Es argentina y vicerrectora en Minnesota, epicentro de la ofensiva migratoria de Trump: “El gobierno calculó mal y lo pagamos con sangre”

“El domingo estuve repartiendo toallitas, tampones y otros productos básicos a mujeres de mi barrio que no querían salir de sus casas por miedo. Yo no salgo mucho, pero me animé y fui”, cuenta a LA NACION Paola Ehrmantraut, una argentina radicada en Minnesota, donde la muerte de dos personas por disparos de agentes federales en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump desató fuertes protestas sociales en las últimas semanas.

Ehrmantraut es oriunda de Córdoba y tiene 49 años. Vive en Estados Unidos desde hace 25 y recientemente fue nombrada vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad de St. Thomas, en Minneapolis. Hija de una profesora universitaria, llegó a Estados Unidos para continuar su formación académica. Se doctoró en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Washington en St. Louis en 2009, con especialización en estudios de la mujer, género y sexualidades, y enseguida la contrataron como docente en la Universidad de St. Thomas. Allí dictó cursos de español y de cultura y civilización latinoamericanas y en 2023 fue distinguida como profesora del año.

Madre de una adolescente y ciudadana estadounidense desde 2014, Ehrmantraut relata en primera persona cómo el operativo migratorio federal desplegado por orden de Trump en las últimas semanas en su ciudad —que incluyó detenciones, protestas y la muerte de dos personas a manos de agentes federales— alteró la vida cotidiana, el funcionamiento de instituciones clave y, según su testimonio, la misma idea de democracia.

Manifestantes (derecha) se enfrentan con un agente del ICE durante una protesta frente al edificio federal Bishop Whipple, en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026 OCTAVIO JONES� - AFP�

“Estamos en un montón de grupos de WhatsApp, de Signal, de Facebook, viendo qué necesitan los vecinos”, dice la académica al describir las redes de ayuda vecinal que se activaron espontáneamente. “Alguien hace una llamada y otro responde. Todo el mundo está movilizando redes de ayuda mutua, sin que ninguna organización puntual las coordine”, agrega.

En Minneapolis, la intensificación del control inmigratorio ordenado por Trump se tradujo en protestas y una fuerte tensión social. El sábado, durante una de estas redadas, Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, murió tras ser abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza, un caso que provocó versiones cruzadas y reclamos de investigación sobre el accionar de las fuerzas desplegadas.

“Fue un caso absolutamente terrible el que vimos el sábado. Alex era un enfermero que trabajaba en un hospital de veteranos, no militaba en ningún partido”, relata afligida la cordobesa. “Lo mataron a metros de donde compramos donuts con mi hija, un lugar por el que circulamos siempre. Por eso cortamos las salidas y pedimos todo online. No quiero exponerla a que vea nada feo”, detalla.

Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

El caso encendió a miles de manifestantes en una ciudad que ya estaba conmocionada por la muerte de Renée Nicole Good, ocurrida el 7 de enero pasado. Good, también norteamericana, murió por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras intentaba evitar el accionar de las fuerzas con su vehículo personal.

“A Alex y a Renée los mataron, pero a mucha otra gente la golpearon de manera brutal”, dice la argentina. También advierte que se desconoce lo que ocurre dentro de los centros de detención migratoria, a los que —según dice— ni siquiera pueden ingresar legisladores o funcionarios que buscan investigar. “Estamos viendo comunidades enteras, familias que no salen de sus casas hace semanas por miedo”, agrega.

Personas observan el memorial por Renée Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, el 22 de enero de 2026. Good, de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente del ICE el 7 de enero de 2026 ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

El impacto del operativo también lo siente puertas adentro de la universidad. Según explica, la prioridad pasó a ser cómo sostener el proceso de enseñanza. “El trauma va a interferir con el aprendizaje de alguna manera”, dice. En respuesta, la institución avanzó con medidas de flexibilidad académica, como contemplar ausencias, habilitar clases virtuales cuando es posible y extender plazos de entrega o evaluaciones, sin perder el seguimiento. “Seguir enseñando se vuelve un desafío”, afirma Ehrmantraut.

“Se los están llevando”

“Se los están llevando”, dice Ehrmantraut sobre las crecientes detenciones a manos de agentes federales en su ciudad. Según explica, muchas de las personas arrestadas son trasladadas primero a un edificio federal de inmigración en Saint Paul —ciudad gemela de Minneapolis— y desde allí son derivadas en vuelos hacia Texas, el punto de partida de los procesos de deportación. “A veces todo se acelera a propósito para que no puedan intervenir los familiares ni los abogados”, sostiene.

La argentina también advierte sobre las prácticas de perfilamiento racial que se están llevando a cabo en una ciudad con una importante población de nativos americanos que viven en reservas urbanas. “Así se llevaron chicos, sobre todo adolescentes nativos, pensando que eran inmigrantes. Su documentación no es la que les están pidiendo y se arma un problema legal enorme”, relata. En algunos casos, debieron intervenir líderes tribales para acreditar la identidad de los detenidos. “Ya recuperaron a uno, pero todavía hay otros tres perdidos en el sistema”, dice.

