Los datos que alarman a los migrantes: decenas de miles de los detenidos en las redadas no tenían antecedentes

Un reciente informe reveló que gran parte de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos durante 2025 no contaba con antecedentes penales. Los números impactan en medio de la creciente oleada de arrestos y redadas de los oficiales federales.

Cuántos inmigrantes sin antecedentes fueron detenidos por el ICE en 2025

De acuerdo con las cifras del Deportation Data Project, un grupo de investigación relacionado con la facultad de derecho de la Universidad de Berkeley de EE.UU., casi 75.000 migrantes sin antecedentes penales fueron detenidos por el ICE entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025.

En todo 2025 crecieron las detenciones del ICE hacia personas sin antecedentes penales

En los nueve meses posteriores a su asunción como presidente, Donald Trump endureció fuertemente las políticas migratorias. El impacto se vio reflejado: aproximadamente 220 mil personas fueron arrestadas en ese lapso.

Las cifras, analizó CNN, confirmaron su informe interno: “Menos del 10% de los inmigrantes puestos bajo custodia de ICE desde octubre contaban con condenas penales graves”, informaron.

De acuerdo con el medio citado, actualmente rige una ola creciente de actividad del ICE principalmente en las urbes que son gobernadas por demócratas, como:

Minneapolis

Nueva Orleans

Saint Paul

También creció la mortalidad de migrantes detenidos por el ICE en 2025

De acuerdo con un análisis de defunciones realizado por NPR el 24 de octubre, el 2025 representó el año más mortífero de toda la década del 2000 por parte del ICE en Estados Unidos.

En mayo del 2025, el gobierno de EE.UU. se puso como objetivo arrestar a 3 mil migrantes por día

Hasta la fecha de publicación del informe, al menos 20 personas habían fallecido bajo custodia de ICE. Los registros más altos de la década hasta el momento habían sido de 32 en 2004 y 20 en 2005.

Incluso, exfuncionarios prevén que se pueden generar más muertes debido a diversos factores:

Disminución de la supervisión.

Incremento de los arrestos callejeros y comunitarios.

Continuas dificultades para dotar de personal a los equipos médicos.

Defensores de los derechos de los migrantes reportaron hacinamiento, condiciones insalubres y problemas con la alimentación y el acceso a la atención sanitaria en centros de procesamiento del ICE.

Por el contrario, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó las acusaciones y declaró a NPR que los detenidos reciben:

Exámenes médicos dentales y de salud mental dentro de las 12 horas a su llegada a cada centro de detención.

y de salud mental dentro de las 12 horas a su llegada a cada centro de detención. Una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso a la custodia del ICE o su llegada a una instalación.

dentro de los 14 días posteriores a su ingreso a la custodia del ICE o su llegada a una instalación. Acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas.

Qué hacer si soy arrestado por el ICE y qué derechos tengo

De acuerdo con el National Immigration Law Center, en caso de ser detenido por el ICE, un migrante debe:

Mantener la calma.

Guardar silencio.

No mentir ni dar información falsa.

Decir si tiene miedo de volver a su país.

No firmar ningún documento.

Los migrantes tienen derecho a guardar silencio cuando son detenidos por el ICE

Al mismo tiempo, hay varios derechos que las personas deben conocer para ponerlos en práctica, como por ejemplo: