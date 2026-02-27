Samsung Galaxy S26: qué trae el nuevo Ultra, cómo se puede reservar y cuándo llega a tiendas

La compañía Samsung Electronics presentó la línea Galaxy S26, compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra. La nueva generación incorpora mejoras en procesamiento, funciones basadas en inteligencia artificial y cambios en pantalla y cámaras.

Lo que trae el nuevo S26 Ultra: con enfoque especial en la IA

El nuevo Galaxy S26 Ultra fue presentado como el modelo más avanzado de la serie, destacado por su integración profunda de Galaxy AI, un hardware de alto rendimiento y una innovadora tecnología de pantalla.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que la gente pueda confiar a diario, diseñada para funcionar de forma uniforme para todos y sin necesidad de experiencia", dijo TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, en un comunicado oficial.

Y añadió: “Nos centramos en que funcione sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que la gente pueda centrarse en lo importante”.

El dispositivo funciona como un agente de IA proactivo que incluye herramientas como:

Now nudge : sugiere automáticamente acciones, como compartir fotos de la galería si detecta que un amigo las solicita por chat.

: sugiere automáticamente acciones, como compartir fotos de la galería si detecta que un amigo las solicita por chat. Upgraded photo assist : permite editar imágenes describiendo los cambios deseados con palabras naturales.

: permite editar imágenes describiendo los cambios deseados con palabras naturales. Agentes integrados: además de un Bixby mejorado, integra opciones como Gemini y Perplexity para realizar tareas complejas entre aplicaciones.

También presenta una mejora en el rendimiento y el Hardware:

Procesador : está equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 , diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior en tareas de inteligencia artificial.

: está equipado con el , diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior en tareas de inteligencia artificial. Mejoras de velocidad : comparado con el predecesor del S25 Ultra , la nueva generacón incrementa el rendimiento de la CPU en un 19%, la GPU en un 24% y la NPU en un 39%.

: comparado con el predecesor del , la nueva generacón incrementa el rendimiento de la CPU en un 19%, la GPU en un 24% y la NPU en un 39%. Gestión térmica : introduce una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica a los lados del procesador para una disipación de calor más eficiente durante tareas exigentes como juegos o edición de video.

: introduce una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica a los lados del procesador para una disipación de calor más eficiente durante tareas exigentes como juegos o edición de video. Batería y carga: posee una batería de 5000 mAh y soporta Super Fast Charging 3.0, lo que permite alcanzar un 75% de carga en aproximadamente 30 minutos con un adaptador de 60W.

En materia de innovación y diseño, los equipos presentan:

Privacy display : el S26 Ultra estrena la primera pantalla con privacidad integrada del mundo para los celulares. Esta tecnología permite controlar la dispersión de la luz de los píxeles para que el contenido sea visible solo para el usuario frontal, lo que limita así la visibilidad desde ángulos laterales sin necesidad de láminas adhesivas.

: el S26 Ultra estrena la primera pantalla con privacidad integrada del mundo para los celulares. Esta tecnología permite controlar la dispersión de la luz de los píxeles para que el contenido sea visible solo para el usuario frontal, lo que limita así la visibilidad desde ángulos laterales sin necesidad de láminas adhesivas. Dimensiones : cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz.

: cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz. Colores: está disponible en Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, además de colores exclusivos en la web de Samsung como Pink Gold y Silver Shadow.

Los equipos de Galaxy S26 Ultra también destacan por su cámaras. La lente principal posee un sensor gran angular de 200 MP con una apertura más amplia que captura un 47% más de luz que el modelo anterior.

El sistema se completa con una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP (zoom óptico de 5x) y un segundo teleobjetivo de 10 MP (zoom óptico de 3x).

Las funciones avanzadas de este nuevo modelo incluye el Enhanced Nightography Video para grabaciones más claras con poca luz. Asimismo, es el primer dispositivo Galaxy en soportar el códec profesional APV para flujos de trabajo de video de alta calidad.

Nueva función de privacidad del Galaxy S26

Desde cuándo se puede reservar el Samsung Galaxy S26 Ultra

La preventa del Galaxy S26 Ultra comenzó el 25 de febrero de 2026. La fecha aplica también para los modelos S26 y S26+. El período de reserva se extiende hasta el 10 de marzo de 2026.

En EE.UU., durante ese plazo se ofrecen beneficios para quienes compren de forma anticipada. Entre ellos, se incluyen créditos por intercambio de equipos usados que pueden alcanzar hasta US$900 al entregar un modelo de la serie S25.

Las compras realizadas en la tienda oficial de Samsung contemplan fecha estimada de entrega desde el 11 de marzo de 2026. También se habilita la opción de retiro en los comercios en esa misma fecha, según disponibilidad.

Los valores de cada dispositivo dependen del modelo y la unidad de almacenamiento adquirida Archivo

Cuándo llega a tiendas y cuánto valdrá el Galaxy S26 Ultra

La disponibilidad general del Galaxy S26 Ultra en tiendas físicas y canales de venta está prevista para el 11 de marzo de 2026, fecha en la que comenzarán las entregas a quienes realizaron la reserva.

El precio en EE.UU. varía según la capacidad de almacenamiento:

Galaxy S26 de 256 GB: US$899,99 .

. Modelo de 512 GB: US$1099,99 .

. Galaxy S26+: entre US$1099,99 y US$1299 .

. Galaxy S26 Ultra: entre US$1299 y US$1799.

La disponibilidad de colores y configuraciones puede variar según el operador y la región. Con la llegada de la serie S26, Samsung actualiza su línea premium con foco en inteligencia artificial, rendimiento y herramientas de creación de contenido.