvias intensas en la región sur del estado, donde están vigentes alertas de inundaciones. El reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el mayor volumen de precipitaciones de esta jornada se registrarán en la Sierra y Transverse Ranges en California, así como en el Mogollon Rim en Arizona.

En tanto, en el centro del país se espera un “periodo de gran actividad meteorológica” por la llegada de varios sistemas de tormentas que atraviesan la región provenientes de la costa oeste. Se pronostican chubascos y tormentas sobre las Grandes Llanuras, que posteriormente se desplazarán hacia el noreste hasta los Grandes Lagos a primeras horas del martes.

Mapa del pronóstico del clima en Estados Unidos del lunes 16 de enero NOAA / National Weather Service

Para la costa este, se espera una mejora considerable de las temperaturas tras un fin de semana donde el frío se percibió con intensidad. Los termómetros volverán al rango de los 50° F (10° C) en el sur del Atlántico Medio, alrededor de 60° F (15° C) en el sureste y en Florida se registrarán los máximos con 70° F (21° C).

¿Hasta cuándo lloverá en California?

Durante este lunes 16 de enero, la lluvia continuará para gran parte del estado de California y el suroeste, según el reporte del clima más actualizado. Los totales de precipitaciones esperadas rondan las dos pulgadas a lo largo del día, pero en algunos puntos se esperan intensas tasas de 0,5 pulgadas por hora.

La lluvia no da tregua a California, en próximos días se esperan más precipitaciones en la región norte Noah Berger - Noah Berger / AP

“La lluvia finalmente comenzará a ceder en California el lunes por la noche”, detalla el reporte del Weather Prediction Center. Además, anticipa que después de estas semanas de intensas tormentas, en los siguientes días habrá un periodo “mucho más seco” en la región.

Hasta ahora, debido al mal clima, se han reportado 19 muertes en California: “Hemos perdido demasiado, demasiadas personas en estas tormentas y en estas aguas”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado durante el fin de semana. Hasta la noche del lunes, siguen vigentes alertas de inundación para unas ocho millones de personas en la costa californiana.

¿Dónde habrá nieve en Estados Unidos?

El reporte del clima enfatiza que se puede esperar presencia de nieve en las zonas altas más altas con capas de hasta dos pies sobre la superficie para la Sierra, Mogollon Ri, las montañas blancas y las de San Juan (suroeste del estado de Colorado). Otro sistema de nevadas se mueve a través de la Gran Cuenca (Nevada y de otros estados del oeste) y el centro-sur de las Rocosas.

En varias regiones del país se hace presente la nieve durante el inicio de semana Stanley Dai / Unsplash

Mientras tanto, un área de baja presión que se intensifica sobre el Atlántico se dirige hacia el norte de la costa de Nueva Inglaterra, lo que ocasiona una fuerte mezcla invernal de nieve, aguanieve y lluvia helada en la región. Las acumulaciones previstas de todos los tipos de precipitación han aumentado en algunas zonas de Maine, donde podrían presentarse hasta tres pulgadas de nieve entre lunes y martes.

El invierno en Estados Unidos

El 21 de diciembre comenzó la temporada de invierno en Estados Unidos, que se caracteriza por presentar temperaturas medias que oscilan entre los 27° F y los 39° F. El estado de Florida es uno de los más cálidos, incluso en los días más fríos del año a nivel nacional, aunque estas condiciones meteorológicas pueden variar y combinarse con presencia de neblina, algunas lluvias y otros factores.

En general, el clima en Estados Unidos durante diciembre presenta mañanas heladas y tardes soleadas, lo que se vuelve un escenario ideal para las actividades navideñas y de Fin de Año. Según The Weather Channel, el clima más frío de diciembre suele darse en los estados de Montana, Dakota del Norte y Wyoming; mientras que las temperaturas más cálidas se reportan en el sur de California, Arizona y Texas.

LA NACION