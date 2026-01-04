Regalos de Navidad: ¿es legal que te cobren la tarifa de devolución en EE.UU.?

La temporada de fiestas dejó millones de regalos debajo de los árboles de Navidad, pero también abrió la de las devoluciones masivas. En los próximos días, muchas personas de Estados Unidos se acercarán a comercios para intentar cambiar o regresar productos, aunque pocos saben que podrían enfrentarse a gastos no planeados.

Devoluciones en aumento tras las fiestas en Estados Unidos

El período posterior a Navidad históricamente concentró uno de los picos más altos de devoluciones del año. Datos de Adobe Analytics, citados por WFAA, indicaron que, durante la temporada navideña 2024, una de cada ocho devoluciones se realizó entre el 26 y el 31 de diciembre.

En 2024, una de cada ocho devoluciones se hicieron en los días siguientes a la Navidad Stock en Canva

Para este año, la tendencia se mantendría. Las previsiones señalaron que, entre esas mismas fechas, las devoluciones crecerían entre un 25% y un 35% respecto del período previo a las fiestas, que va del 1 de noviembre al 12 de diciembre.

Ese movimiento no se detendrá con el cambio de mes. Adobe Analytics también estimó que, durante las primeras dos semanas de enero, el volumen de productos regresados continuará en alza, con un incremento adicional de entre 8% y 15%.

En paralelo, un informe de la National Retail Federation (NRF) proyectó que cerca del 19% de las ventas online realizadas en todo 2025 terminaron en una devolución, un porcentaje que explicó por qué los comercios ajustaron sus políticas.

¿Es legal cobrar una tarifa de devolución?

En Estados Unidos, las tiendas pueden establecer sus propias políticas de devolución, siempre que estas sean comunicadas de manera clara al consumidor.

No existe una ley federal que obligue a ofrecer cambios gratuitos en todos los casos. Por ese motivo, cobrar una tarifa es legal, siempre y cuando el comercio informe previamente esa condición, ya sea en su sitio web, en el recibo de compra o en los términos y condiciones visibles para el cliente.

Según la National Retail Federation, cerca del 72% de las tiendas cobró algún tipo de tarifa por devoluciones durante este año, un aumento respecto del 66% registrado el año anterior.

Es legal cobrar una devolución, siempre que las tiendas lo hayan aclarado durante la venta Stock en Canva

NBC 5 destacó que, si bien estas comisiones no son una novedad, su expansión se vuelve más visible durante la temporada de fiestas, cuando el volumen de cambios y reembolsos se dispara.

Qué tipo de devoluciones suelen tener cargo

Aunque las políticas varían de una cadena a otra, existe un patrón común. La mayoría de los comercios aplica tarifas únicamente cuando la devolución se realizó por correo, es decir, cuando el cliente envió el producto de vuelta en lugar de llevarlo personalmente a una tienda física, según explicó NBC 5.

Este cargo busca cubrir costos logísticos, como el transporte y el procesamiento del paquete.

En contraste, muchos minoristas mantienen la devolución gratuita cuando el artículo se entrega directamente en un local. Sin embargo, hay excepciones relevantes. Best Buy, por ejemplo, aplica cargos incluso cuando el producto se devuelve en persona, según el tipo de artículo y de sus características técnicas.

Tiendas que cobran tarifas por devoluciones

Los informes de NBC 5 y WFAA detallaron qué cadenas implementan estas comisiones y de qué montos se trata. Entre los comercios más mencionados aparecieron marcas de indumentaria, grandes tiendas por departamento y cadenas de electrónica.

La devolución de regalos por correo es la que suele tener recargo Stock en Canva

Algunos ejemplos destacados incluyeron:

Zara : 4,95 dólares por devoluciones realizadas por correo.

: 4,95 dólares por devoluciones realizadas por correo. J.Crew : una tarifa de US$7,50 para envíos de retorno.

: una tarifa de US$7,50 para envíos de retorno. JCPenney : US$8 en devoluciones online enviadas por mail.

: US$8 en devoluciones online enviadas por mail. H&M : cargo de US$3,99 por devoluciones postales.

: cargo de US$3,99 por devoluciones postales. Macy’s : deduce US$9,99 del reembolso para clientes que no formaron parte de su programa de fidelidad.

: deduce US$9,99 del reembolso para clientes que no formaron parte de su programa de fidelidad. T.J. Maxx y Marshalls: fijaron una tarifa de US$11,99 por paquete devuelto por correo.

NBC 5 señaló que Macy’s comenzó a aplicar este cargo en 2023 para quienes no integraron su programa Star Rewards.

Un vocero de la compañía explicó que los miembros de ese sistema disfrutaron de devoluciones gratuitas por correo, mientras que todos los clientes pudieron devolver artículos sin costo si lo hicieron en una tienda física.