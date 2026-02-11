Tax refund para migrantes en EE.UU.: actualizaciones recientes y fechas del IRS este 2026

La temporada de impuestos de 2026 abrió a finales de enero, en tanto los contribuyentes tendrán tiempo para presentar sus declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) hasta el 15 de abril. Para recibir el tax refund, o reembolso, los migrantes deberán esperar un plazo de tiempo determinado según la forma en la que presentan sus solicitudes.

Actualizaciones recientes y fechas del IRS este 2026

Con la temporada de impuestos en marcha, todas las personas que obtengan ingresos en Estados Unidos, incluidos los migrantes indocumentados, deben presentar sus declaraciones antes del 15 de abril. En caso de no llegar a tiempo, es necesario que soliciten una prórroga.

Quienes no lleguen a presentar sus declaraciones a tiempo pueden solicitar una prórroga ante el IRS Freepik - Freepik

En concreto, la obligación tributaria de cada persona depende de si es residente fiscal o no, según especifica la página web oficial:

Residente fiscal: se grava sobre los ingresos en todo el mundo , igual que a un ciudadano estadounidense.

se grava , igual que a un ciudadano estadounidense. No residente: generalmente, solo se grava por ingresos de fuente estadounidense o los que estén relacionados con un negocio o trabajo en EE. UU.

Si obtienen una green card, los migrantes son considerados residentes fiscales desde el primer día del año calendario en que estuvieron legalmente presentes con esa tarjeta. Si la recibieron mientras estaban fuera del país, la residencia fiscal empieza el primer día que entran con ella.

Impuestos del IRS este 2026 en EE.UU. según la condición de residente fiscal

Cuando el contribuyente es considerado un residente fiscal, sus obligaciones son similares a las de un ciudadano:

Residente fiscal : debe presentar la declaración de impuestos sobre todos los ingresos, donde sea que los haya obtenido. Esto incluye ingresos del extranjero y puede implicar presentar formularios adicionales para reportar cuentas bancarias fuera de EE. UU. u otros activos.

: debe sobre todos los ingresos, donde sea que los haya obtenido. Esto incluye ingresos del extranjero y puede implicar para reportar cuentas bancarias fuera de EE. UU. u otros activos. No residente: suelen pagar impuestos solo sobre cierto dinero obtenido en EE. UU. Esto puede incluir salarios, intereses u otro ingreso de fuente estadounidense.

Actualizaciones más recientes de la temporada de impuestos del IRS en 2026

Para este año, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descontinuó la herramienta Direct File. Esta permitía presentar en línea los impuestos federales directamente ante el IRS. El programa piloto se extendió a 25 estados antes de ser cancelado. En la temporada de impuestos de 2025, 297 mil declaraciones federales se procesaron bajo esta modalidad.

Para esta temporada de impuestos, el gobierno de Trump descontinuó la herramienta Direct File del IRS Freepik

Además, recientemente, un informe del organismo de control reveló que la escasez del personal del IRS podría demorar los reembolsos de impuestos. Según informó Axios, la agencia perdió alrededor de 19.000 empleados durante el año pasado en medio de las reducciones de mano de obra federal. Esto podría resultar en:

Tiempos de espera más largos para el servicio al cliente .

. Un procesamiento más lento para las devoluciones que la agencia considera complejas, lo que puede retrasar los reembolsos.

Por otro lado, en un anuncio reciente, las autoridades indicaron que quienes reclamen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos podrían recibir su tax refund el 2 de marzo como fecha límite. Esto se debe a que por ley no está permitido otorgar estos reembolsos antes de mediados de febrero.

Cuánto tiempo esperar para el tax refund del IRS este 2026

En general, el momento en el que los contribuyentes reciben el tax refund depende de varios factores. Según la agencia, se da de la siguiente manera:

Hasta 21 días para una declaración presentada electrónicamente .

. Seis semanas o más para devoluciones enviadas por correo .

. Más largo si su declaración necesita correcciones o revisión adicional.

Para recibir el tax refund del IRS, los contribuyentes, sean migrantes o ciudadanos, deberán esperar hasta 21 días para una declaración presentada electrónicamente Freepik

A su vez, el sitio web oficial del IRS señala que el momento del reembolso puede cambiar si la persona:

Solicita el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos.

Presenta una declaración en papel.

Presenta una declaración enmendada.

Solicita alivio para cónyuge lesionado.

Presenta el Formulario 1040-NR, Declaración de Impuestos sobre la Renta de Extranjeros No Residentes (puede tardar hasta 6 meses).

Comete un error en la declaración.

Tiene un archivo con número de identificación fiscal individual.

Tiene un reembolso de más de US$2 millones.

Tax refund para migrantes en EE.UU.: cómo saber dónde está el reembolso

La agencia encargada de recaudar los impuestos en Estados Unidos dispone de una herramienta práctica para saber dónde está el reembolso de los contribuyentes. El sistema informa si la declaración se encuentra “recibida”, “aprobada” o “enviada”, y detalla el momento estimado de emisión del reintegro.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

La información se actualiza una vez por día, durante la noche. Mientras ocurre ese proceso, la herramienta queda temporalmente fuera de servicio. Según la forma de presentación, la declaración figura en el sistema: