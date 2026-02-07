Quién gana el Super Bowl 2026, según las apuestas: el favorito de última hora

De cara al Super Bowl 2026 que disputarán este domingo 8 de febrero los Seattle Seahawks y los New England Patriots, las apuestas tienen un claro ganador. Según los dos indicadores clásicos para apostar dinero sobre quién será el ganador de la final de la NFL, los Halcones Marinos se presentan como el máximo candidato a quedarse con el título ante la franquicia de Nueva Inglaterra.

Super Bowl 2026: las apuestas dan como favorito a Seattle Seahawks

El enfrentamiento en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, atraerá mucha atención por parte de Estados Unidos y el mundo. Dentro de los millones de espectadores que tendrá el evento, muchos anticipan el resultado a través de las apuestas deportivas.

La apuestas deportivas anticipan un triunfo de los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX Godofredo A. Vásquez - AP

En este caso, según una recopilación que realizó BetMGM sobre las probabilidades que calculan distintas casas, los Seahawks son favoritos por 4,5 puntos en el spread.

Esto indica que, para quienes apuesten al spread, la franquicia de Seattle deberá sacar cinco puntos de diferencia para entregar una ganancia por pronósticos que lo den como ganador.

Por el contrario, una derrota ajustada por debajo de los cinco puntos puede entregar ganancias a quienes confíen en los New England Patriots. El spread también indica una cuota de -110 para la franquicia de Seattle y de +100 para los de Nueva Inglaterra.

En cuanto al indicador de moneyline, la situación también anticipa un triunfo de los Seahawks. Allí, según BetMGM, la cuota es de -225 para Seattle y de +190 para los Patriots.

Los Seattle Seahawks son favoritos ante los New England Patriots para el Super Bowl 2026

CBS Sports tiene el mismo spread en cuanto a los puntos de favorito, pero difiere levemente en la moneyline. En este caso las probabilidades toman un poco más de diferencia, con cuotas de -227 para los Seahawks y +195 para los Patriots.

Según detalla Hard Rock Bet, la cifra negativa en el moneyline de las apuestas deportivas para el Super Bowl representa cuánto debería invertir un apostador para obtener una ganancia de 100 dólares en caso de ganar.

Los expertos en apuestas coinciden: los Seahawks son los favoritos para el Super Bowl 2026

Además de las cifras de recopilaciones de las casas de apuestas, Yahoo!Sports consultó a 12 corredores de apuestas. De ellos, 11 opinaron que la franquicia de Seattle se quedará con el triunfo en el Super Bowl LX.

Cada uno de ellos brindó un breve comentario con respecto a su predicción. Entre los análisis, se repitieron los elogios a la defensa de Seattle y anticiparon un partido cerrado, aunque uno de los expertos predijo una diferencia de 14 puntos.

Los analistas coinciden en que los Seattle Seahawks se quedarán con el Super Bowl LX Lindsey Wasson - AP

Chuck Esposito, el único que apuesta por un triunfo de los Patriots, anticipó un marcador cerrado de 23-21 a favor de la franquicia de Nueva Inglaterra.

Cuántos títulos y ediciones del Super Bowl disputaron los Seahawks y los Patriots

Más allá de que los Patriots no son favoritos para esta final de la NFL, la franquicia tiene mucha más experiencia en esta instancia que sus rivales. Según la recopilación de Statmuse, estos son los números en el Super Bowl de cada uno: