“Standing Liberty Full Head”: el detalle por el que este cuarto de dólar puede venderse por US$55.000

Standing Liberty es una de las series de monedas más buscadas en la numismática estadounidense. Dentro de sus variantes, los ejemplares de 1917 con la designación “Full Head” acuñados en San Francisco se distinguen por su escasez y alto valor en el mercado. Sin ir más lejos, pueden venderse por hasta US55.000.

El origen del cuarto de dólar Standing Liberty

El sistema monetario de Estados Unidos atravesó varias transformaciones en las primeras décadas del siglo XX. Una de ellas fue la introducción del Standing Liberty, la moneda de 25 centavos diseñada por Hermon A. MacNeil, que tuvo circulación entre 1916 y 1930.

La característica distintiva se observa en la cabeza de la Libertad con detalles bien definidos Heritage Auctions

Este cuarto de dólar presentaba a la Libertad en posición erguida, con un escudo en una mano y una rama de olivo en la otra. El simbolismo del diseño estaba relacionado tanto con la defensa como con la búsqueda de la paz. En su versión inicial, la figura femenina tenía el torso parcialmente descubierto, lo que generó debate público y llevó a un rediseño posterior.

En 1917, se emitió un nuevo modelo con cambios en el anverso y en el reverso. La Libertad pasó a llevar una cota de malla, mientras que el águila del reverso se ubicó más al centro. A partir de 1925, otra modificación técnica permitió grabar con mayor profundidad la fecha para protegerla del desgaste.

Los tres tipos de Standing Liberty Quarter valiosos

La serie Standing Liberty Quarter se clasifica en tres tipos principales:

Tipo 1 : de 1916 y parte de 1917, se reconoce porque el reverso carece de estrellas bajo el águila. Solo se acuñaron 52.000 ejemplares, lo que la convierte en una de las emisiones más difíciles de encontrar.

: de 1916 y parte de 1917, se reconoce porque el reverso carece de estrellas bajo el águila. Solo se acuñaron 52.000 ejemplares, lo que la convierte en una de las emisiones más difíciles de encontrar. Tipo 2 : introducido desde 1917, añadió estrellas y presentó a la Libertad con la mencionada cota de malla.

: introducido desde 1917, añadió estrellas y presentó a la Libertad con la mencionada cota de malla. Tipo 3: emitido desde 1925, incluyó un grabado más profundo de la fecha para evitar el desgaste. Esta variante garantizó que la información principal permaneciera visible tras un uso prolongado en circulación.

“Full Head”: el detalle que hay que buscar en las monedas Standing Liberty

Dentro de la serie, existe una característica que multiplica su valor: la designación “Full Head” o “Cabeza completa”. Este término se refiere a las monedas que fueron acuñadas con detalles nítidos en la cabeza de la Libertad.

En muchos casos, la falta de precisión en la acuñación provocó que los rasgos de la figura aparecieran difusos o incompletos. Por ello, los ejemplares que muestran la cabeza con definición clara se consideran más raros y alcanzan precios muy superiores.

Los coleccionistas también observan otros aspectos, como los remaches en el escudo que sostiene la Libertad. Un ejemplar con cabeza completa y remaches completos es considerado una pieza excepcional dentro de la serie.

Esta edición también llevó estrellas en el reverso Heritage Auctions

Cómo identificar una moneda de 25 centavos auténtica

El Standing Liberty de 25 centavos presenta características distintivas como:

Año : 1917.

: 1917. Ceca : la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”).

: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”). Diseñador : Hermón A. Mac Neil.

: Hermón A. Mac Neil. Diámetro : 24,30 milímetros.

: 24,30 milímetros. Peso : 6,30 gramos.

: 6,30 gramos. Composición : 90% plata y 10% cobre, lo que le da un aspecto distintivo entre las monedas de su época.

: 90% plata y 10% cobre, lo que le da un aspecto distintivo entre las monedas de su época. Anverso : se observa a la Libertad de pie con un escudo y una rama de olivo, rodeada por la inscripción “LIBERTY” en la parte superior y la fecha en la parte inferior. Un total de 13 estrellas rodean parte de la Libertad. La marca de ceca se encuentra sobre la fecha, a la izquierda de la Libertad. También se observa el lema “IN GOD WE TRUST” en el centro de la pieza.

: se observa a la Libertad de pie con un escudo y una rama de olivo, rodeada por la inscripción “LIBERTY” en la parte superior y la fecha en la parte inferior. Un total de 13 estrellas rodean parte de la Libertad. La marca de ceca se encuentra sobre la fecha, a la izquierda de la Libertad. También se observa el lema “IN GOD WE TRUST” en el centro de la pieza. Reverso: muestra un águila en vuelo acompañada por la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” en la parte superior y “QUARTER DOLLAR” en la parte inferior. Estrellas adicionales completan el diseño en ambos laterales. El lema “E PLURIBUS UNUM” se encuentra sobre el ave.

Un detalle adicional en estas monedas es la pequeña letra “M” al lado derecho de la fecha, que corresponde a la inicial del artista Hermon A. MacNeil, responsable del diseño de la pieza.

El ejemplar perteneciente al Tipo 1 fue calificado como MS67+ FH debido a su estado de conservación y detalles bien definidos Heritage Auctions

Cuánto vale la moneda “Standing Liberty Full Head”

El mercado de subastas demostró el interés por los Standing Liberty Full Head. En 2023, un ejemplar calificado como MS67+ FH fue vendido en Heritage Auctions por US$50.400.

De acuerdo con la guía de precios del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), un cuarto de dólar en estado Full Head puede alcanzar hasta US$55.000 e incluso superar esa cifra si presenta condiciones excepcionales de conservación.