Qué significa la quema de muñecos en Nochevieja que practican los migrantes en Estados Unidos

Una de las tradiciones más arraigadas de América Latina para despedir el año es la quema de Año Viejo, un ritual simbólico que busca cerrar ciclos, dejar atrás lo negativo y abrir caminos para el Año Nuevo. Esta costumbre, fruto del mestizaje entre tradiciones europeas e indígenas, se mantiene vigente hasta hoy, incluso entre comunidades migrantes en Estados Unidos.

Cuál es el ritual donde se queman muñecos para Año Nuevo

La quema de Año Viejo es especialmente popular en Colombia, donde simboliza el final de un ciclo y el inicio de otro, con la intención de atraer bendiciones, renovación y buena energía, según Radio Nacional.

Los muñecos se queman en la mecianoche para iniciar el Año Nuevo (RTCV)

El ritual se realiza durante la medianoche del 31 de diciembre, justo al comenzar el 1° de enero. En ese momento se incineran muñecos que representan el año que termina, como un acto de purificación para alejar las energías negativas y dar paso a un nuevo comienzo.

Los muñecos suelen confeccionarse con ropa vieja, periódicos, aserrín u otros objetos en desuso. Con estos materiales se da forma a figuras que pueden representar personajes políticos, celebridades, deportistas o figuras públicas, tanto nacionales como internacionales. En muchos casos, se coloca una botella de licor en sus manos como parte simbólica del ritual.

Antes de la quema, es habitual leer el llamado “testamento del Año Viejo”, un texto escrito en tono irónico o humorístico que repasa los acontecimientos más relevantes del año. Durante la ceremonia, familiares, amigos y vecinos se reúnen para compartir la cena, brindar y recibir el Año Nuevo.

Cuál es el origen de la quema de Año Viejo

Según Señal Colombia, el origen de este ritual está ligado a antiguas creencias en las que el fuego representa purificación, transformación y renacimiento. Algunos historiadores señalan que la tradición tiene raíces europeas, particularmente en la antigua Roma, donde se quemaban figuras para marcar el inicio de un nuevo ciclo.

El ritual de Año Viejo usa muñecos que representan figuras públicas y celebridades (RTVC)

En América Latina, los primeros registros documentados datan de 1895 en Ecuador, durante una epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil. En ese contexto, se quemaban atados de ropa pertenecientes a personas fallecidas, como medida sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad.

Con el tiempo, esta práctica se fusionó con las cosmovisiones indígenas andinas, que conciben el tiempo como un ciclo continuo de muerte y renacimiento, donde el fuego no destruye, sino que transforma. Así, la quema de Año Viejo se consolidó como un ritual de renovación espiritual.

En Colombia, la tradición se adaptó especialmente en regiones como Nariño, Putumayo y Antioquia, donde los muñecos adquirieron características propias, como el uso de máscaras y la representación de figuras públicas locales.

Otros rituales de Año Nuevo

Para Año Nuevo existen diversos rituales que las personas suelen hacer para atraer abundancia y buena fortuna, como es el caso de salir a pasear con las maletas por las colonias o barrios al caer la medianoche o comer 12 uvas, que simbolizan los meses del año y por cada una se pide un deseo o un propósito.

Existen diferentes rituales para empezar con el pie derecho el Año Nuevo (Unsplash)

También hay rituales energéticos y astrológicos en donde se utilizan velas y cuarzos para atraer el amor, la prosperidad y la abundancia.