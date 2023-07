Ron DeSantis deslizó quién podría ser su vice en la fórmula presidencial

escuchar

La carrera por la nominación al Partido Republicano avanza. Cuando los principales precandidatos todavía se centran en sí mismos y no anuncian quiénes podrían ser sus posibles acompañantes como vicepresidentes, la expectativa crece. Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, avanza a pasos agigantados en su recorrido por el país, al mismo tiempo que ofrece algunos adelantos de lo que se podría esperar de él. Recientemente, el político se pronunció acerca de quién podría ser su número dos en la fórmula.

Ocurrió el sábado pasado, cuando republicano mencionó que consideraba a la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, como posible compañera de fórmula si él gana la candidatura presidencial republicana para 2024.

En contexto, antes de que DeSantis manifestara la idea, Donald Trump, su anterior mentor y actual rival, censuró a la gobernadora, que es muy popular en la sólida base republicana de Iowa, por la aparente relación cercana que tendría con el jefe de Florida, según consignó El Nuevo Herald.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya está en campaña para presentarse en las elecciones primarias del Partido Republicano Facebook/Ron DeSantis

Ahora bien, en el momento en que DeSantis opinó, expresó que las recientes críticas de Trump estaban “totalmente fuera de lugar”. Contrario a lo que muchos imaginaban, el gobernador respondió con un firme “por supuesto” cuando se le preguntó acerca de la republicana como compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024. “Reynolds es una de las principales servidoras públicas en Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, el gobernador sostuvo que su homóloga y él han bromeado acerca de sus similitudes y la “alegre rivalidad entre sus estados”, los dos con una política conservadora muy marcada.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds iowa.gov

Reynolds se ha presentado con otros aspirantes republicanos a la Casa Blanca, aunque ha sostenido conversaciones con DeSantis y la esposa de este, Casey. Sin embargo, también es necesario recordar que en marzo asistió al primer acto de campaña que Trump hizo en Iowa.

Si hay algo en lo que DeSantis se mantiene firme, es que su meta es la presidencia y no el segundo lugar, aunque eso implique que también pueda llegar a la Casa Blanca en 2024. El martes pasado, el gobernador participó por llamada de un podcast de tendencia conservadora donde se le preguntó si en algún momento consideró la posibilidad de ser el vicepresidente de Trump.

Ron DeSantis participó en el podcast de tendencia conservadora Wisconsin Right Now YpuTube/ Wisconsin Right Now

“Creo que podría hacer más quedándome como gobernador que como vicepresidente, que en realidad no tiene ninguna autoridad”, expresó el republicano mientras estaba al aire en Wisconsin Right Now, donde además sostuvo que creía que era un verdadero líder y que en lo que se refería a Florida, “había logrado mucho”.

Hace una semana, DeSantis no se atrevía a hablar de quién podría acompañarlo en la carrera, pero así como en otros aspectos, cuando se trata de política, las cosas también varían con facilidad. “Podría ser un poco presuntuoso”, dijo en esa oportunidad y agregó que no era conveniente adelantarse a nombrar a alguien en esta etapa de la campaña.

No obstante, lo que el gobernador de tendencia marcadamente conservadora sí dejó claro es que no pretende ser el “número dos” de nadie.

LA NACION