Luego de la renuncia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a sus aspiraciones presidenciales en 2024, la disputa del Partido Republicano ahora se concentra entre el expresidente Donald Trump y su única rival de peso, Nikki Haley, quienes este martes fueron protagonistas centrales de las elecciones primarias de New Hampshire, la segunda escala rumbo a las elecciones de noviembre después del caucus de Iowa.

Con los resultados de las primeras en New Hampshire, Trump confirma su ventaja frente a la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas por 55% a 44%, con el 72% de los votos previstos escrutados, según reportó The Washington Post. Ante estos datos, Haley señaló que no renunciaría a la competencia: “Esta carrera está lejos de haber terminado”; en tanto, el magnate le respondió en un evento público calificándola de “impostora” y amagó: “Yo no me enfado demasiado. Me desquito”.

Donald Trump afianza su ventaja frente a su más cercana rival en la contienda por la candidatura presidencial de los republicanos TIMOTHY A. CLARY - AFP

Los analistas políticos destacan que lo más sorprendente de la victoria de Donald Trump es su capacidad para imponerse a pesar de enfrentar 91 acusaciones formales por delitos en cuatro causas judiciales por hechos tan insólitos que van desde incitar el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 hasta intentar revertir su derrota ante Joe Biden en 2020.

Al respecto, la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que Trump lleva a “un episodio de caos tras otro” y que su agudeza mental está disminuyendo con la edad. En un intento de convencer al electorado, refirió que “la mayoría de los estadounidenses no quieren una revancha entre Biden y Trump”, aunque también dijo que los demócratas están ansiosos de volver a enfrentarse al exmandatario.

El aspirante republicano que resulta ganador de las elecciones primarias en New Hampshire se asegura 11 delegados más en un largo proceso que debe terminar antes de su Convención Nacional en julio, donde un total de 2429 representantes participan para hacer oficial la candidatura presidencial.

“No sabremos la diferencia definitiva de la victoria hasta más tarde. Pero incluso si Haley termina muy cerca de Trump, el resultado no será suficiente para que cambie la dirección que está tomando la carrera”, refirió el analista Anthony Zurcher, de BBC Mundo, tras darse a conocer los informes preliminares de las primarias en New Hampshire.

Pancartas que explican cómo votar por Joe Biden, aunque no aparezca en las boletas, en un acto de campaña en Concord (New Hampshire) Octavio Guzmán (EFE)

¿Qué significan las primarias de New Hampshire para los demócratas?

Aunque las elecciones primarias de New Hampshire también contaron con presencia de algunos candidatos demócratas en la boleta a disposición de los ciudadanos, a diferencia de los republicanos, estas votaciones no conceden ningún delegado al ganador, por lo que la contienda resulta un proceso simbólico y “carente de sentido”, según explicó The New York Times.

Entre los simpatizantes demócratas de New Hampshire hay malestar y algunos personajes reaccionaron al cambio de normas del partido con severas críticas y calificativos como “terrible decisión”, además que aseguran que esto “confundirá a los votantes y los privará de derechos”.

En relación con esto, el nombre del presidente Joe Biden no apareció en la boleta. No obstante, sus simpatizantes invitaron a escribirlo y así “ganó” las primarias demócratas en New Hampshire. Los votantes que pusieron su nombre (53,4%), vencieron al representante Dean Phillips y a la activista y guía espiritual Marianne Williamson, según retomó Politico.

Las primeras primarias aprobadas por el Partido Demócrata sucederán el 24 de febrero en Carolina del Sur, donde hay 63 delegados en juego para los demócratas y 50 para los republicanos. Esta también será la siguiente cita clave para confirmar la fortaleza de Trump o las oportunidades de Haley, puesto que este estado es donde nació la aspirante que intenta arrebatar la candidatura al expresidente.