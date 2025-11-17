Qué pasa si Honduras no gana su partido vs. Costa Rica: ¿puede clasificarse directo al Mundial 2026?

Honduras tenía la oportunidad de conseguir un pase directo a la Copa Mundial de 2026 desde la semana pasada. Sin embargo, ese escenario se desvaneció tras el resultado del último partido de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español). Para que La H asegure su participación en el campeonato, tendrán que cumplirse varias condiciones que involucran a otros combinados.

Qué necesita Honduras para clasificar de forma directa al Mundial 2026

La Selección de Honduras tenía la posibilidad de calificar al Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde el pasado 13 de noviembre y sin necesidad de ganar su próximo partido este martes 18 de noviembre.

Para conseguirlo, la escuadra hondureña necesitaba ganarle a Nicaragua y que Costa Rica empatara con Haití. Al final de esa jornada, Nicaragua se impuso con un marcador 2-0 y Haití ganó 1-0 frente a Costa Rica.

La selección hondureña compartió fotografías de su llegada a Costa Rica para su último partido (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Si bien Honduras todavía se presenta como líder del Grupo C, la diferencia de puntos que tiene con Haití y Costa Rica aún no es suficiente para asegurar su avance a la Copa de 2026. CNN explicó que se deben cumplir dos condiciones para que Honduras califique de forma directa al Mundial:

Honduras tiene que ganar su partido contra Costa Rica .

. Haití debe empatar o perder su juego contra Nicaragua.

No todo estaría perdido en caso de que La H no consiguiera la victoria frente a Costa Rica, porque Honduras podría ingresar al ranking de los mejores segundos lugares. Como señaló la Concacaf, los dos mejores segundos lugares del torneo participarán en el repechaje, conocido de forma oficial como el Play-Off Intercontinental de la FIFA.

El inconveniente de ese escenario estaría en que el futuro de Honduras dependería ahora de los marcadores de Jamaica y Panamá en los grupos A y B, respectivamente.

Cómo fue el paso de Honduras en el torneo eliminatorio de la Concacaf

El próximo (y último) partido de Honduras dentro de las eliminatorias de la Concacaf será este martes 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este (ET), de acuerdo con el calendario de la confederación. El enfrentamiento será contra la selección costarricense en Estadio Nacional, ubicado en San José, Costa Rica.

Honduras perdió el pasado partido contra Nicaragua (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Durante su desempeño en la competencia, Honduras ganó dos partidos, empató otros dos y perdió uno, como registró la Concacaf. La H anotó cinco goles en esta etapa y obtuvo los siguientes resultados en los cinco juegos anteriores:

13 de noviembre: Nicaragua 2-0 Honduras

13 de octubre: Honduras 3-0 Haití

9 de octubre: Honduras 0-0 Costa Rica

9 de septiembre: Honduras 2-0 Nicaragua

5 de septiembre: Haití 0-0 Honduras

Cómo va la tabla de posiciones de las Clasificatorias de la Concacaf

Solo las tres selecciones que consigan los primeros lugares dentro de sus grupos recibirán un pase directo a la Copa de la FIFA de 2026. Como se observa en el ranking de la Concacaf, ningún equipo ha clasificado todavía. De hecho, en dos grupos hay un empate entre los dos primeros lugares y, en el otro, la diferencia es de apenas un punto.

Honduras deberá mantenerse en la cima del Grupo C para asegurar su pase directo al Mundial 2026 (Facebook/Concacaf)

Los países que oficialmente ya quedaron descalificados del máximo torneo del fútbol son Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua.

Antes de la última jornada, este martes 18 de noviembre, así se observa la tabla de posiciones de las Clasificatorias de la Concacaf:

Grupo A

Surinam : 9 puntos

: 9 puntos Panamá : 9 puntos

: 9 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Curazao : 11 puntos

: 11 puntos Jamaica : 10 puntos

: 10 puntos Trinidad y Tobago : 6 puntos

: 6 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Haití : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Nicaragua: 4 puntos

Mejores segundos lugares