¿Sin inmigrantes? Cuál es el momento exacto en el que la población de EE.UU. comenzaría a disminuir, según un informe

Estados Unidos se encamina hacia un escenario demográfico distinto al que caracterizó gran parte de su historia. Durante décadas, el crecimiento poblacional estuvo sostenido por una combinación de natalidad relativamente alta y flujos migratorios constantes. Sin embargo, las nuevas proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) indican que ese patrón está a punto de llegar a su límite.

Qué dicen las proyecciones de la población estadounidense y cuándo comenzaría a disminuir

El informe señala que 2030 marcará un punto de inflexión. A partir de ese momento, el número de fallecimientos anuales superaría al de nacimientos dentro del país norteamericano. En ese contexto, la inmigración neta se convertiría en el único componente capaz de evitar una contracción inmediata.

Se prevé que EE.UU. baje drásticamente su natalidad hacia el año 2056 Getty Images

“Los inmigrantes aportan tanto su potencial como la posibilidad de tener hijos a corto plazo”, señaló Kenneth Johnson, demógrafo sénior de la Universidad de New Hampshire, a AP News. “Contribuyen tanto a la fuerza laboral con su llegada como al potencial crecimiento futuro de la población estadounidense”, aseguró.

Sin estos aportes, el tamaño comenzaría a reducirse desde ese mismo año. Aunque ese país seguiría en crecimiento de manera marginal durante algunas décadas gracias a la llegada de extranjeros, el estancamiento total está proyectado para mediados del siglo.

Según las estimaciones de la CBO, la población de EE.UU. pasará de aproximadamente 349 millones de personas en 2026 a unos 364 millones en 2056. Aunque el número absoluto sigue en aumento, el ritmo de crecimiento será cada vez menor a lo largo de ese período.

Durante la primera década de la proyección, el crecimiento anual promedio se ubica en torno al 0,3%. Sin embargo, entre 2037 y 2056, esa tasa caería a cerca del 0,1% anual. 2056 aparece como el momento en el que la población dejaría de crecer por completo y se mantendría en niveles similares al año anterior.

Después de ese punto, EE.UU. ingresaría en una etapa de reducción. Este comportamiento responde a tendencias demográficas de largo plazo que ya se observan en otras naciones desarrolladas y que ahora comienzan a reflejarse con mayor claridad en el país norteamericano.

El crecimiento poblacional será mucho más lento de lo previsto anteriormente debido a la baja tasa de fecundidad y a la implementación de políticas migratorias restrictivas bajo la actual administración Freepik

Baja natalidad y cambios en la fecundidad de la población estadounidense

Uno de los factores centrales detrás del estancamiento demográfico es la evolución de la tasa de fecundidad. Para que una población se mantenga estable sin inmigración, se requiere un promedio de 2,1 nacimientos por mujer. Las proyecciones actuales se encuentran muy por debajo de ese umbral.

En 2026, la tasa de fecundidad en EE.UU. se estima en 1,58 nacimientos por mujer. Para 2036, se proyecta un nuevo descenso hasta 1,53, nivel que se mantendría prácticamente sin cambios durante las dos décadas siguientes.

Esta reducción sostenida implica que cada generación es numéricamente menor que la anterior. Con menos nacimientos año a año, el peso relativo de los grupos de mayor edad aumenta, lo que altera la estructura poblacional general.

“La disminución de inmigrantes en la fuerza laboral y las proyecciones de tasas de fertilidad muestran un descenso a largo plazo, lo que reduce el número de niños que van a nacer en el período de la segunda administración de Trump (2026-2030)”, señaló William Frey, demógrafo de Brookings Institution, a AP News.

La caída de la natalidad también reduce el número de futuros trabajadores, lo que tiene efectos a largo plazo sobre la economía, la recaudación fiscal y la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

Los datos de la CBO, identifica a la migración neta como el único motor para evitar una contracción inmediata de los habitantes en EE.UU. Freepik

El rol central de la inmigración

Ante la baja natalidad y el aumento de las muertes, el arribo de extranjeros aparece como el único factor capaz de sostener el crecimiento poblacional a partir de 2030. La CBO señala que, sin esta comunidad, la población total comenzaría a disminuir de manera inmediata ese mismo año.

Para 2025, la CBO estimó una inmigración anual neta de unas 410 mil personas, una cifra inferior a la registrada en años anteriores. A mediano plazo, se proyectó que aumentaría gradualmente hasta 2030, para luego crecer a un ritmo más lento hasta 2036.

Entre 2037 y 2056, el promedio anual estimado es de alrededor de 1,2 millones. Este flujo no solo incrementa la población de forma directa, sino que también aporta potencial de crecimiento futuro a través de nacimientos en el corto plazo.

La CBO aclara que estas proyecciones están basadas en la legislación y políticas vigentes hasta fines de septiembre de 2025, por lo que cambios futuros en materia migratoria o social podrían modificar el escenario.