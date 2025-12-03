Se declaró en bancarrota en 2017, pero volvió con más de 25 tiendas en Estados Unidos para Navidad
La cadena de tiendas anunció apertura de sucursales en todo el país; cuáles serán las ubicaciones de los locales
Toys “R” Us, la histórica cadena de venta de juguetes, se despidió en 2017 del mercado de Estados Unidos tras declararse en bancarrota. Sin embargo, la empresa anunció su regreso definitivo con la apertura de 28 nuevas tiendas antes de Navidad 2025.
Dónde estarán las nuevas 28 tiendas de Toys “R” Us en Estados Unidos
La apertura de nuevas tiendas de esta cadena de juguetes está impulsada en conjunto con Go! Retail Group. Tras haberse declarado en quiebra en 2017, cerró más de 700 locales en Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 abrió una nueva sucursal en el Mall of America de Minnesota, que ha sido todo un éxito.
En busca de repetir ese resultado, anunció la inauguración de casi tres decenas de nuevas sedes. Tal como informó PR Newswire, hay ocho tiendas insignia de Toys “R” Us que permanecerán fijas a lo largo y ancho de Estados Unidos:
- Chicago Premium Outlets, Aurora, Illinois (ya abierta)
- Camarillo Premium Outlets, Camarillo, CA
- Arundel Mills, Hanover, Maryland
- Jordan Creek, Moines, IA
- Centro comercial Westroads, Omaha, NE
- Denver Premium Outlets, Thornton, Colorado
- Tanger Outlets Deer Park, Deer Park, Nueva York
- Towne East Square, Wichita, Kansas
A esto se suman las 20 tiendas navideñas de temporada, que actuarán como un refuerzo clave para esta época del año con gran demanda de consumidores. Estarán repartidas en estados como Michigan, Texas, Luisiana, Tennessee, Carolina del Norte, Washington, Utah, Nueva Jersey, Indiana, Nuevo Hampshire, California, Ohio, Colorado, Pensilvania y Nueva York.
Una por una, estas son las 20 tiendas de temporada de Toys “R” Us:
- Great Lakes Crossing, Auburn Hills, Michigan (ya abierta)
- Grapevine Mills, Grapevine, Texas (ya abierta)
- Centro Comercial Lakeside, Metairie, Louisiana (ya abierta)
- Tanger Outlets, Nashville, Tennessee (ya abierta)
- Centro Comercial Crabtree Valley, Raleigh, Carolina del Norte (ya abierta)
- The Mall en Columbia, Columbia, Maryland (ya abierta)
- South Plains Mall, Lubbock, Texas (ya abierta)
- Westfield Southcenter, Tukwila, Washington (ya abierta)
- Station Park, Farmington, Utah (ya abierta)
- Centro Comercial Deptford, Deptford, Nueva Jersey
- Centro Comercial Eastland, Evansville, Indiana
- Centro Comercial de New Hampshire, Manchester, Nuevo Hampshire
- Bay Street (Calle Bay), Emeryville, California
- Centro Comercial Twelve Oaks, Novi, Michigan
- Park Meadows, Lone Tree, Colorado
- Centro Comercial North Star, San Antonio, Texas
- Tanger Outlets, Sevierville, Tennessee
- Centro Comercial King of Prussia, King of Prussia, Pensilvania
- Crocker Park, Westlake, Ohio
- Walden Galleria, Búfalo, Nueva York
La estrategia de Toys “R” Us para impulsar las ventas en EE.UU. esta Navidad
Los nuevos locales, tanto permanentes como estacionales, están diseñados para funcionar como destinos familiares, con una experiencia de compra reconocible para quienes recuerdan la antigua cadena. Ofrecerán productos icónicos de marcas como LEGO, Barbie, Hot Wheels, NERF y Paw Patrol.
Gideon Schlessinger, director ejecutivo de Go! Retail Group, destacó el peso estratégico de la iniciativa: “Estas fiestas marcan un paso importante en nuestra estrategia de expansión para la marca Toys ‘R’ Us”.
En esa misma línea, remarcó que la compañía busca ofrecer “la misma experiencia en todo el país, fortaleciendo su presencia y satisfaciendo la demanda de los consumidores durante la temporada más relevante del año”.
Toys“R”Us: la tienda de juguetes de EE.UU. con presencia en 35 países de todo el mundo
Toys “R” Us es una de las marcas más reconocidas del mundo en el universo del juguete. Sin ir más lejos, lleva más de siete décadas en el mercado y cuenta con más de 1500 tiendas en 35 países del mundo.
Este entramado impulsa más de US$2000 millones en ventas minoristas anuales. La marca forma parte de WHP Global, la firma de gestión de marcas que administra un portafolio cuya facturación en retail supera los US$7000 millones.
