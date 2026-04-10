Servicio militar automático en EE.UU. en 2026: jóvenes serán inscritos sin que se les pregunte

A partir de una modificación legislativa y un cambio administrativo, jóvenes de 18 años en Estados Unidos serán inscritos automáticamente para el servicio militar. Como parte del Sistema de Servicio Selectivo (SSS), los mayores de esa edad serán considerados elegibles para un draft en el caso de que las autoridades estadounidenses lo consideren necesario.

El cambio sobre el servicio militar: mayores de 18 años serán inscritos automáticamente en el SSS

El cambio corresponde a una regla administrativa que propuso el gobierno de Donald Trump el 30 de marzo. Aunque la modificación se encuentra en revisión, esta modificación se complementa con algunos nuevos detalles de la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

Los hombre de entre 18 y 25 años en EE.UU. serán inscritos de manera automática en el SSS US Army

De acuerdo con el sitio web oficial, la medida dispone el registro automático de los mayores de 18 años en el SSS, lo cual en la práctica lo haría elegibles para prestar servicio militar si así lo requiere el país norteamericano.

No se trata estrictamente de un cambio de normativa, ya que los mayores de esa edad ya están obligados a registrarse. Según la fuente oficial del gobierno estadounidense, este requisito rige para casi todos los hombres de entre 18 y 25 años, no solo nacidos en EE.UU. sino también migrantes.

El no hacerlo se considera un delito federal y puede implicar la imposibilidad de recibir beneficios del gobierno de EE.UU. o de tener un empleo federal. En el caso de migrantes, no cumplir con este requisito es motivo para negar la ciudadanía estadounidense.

Servicio militar: qué cambia realmente para los jóvenes

El cambio en la práctica es que los hombres de esa edad ya no deberán anotarse por su cuenta al SSS, sino que el sistema lo hará automáticamente. “Este cambio legislativo transfiere la responsabilidad del registro de los individuos al Servicio Selectivo mediante la integración con fuentes de datos federales”, explica la entidad.

Los miembros del SSS son elegibles para un draft y tendrían la obligación de prestar servicio militar en una guerra si así lo decide el gobierno Archivo

El cambio se aplicará como máximo en diciembre. Concretamente, los hombres que califiquen para el SSS serán registrados dentro de los 30 días posteriores a cumplir los 18 años de edad.

Quiénes deben inscribirse en el SSS

Según las normas actuales, el gobierno de EE.UU. presenta que prácticamente todos los hombres de 18 a 25 años deben registrarse. Esto incluye:

Ciudadanos estadounidenses , sin importar si son nacidos en el país norteamericano o naturalizados o si tienen doble ciudadanía.

, sin importar si son nacidos en el país norteamericano o naturalizados o si tienen doble ciudadanía. Inmigrantes , tanto con green card como indocumentados.

, tanto con green card como indocumentados. Solicitantes de asilo y refugio.

La obligación alcanza también a personas con discapacidad. La única excepción es para quienes pueden probar que estuvieron privados de su libertad o fueron usuarios de algún tipo de hospitalización entre sus 18 y 25 años.

Estadounidenses y migrantes que formen parte del SSS podrían participar de un draft militar

Aunque no ocurre desde 1973, formalmente quienes están registrados en el Servicio Selectivo pueden ser llamados a un draft. El presidente no puede ordenar esto unilateralmente, sino que necesita acuerdo del Congreso.

Sin embargo, hace algunas semanas, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, fue consultada sobre la posibilidad de llamar a un draft en el marco de la guerra con Irán. En aquel entonces, dijo que Trump no descartaba esa posibilidad.

A pesar de que recientemente EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego, el registro automático de los mayores de 18 años en el SSS los pone en una eventual lista para prestar servicio militar en un conflicto bélico.