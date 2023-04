Spotify sacó una playlist con un fuerte guiño a Shakira y volvió locos a los latinoamericanos

escuchar

A tan solo días de las polémicas declaraciones del exfutbolista Gerard Piqué, quien llamó “robots” a los fans de Shakira, luego de enfatizar sus orígenes de América Latina -algo que la cantante respondió de inmediato con un tuit en el que habló del amor por sus raíces- la plataforma de streaming Spotify sorprendió con una lista de reproducción llamada, precisamente, Orgullosa de ser latinoamericana. Los usuarios reaccionaron a la decisión del servicio de música y aseguraron que hasta la plataforma es “team Shakira”.

Los fanáticos de la colombiana aseguraron que "hasta Spotify es team Shakira" Twitter/ravenclown

La lista de reproducción contiene 50 canciones de diferentes artistas latinoamericanos, como Quevedo, Tini Stoessel, La Joaqui, Ozuna, Bad Bunny, Daddy Yankee, Yandel, Maluma, Peso Pluma, entre otros. Los primeros cuatro lugares son los lanzamientos de Shakira después de que anunció su ruptura con Piqué: “Music Sessions, Vol. 53″, con Bizarrap; “TQG”, con Karol G; “Monotonía”, con Ozuna y “Te felicito”, con Rauw Alejandro. En el quinto lugar se encuentra “La bachata” de Manuel Turizo.

No solo la selección de temas llamó la atención de los fans, sino la descripción. Los usuarios de Spotify escribieron: “Perdón que te salpique”, una frase del tema compartido por Shakira y Bizarrap, en la que ella hace referencia a su exesposo. La comunidad virtual tomó esto como una muestra de apoyo a la colombiana y a los latinoamericanos, tras las declaraciones del exfutbolista español.

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre Shakira?

En una reciente entrevista, el también empresario arremetió contra los seguidores de la cantante y los llamó “robots”, debido a la gran cantidad de comentarios ofensivos que le han dejado. “En mi caso, mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, comentó el exdeportista en el programa Jijantes, con Gerard Romero. Este comentario fue interpretado como xenófobo por parte de algunos fanáticos de la artista.

Algunos usuarios en redes catalogaron las declaraciones de Gerard Piqué como xenofóbicas Twitter/shakiracarla

Horas después de que las palabras del exdefensor del FC Barcelona se volvieran tendencia, la colombiana publicó un tuit que muchos interpretaron como una respuesta a su expareja. “Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió. Los miembros de Spotify se habrían inspirado en este mensaje para crear su más reciente lista.

Shakira compartió un mensaje que los usuarios interpretaron como una respuesta a Piqué Twitter: @shakira

Shakira y su nueva vida en Miami

La intérprete de “Te felicito” dejó atrás su vida en Barcelona para establecerse en Miami con sus hijos, el pasado fin de semana. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, informó a sus fans sobre la mudanza. “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

La artista no solo regresará a Miami, lugar donde vivía antes de su matrimonio, con sus dos hijos, también se llevará a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll. Según trascendió, la intérprete de “Monotonía” se adelantó en la mudanza para asegurarse de que todo esté listo cuando lleguen sus familiares.

LA NACION