Manifestantes se enfrentan a agentes federales de inmigración ante el edificio federal Bishop Henry Whipple, el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis Adam Gray - FR172090 AP

Para la vicerrectora, parte de la reacción social se explica por una particularidad local. Minnesota, señaló, tiene una larga tradición de compromiso civil. “Hay una historia social muy marcada, organizaciones sin fines de lucro muy activas y comunidades religiosas —católicas, luteranas, judías, musulmanas, entre otras— con una fuerte presencia social”, describe.

“No es un lugar que no sabe organizarse. Al contrario: la gente reaccionó de inmediato”, señala. Para Ehrmantraut, no es casual que muchas de las víctimas de la violencia letal hayan sido personas blancas comprometidas socialmente que se pusieron al frente de las protestas. “Estaban protegiendo a quienes no pueden estar en primera línea”, explica.

"No es una cuestión de partidos, sino de sentirte parte de tu comunidad”, agrega, y menciona que el entramado comunitario se vincula con la historia migratoria del estado. Minnesota alberga la mayor comunidad somalí del país, además de otras comunidades de refugiados e inmigrantes que se integraron a la sociedad norteamericana.

Cuando la democracia “empieza a crujir”

La argentina vincula lo que ocurre hoy en Minneapolis con episodios recientes de la historia de la ciudad. “Hay muchas cosas que se sienten similares al caso de George Floyd, en el sentido de que se trata de una violencia racializada”, señaló. Floyd, un hombre afroamericano, murió en mayo de 2020 tras ser inmovilizado por un policía que le presionó el cuello durante varios minutos, un hecho registrado en video que desató protestas masivas en Estados Unidos y el mundo.

Manifestantes se reúnen afuera de un establecimiento Cup Foods en Minneapolis para recordar a George Floyd y Daunte Wright el domingo 18 de abril de 2021. (AP Foto/John Minchillo)

A su entender, a la violencia contra el inmigrante se suma ahora un fenómeno nuevo: “Nunca habíamos visto este grado de violencia autoritaria contra ciudadanos”, afirma, y señala que la Constitución estadounidense establece protecciones para todas las personas, no solo para quienes tienen ciudadanía.

También menciona la circulación de un memorándum interno a las fuerzas federales que los habilita a ingresar a viviendas sin orden judicial. “La Constitución y las leyes dicen otra cosa. Ahí empiezan lo que acá llamamos las crisis constitucionales: pequeños quiebres democráticos que muestran conflictos entre ramas del gobierno que no deberían estar ocurriendo”, explica. Ehrmantraut vincula ese escenario con un debate que lleva años en Estados Unidos: el del democratic backsliding, el retroceso gradual de instituciones y mecanismos democráticos.

Desde su mirada como argentina, sostiene que la situación activa una alarma conocida. “Nuestra historia nos enseñó que la democracia no es algo que se pueda dar por sentado. Es frágil, se quiebra, se construye y hay que trabajarla todo el tiempo”, dice. “Ahora estamos viendo cómo cruje en Estados Unidos”, advirtió.

Un horizonte en disputa

Sobre el escenario inmediato, Ehrmantraut considera que tras los anuncios recientes de conversaciones entre Trump y el gobernador demócrata Tim Walz es posible que baje la tensión, incluso entre los sectores conservadores. “Es un año de elecciones legislativas y eso pesa. Las elecciones son el único lenguaje que parece que entienden”, afirma.

Manifestantes avanzan con las manos en alto hacia los agentes federales cerca del lugar en donde Alex Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes de inmigración, el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota Ellen Schmidt - MinnPost

Para la vicerrectora, Trump “gobierna por efecto”: “Es como un tornado que pasa, destruye y sigue a otra cosa. Ya lo vimos con las universidades, los aranceles, la salud pública y ahora con la inmigración”, dice.

Al ampliar la mirada, rechaza que la situación sea solo una respuesta extrema a la inmigración ilegal. Según explica, existe una negación extendida del rol que los inmigrantes —con o sin papeles— cumplen en sectores clave de la economía, combinada con un problema político estructural. “La foto con el rifle y el ICE no resuelve nada -insiste-. Siempre se ponen recursos en detener y deportar, porque es teatral y da votos, pero no en procesar los trámites, en lo judicial, en la burocracia real”.

Frente a ese vacío institucional, dice, lo que emerge es la fuerza comunitaria que acompaña en el día a día. “Personalmente, pienso que intentaron una movida acá que no les funcionó. Calcularon muy mal la reacción de la gente. El costo social fue espantoso: lo pagamos en sangre y en el trauma de nuestros chicos. Eso es imperdonable. Pero también despertaron algo: la idea de que la gente se puede unir y poner resistencia frente al abuso de poder”.