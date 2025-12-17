Se despide una famosa cadena de tiendas de moda low cost de EE.UU. y remata todo su stock a precios bajos

La marca de moda Primp confirmó el cierre definitivo de sus tiendas físicas en Estados Unidos luego de 15 años de actividad. La decisión se conoció a través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, donde la empresa se despidió de su comunidad y anticipó cómo será la etapa final antes del cierre total.

Cuándo cierra Primp en EE.UU.

El anuncio se publicó en la cuenta oficial de Instagram de Primp. En ese mensaje, la empresa informó que llegó el momento de cerrar el proyecto comercial iniciado en 2010.

Primp anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas físicas en Estados Unidos tras 15 años de actividad InstaPrimp

“Después de 15 años, es hora de despedirnos de Primp”, escribió la marca en el comunicado, que cerró con la firma de Wesley Uthus, una de sus fundadoras. El texto remarcó el agradecimiento a empleados y clientes por haber acompañado el recorrido de la empresa.

Cómo será la liquidación final de Primp: las ofertas

En el mismo documento, la firma informó el inicio de una “Venta de Despedida”. La compañía indicó que aplica descuentos del 50% en todo su stock como parte del cierre. El mensaje también aclaró que durante este período final se pueden utilizar tarjetas de regalo y puntos de fidelidad acumulados.

Según la publicación de MSP magazine, los cuatro locales que cerrará Primp se encuentran en White Bear Lake, Excelsior, St. Paul y Sioux Falls. Todas las sucursales dejarán de operar el 23 de diciembre.

La empresa confirmó que el último día de operaciones será el 23 de diciembre InstaPrimp

Cómo nació Primp y cómo se expandió en Estados Unidos

La tienda abrió en septiembre de 2010 con el objetivo de ofrecer una experiencia boutique de alta costura, con colecciones seleccionadas, lanzamientos frecuentes y precios por debajo de los US$100.

De acuerdo con MSP Magazine, la primera tienda de Primp fue en el barrio Cathedral Hill, en St. Paul, Minnesota, como un proyecto encabezado por Michele Henry y Wesley Uthus. Desde el inicio, la marca se posicionó con una propuesta orientada a poner el acento en la experiencia de compra y en el vínculo con las clientas.

Como parte del cierre, Primp lanzó una “Venta de Despedida” con descuentos del 50% en todo el stock InstaPrimp

Ese enfoque quedó reflejado en la presentación institucional publicada en el sitio web de Primp, donde la empresa explicó que su origen estuvo ligado a la idea de recrear un espacio social similar al de “prepararse entre amigas” antes de un evento. La marca destacó como rasgos centrales la atención personalizada, la opinión honesta del personal y un ambiente pensado para que la compra resultara cercana y distendida.

MSP Magazine indicó que la aceptación inicial del concepto le permitió ampliar su presencia en los años siguientes. Para 2014, la empresa ya operaba seis locales y había comenzado a expandirse fuera de Minnesota, con aperturas en ciudades del Medio Oeste como Sioux Falls y Fargo.

En paralelo, la firma desarrolló su tienda online como complemento de las sucursales físicas, con la intención de trasladar al entorno digital parte de la experiencia que ofrecía en sus locales.

El artículo de MSP magazine señaló que la compañía alcanzó su mayor nivel de expansión con nueve tiendas en funcionamiento. Sin embargo, en una etapa posterior, Primp inició un proceso de reducción de su red comercial, con cierres graduales en distintas ciudades. Ese ajuste derivó en una operación concentrada en cuatro sucursales, que son las que ahora anunciaron el cese definitivo de actividades, según explicó la publicación.