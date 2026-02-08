Taxes refund: la deducción que el IRS aplica en EE.UU. en préstamos para carros en 2026

Por una de las disposiciones de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó y firmó Donald Trump en Estados Unidos, se introdujo una deducción de intereses de préstamos para autos y otros vehículos. En este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comunicó en detalle las posibilidades de este recurso y cuáles son los modelos a los que aplica.

Los modelos de autos que califican para la deducción por préstamos para vehículos

Los efectos de One, Big, Beautiful Bill de Trump sobre esta deducción en específico fueron incluidos en una guía que fue publicada a comienzos del 2026 en el Federal Register.

El IRS publicó las condiciones de la deducción Patrick Semansky - AP

Allí, el IRS especificó cuáles son las condiciones que debe cumplir un vehículo para que un usuario pueda acceder:

La medida incluye automóviles , minivans , furgonetas , SUV , camionetas y motocicletas con un peso bruto inferior a 14.000 libras (6350 kilos).

, , , , y con un (6350 kilos). El ensamblaje final del vehículo debe haber ocurrido en EE.UU.

del vehículo debe Para verificar esto, se debe chequear la etiqueta que se le colocó al vehículo en el concesionario.

en el concesionario. Debe ser un modelo nuevo destinado a uso personal. Este concepto se define con una expectativa de que más del 50% del tiempo de utilización sea destinado a cuestiones no comerciales al momento de adquirir la deuda.

El IRS aclara las condiciones de los autos que pueden calificar para la deducción de impuestos David Zalubowski - AP

Otros detalles de la deducción del IRS: la norma busca incentivar los autos estadounidenses

Según la guía que publicó la entidad impositiva, también se destacan otras claves de la modificación que introdujo la ley:

Contribuyentes pueden deducir hasta US$10.000 en concepto de intereses calificados de préstamos para vehículos de pasajeros en cada declaración de impuestos.

de pasajeros en cada declaración de impuestos. El beneficio aplica para deudas contraídas después del 31 de diciembre de 2024 y para años fiscales que comiencen entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 .

después del 31 de diciembre de 2024 y para . Tanto los usuarios que detallan sus deducciones como quienes toman la deducción estándar pueden acceder al recurso.

como quienes al recurso. Con respecto al préstamo, existen algunos requisitos, como por ejemplo que la deuda debe estar garantizada por un primer gravamen sobre el vehículo.

sobre el vehículo. Sumado a esto, se aclara que no califican los arrendamientos, vehículos comerciales, de flota, con títulos de salvamento o deudas con partes relacionadas.

Por otro lado, el IRS informó que la norma también dispone un tope de ingresos de US$100 mil para declaraciones individuales y US$200 mil para parejas que lo hagan en conjunto. Por cada US$1000 que se exceda ese umbral, la deducción se reducirá US$200.

Quienes se excedan del tope de ingresos verán una reducción en la deducción Freepick

Los contribuyentes que quieran reclamar la deducción deben incluir el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en su declaración de impuestos.

Más beneficios: la One, Big, Beautiful Bill de Trump introdujo otros cambios en impuestos

Además del incentivo a la compra de vehículos estadounidenses, la nueva normativa también impuso otras modificaciones. Por ejemplo, el aumento de la deducción estándar o la creación de una deducción adicional para personas mayores.

Junto con estas medidas, también se impulsaron deducciones por ingresos derivados de propinas y horas extra.

Asimismo, el IRS realizará un aumento del monto máximo del crédito tributario por hijo y de los reembolsos promedio. Esto se debe a la reducción de impuestos individuales por ingreso y un retraso en la actualización de las tablas por parte de la entidad.