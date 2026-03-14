Qué quiso decir Benjamin Franklin, padre fundador, con la frase: “Recuerda que el tiempo es dinero”

Benjamin Franklin, impresor, científico, inventor y diplomático estadounidense, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Participó en la redacción de la Declaración de Independencia y representó al país en Europa durante la Revolución Americana. En sus escritos sobre el trabajo y la economía cotidiana, dejó una frase que se volvió célebre: “Recuerda que el tiempo es dinero”.

¿Quién fue Benjamin Franklin, el padre fundador de Estados Unidos?

Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, Massachusetts, y murió el 17 de abril de 1790 en Filadelfia, Pensilvania, a los 84 años, según Encyclopedia Britannica.

Benjamin Franklin representó al nuevo país en Francia durante la Revolución Americana Library of Congress

Entre sus actividades más destacadas se encuentran:

Ayudó a redactar la Declaración de Independencia de Estados Unidos .

. Fue uno de los firmantes del documento.

Representó a EE.UU. en Francia durante la Revolución Americana .

. Participó como delegado en la Convención Constitucional.

Franklin también desarrolló investigaciones científicas importantes sobre la electricidad. Sus estudios ayudaron a establecer conceptos como las cargas positivas y negativas y contribuyeron al desarrollo posterior del principio conocido como ley de conservación de la carga.

Su carrera comenzó en la imprenta. A los 12 años fue aprendiz en el negocio de su hermano James y más tarde se convirtió en impresor y editor. Con el tiempo fundó el periódico Pennsylvania Gazette y publicó el popular Poor Richard’s Almanack.

Lo que quiso decir Franklin con la frase “Recuerda que el tiempo es dinero”

La expresión “Recuerda que el tiempo es dinero” aparece en el escrito “Consejo a un joven comerciante”, redactado por Benjamin Franklin el 21 de julio de 1748. El texto se publicó en el manual El instructor americano: o el mejor compañero del joven, una obra destinada a personas que comenzaban su actividad en el ámbito comercial, según el archivo Founders Online del National Archives.

En ese consejo dirigido a un amigo identificado como A. B., Franklin sostiene que cada momento dedicado al trabajo puede traducirse en ingresos. Para explicar su idea, plantea el caso de un empleado capaz de generar diez chelines diarios. Si esa persona pasa la mitad de la jornada sin ocuparse de su oficio, no solo pierde el dinero gastado durante ese tiempo, sino también la ganancia que habría obtenido si hubiese trabajado.

De qué trata “Consejo a un joven comerciante”, el escrito donde Franklin menciona la frase

Franklin presenta el ensayo como una carta breve en la que un comerciante experimentado comparte orientaciones basadas en su trayectoria.

Benjamin Franklin inició su carrera como aprendiz en una imprenta a los 12 años Library of Congress

A lo largo del escrito, el autor desarrolla varias ideas vinculadas con la administración de recursos y la disciplina financiera. Entre los principales puntos que expone se encuentran:

La importancia de aprovechar cada jornada de trabajo.

El papel del crédito en las actividades comerciales.

La capacidad del capital para generar nuevas ganancias.

La conveniencia de cumplir con los pagos en el momento prometido.

La utilidad de llevar un registro preciso de ingresos y gastos.

Franklin explica en esa obra que la riqueza depende de trabajar con honestidad y conservar lo ganado al evitar gastos innecesarios.

Preguntas y respuestas sobre Benjamin Franklin

¿Quién fue Benjamin Franklin?

Fue un impresor, editor, autor, inventor, científico y diplomático estadounidense. También fue uno de los principales padres fundadores del país y participó en la redacción de la Declaración de Independencia.

¿Benjamin Franklin fue presidente de Estados Unidos?

No. Aunque fue una figura política importante y uno de los padres fundadores, nunca ocupó el cargo de presidente.

¿Qué inventó Benjamin Franklin?

Realizó experimentos científicos y aportes importantes al estudio de la electricidad.

¿Qué descubrió Franklin sobre la electricidad?

Demostró que las cargas positivas y negativas aparecen en cantidades iguales, principio conocido hoy como ley de conservación de la carga.

¿Qué hizo Franklin durante la Revolución Americana?

Representó a Estados Unidos en Francia y participó en la redacción de la Declaración de Independencia.

¿Cuándo nació Benjamin Franklin?

Nació el 17 de enero de 1706 en Boston, Massachusetts.

¿Cuándo murió Benjamin Franklin?

Murió el 17 de abril de 1790 en Filadelfia, Pensilvania.

¿Cuántos años tenía Franklin cuando murió?

Tenía 84 años.