Quién es Iván Prieto, el beisbolista cubano que se fugó en Miami tras el clásico con EE.UU.

escuchar

El Clásico Mundial de Béisbol en Miami está a punto de llegar a su fin. El pasado domingo, la selección estadounidense venció a la de Cuba con un marcador de 14-2. Este triunfo le dio al grupo norteamericano el pase directo a la final. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en el encuentro deportivo, llamó la atención que Iván Prieto, pelotero del equipo cubano, no regresó con sus compañeros a la isla.

Según informó el Miami Herald, el equipo nacional de béisbol de Cuba tomó un vuelo a la mañana siguiente del juego, los directivos tenían el propósito de evitar deserciones entre sus atletas. No obstante, la estrategia no resultó a su favor, ya que Prieto no se presentó en el Aeropuerto Internacional de Miami para volver a la Habana, sino que se quedó en EE.UU. Varios medios locales retomaron las declaraciones de Francys Romero, periodista de la Gran Liga de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés), quien detalló que un hermano de Prieto se presentó en el hotel donde se hospedaba la delegación cubana para llevarse a su familiar.

La selección cubana perdió en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol contra EE.UU.. Instagram/mlbcuba

¿Quién es Iván Prieto y cómo llegó al Clásico Mundial de Béisbol?

Prieto nació en la ciudad cubana de Holguín y actualmente tiene 26 años. Según informa Sportskeeda, el pelotero ha jugado siete temporadas para los Sabuesos de su ciudad natal y Alazanes de Granma en la Serie Nacional Cubana. Durante toda su trayectoria, ha logrado 13 jonrones y 102 carreras impulsadas en 257 partidos.

Prieto no se encontraba en la lista oficial de jugadores de la selección de su país, pero era el receptor de bullpen que ayudaba a los lanzadores a calentar antes de entrar en el juego.

Ellos fueron los peloteros cubanos que participaron en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 Instagram/mlbcuba

El beisbolista no ha hecho declaraciones respecto a su deserción. Sin embargo, previo al torneo, había asegurado que se sentía cómodo en el equipo y que sus compañeros le habían dado un gran recibimiento. “(Es) como si estuviera en mi propia casa, eso me ayudó mucho a estar suelto y relajado en el terreno”, dijo para Tele Rebelde Deportes.

La deserción del atleta fue confirmada por miembros de la MLB al medio USA Today. Prieto se convirtió en el primer pelotero que deja la selección de Cuba en un Clásico Mundial de Béisbol. Debido a su decisión, es probable que el deportista no pueda ingresar a Cuba durante los próximos cinco años, ya que las autoridades de su país castigan a quienes abandonan las delegaciones oficiales.

¿Cuándo juega EE.UU. la final del Clásico Mundial de Béisbol?

Luego de derrotar a los cubanos con una gran diferencia en el marcador, la selección norteamericana de béisbol enfrentará a Japón este martes 21 de marzo. Los nipones calificaron a la final tras vencer a México con un puntaje cerrado de 6-5.

Los beisbolistas estadounidenses buscan defender el título que conquistaron en 2017. Por su parte, el equipo japonés quiere recuperar el triunfo que no ganan desde 2001. Se trata del cuarto duelo que enfrentaran estas selecciones en un Clásico de Béisbol, los norteamericanos presentan una ventaja de 2-1 en los últimos tres encuentros.

LA NACION