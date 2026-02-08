Taxes refund: la deducción que el IRS aplica en EE.UU. en préstamos para carros en 2026
La agencia impositiva especificó cuáles son los modelos de vehículos por los que se puede solicitar este beneficio
- 3 minutos de lectura'
Por una de las disposiciones de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó y firmó Donald Trump en Estados Unidos, se introdujo una deducción de intereses de préstamos para autos y otros vehículos. En este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comunicó en detalle las posibilidades de este recurso y cuáles son los modelos a los que aplica.
Los modelos de autos que califican para la deducción por préstamos para vehículos
Los efectos de One, Big, Beautiful Bill de Trump sobre esta deducción en específico fueron incluidos en una guía que fue publicada a comienzos del 2026 en el Federal Register.
Allí, el IRS especificó cuáles son las condiciones que debe cumplir un vehículo para que un usuario pueda acceder:
- La medida incluye automóviles, minivans, furgonetas, SUV, camionetas y motocicletas con un peso bruto inferior a 14.000 libras (6350 kilos).
- El ensamblaje final del vehículo debe haber ocurrido en EE.UU.
- Para verificar esto, se debe chequear la etiqueta que se le colocó al vehículo en el concesionario.
- Debe ser un modelo nuevo destinado a uso personal. Este concepto se define con una expectativa de que más del 50% del tiempo de utilización sea destinado a cuestiones no comerciales al momento de adquirir la deuda.
Otros detalles de la deducción del IRS: la norma busca incentivar los autos estadounidenses
Según la guía que publicó la entidad impositiva, también se destacan otras claves de la modificación que introdujo la ley:
- Contribuyentes pueden deducir hasta US$10.000 en concepto de intereses calificados de préstamos para vehículos de pasajeros en cada declaración de impuestos.
- El beneficio aplica para deudas contraídas después del 31 de diciembre de 2024 y para años fiscales que comiencen entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
- Tanto los usuarios que detallan sus deducciones como quienes toman la deducción estándar pueden acceder al recurso.
- Con respecto al préstamo, existen algunos requisitos, como por ejemplo que la deuda debe estar garantizada por un primer gravamen sobre el vehículo.
- Sumado a esto, se aclara que no califican los arrendamientos, vehículos comerciales, de flota, con títulos de salvamento o deudas con partes relacionadas.
Por otro lado, el IRS informó que la norma también dispone un tope de ingresos de US$100 mil para declaraciones individuales y US$200 mil para parejas que lo hagan en conjunto. Por cada US$1000 que se exceda ese umbral, la deducción se reducirá US$200.
Los contribuyentes que quieran reclamar la deducción deben incluir el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en su declaración de impuestos.
Más beneficios: la One, Big, Beautiful Bill de Trump introdujo otros cambios en impuestos
Además del incentivo a la compra de vehículos estadounidenses, la nueva normativa también impuso otras modificaciones. Por ejemplo, el aumento de la deducción estándar o la creación de una deducción adicional para personas mayores.
Junto con estas medidas, también se impulsaron deducciones por ingresos derivados de propinas y horas extra.
Asimismo, el IRS realizará un aumento del monto máximo del crédito tributario por hijo y de los reembolsos promedio. Esto se debe a la reducción de impuestos individuales por ingreso y un retraso en la actualización de las tablas por parte de la entidad.
Otras noticias de IRS
Temporada de taxes en USA. Una experta explica cómo obtener del IRS el Crédito Tributario por Hijos
¿Dónde está mi reembolso del IRS? Plazos oficiales y cómo rastrear el depósito si solicitaste créditos tributarios
Tax refund 2026. Qué dice la ley en EE.UU. sobre los inmigrantes que no declaran impuestos ante el IRS
- 1
En Texas: la decisión que han tomado los inmigrantes con mascotas por temor a las redadas de ICE
- 2
El duro final que le espera a las iguanas que quedan congeladas en Florida
- 3
Vigilancia 24 horas en Texas: usan inteligencia artificial para monitorear, mensaje por mensaje, lo que escriben los estudiantes
- 4
En qué canal de EE.UU. pasan en vivo hoy el Super Bowl 2026 y hora oficial del show de medio tiempo