“St. Gaudens Type 3”: la moneda de US$20 que en realidad vale más de US$3 millones por este motivo

La numismática estadounidense cerró 2025 con una protagonista clara: la doble águila de US$20 Saint-Gaudens, en su variante conocida como Type 3, correspondiente a la acuñación de 1927-D. Esta pieza concentró la atención de coleccionistas, casas de subastas y analistas del mercado por una combinación poco frecuente de baja supervivencia, alto grado de conservación y un interés sostenido que se prevé continuará durante el 2026.

Por qué la Saint-Gaudens 1927-D ocupa un lugar único en la numismática

La acuñación de la doble águila Saint-Gaudens de 1927 en la Casa de la Moneda de Denver alcanzó un total de 180 mil ejemplares, una cifra que, en apariencia, no resulta excepcional. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el número de piezas que sobrevivieron hasta la actualidad es extremadamente bajo.

La moneda fue acuñada en Denver en 1927 Heritage Auctions

En una entrevista con LA NACION, Jim Stoutjesdyk, vicepresidente de la sección de monedas raras en Heritage Auctions, señaló que esta se trata de la moneda de emisión regular más escasa de EE.UU. del siglo XX. “Con probablemente solo siete ejemplares disponibles públicamente”, aseguró.

Otro rasgo distintivo de esta emisión es que la mayoría de los ejemplares identificados se encuentran en estados de conservación elevados. Muchos fueron certificados en grados MS63 o superiores, y varios alcanzan calificaciones consideradas de nivel “gema”. Este factor resulta determinante para su valoración, ya que combina escasez con calidad visual y técnica.

Cómo identificar una St. Gaudens 1927-D auténtica

La mayoría de las dobles águilas St. Gaudens conocidas fueron acuñadas con el mismo par de cuños, lo que permitió a los especialistas establecer una serie de rasgos como diagnósticos para su identificación:

Año: 1927.

Ceca: la Casa de la Moneda de Denver (“D”).

Diseñador: Augustus Saint Gaudens.

Diámetro: 34 milímetros.

Peso: 33,40 gramos.

Tirada: 180 mil unidades.

Composición: 90% oro, 10% cobre.

Anverso: la Libertad aparece de pie sobre una roca, sosteniendo una antorcha en la mano derecha y una rama de olivo en la izquierda. La palabra “LIBERTY” aparece en la periferia superior, rodeada de estrellas. La fecha “1927″ y la marca de ceca “D” está estampada en el lado derecho de la moneda, justo encima de la roca.

Reverso: un sol creciente aparece en la parte inferior, como si se elevara en el horizonte, con largos rayos que se extienden hasta la parte superior de la moneda. Un águila en vuelo cubre la parte central, sobre los rayos. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “TWENTY DOLLARS” aparecen en la periferia superior.

En el reverso se puede apreciar un sol creciente en la parte inferior que muestra destellos que atraviesan toda la pieza Heritage Auctions

Además, en algunos ejemplares, en el anverso, se observa una grieta fina en el cuño que conecta las estrellas cercanas a la parte superior de la letra “L” en la palabra LIBERTY, además de otra línea que se extiende desde la base de esa letra hasta la antorcha sostenida por la figura. En el reverso, uno de los indicadores más citados es una línea vertical que atraviesa el pico del águila, junto con un pequeño rasguño que vincula letras del texto perimetral con el borde de la pieza.

Estos detalles no aparecen por desgaste posterior, sino que forman parte del proceso de acuñación original. No obstante, la ausencia de alguno de estos rasgos no invalida automáticamente su autenticidad.

En términos de apariencia general, la 1927-D suele presentar superficies escarchadas, brillo uniforme y una tonalidad que oscila entre un dorado claro con matices verdosos y un naranja suave.

“Se considera a menudo el diseño más bello, por lo que es una de las series más coleccionadas”, señaló Stoutjesdyk.

El ejemplar fue calificado como MS65+ debido a su buen estado de conservación. Heritage Auctions

Valor de mercado de la moneda St. Gaudens y sus proyecciones para 2026

El comportamiento reciente del mercado confirma el estatus de la Saint-Gaudens 1927-D como una pieza de referencia. En enero de 2025, un ejemplar certificado como MS65+ por PCGS y con aprobación CAC fue vendido por US$3,84 millones en una subasta de Heritage Auctions, lo que estableció uno de los precios más altos para una moneda de oro estadounidense de emisión regular durante ese año.

“Preveo que esta tendencia continuará en 2026”, anticipó el numismático.

De acuerdo con las guías de precios especializadas, los ejemplares de máxima calidad podrían alcanzar valores considerablemente superiores. Las proyecciones más optimistas sitúan el potencial de mercado de estas monedas en cifras cercanas a los US$7,75 millones, siempre que se trate de piezas con conservación excepcional y procedencia documentada.