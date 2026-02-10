¿Dónde está mi reembolso? El IRS confirma los pagos que llegarán a partir del 2 de marzo en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre dos posibles demoras en los reembolsos. En el caso de quienes hayan solicitado algunos de los dos créditos que se mencionan, podrían recibir los fondos recién el 2 de marzo. Esto aplica solamente a quienes hayan aplicado a estos recursos y no cumplan con otras condiciones.

El IRS advierte: los reembolsos de quienes hayan pedido ciertos créditos podrían demorar

La agencia impositiva realizó la advertencia a través de su sitio web oficial. El apartado está dirigido específicamente a contribuyentes que hayan solicitado el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés).

Solicitantes de ciertos créditos podrían recibir su reembolsos recién a partir del 2 de marzo Freepick

En esos casos, los solicitantes de cualquiera de los dos beneficios podrían recibir su reembolso recién a partir del 2 de marzo. El IRS indica que hay un motivo detrás de este posible retraso.

Según el mismo sitio, no se pueden emitir reembolsos del EITC ni del ACTC antes de mediados de febrero por ley. Además, esa norma aplica a toda la devolución, ya que no se pueden diferenciar los pagos correspondientes a alguno de los créditos, sino que se deben emitir completos.

De cualquier manera y a pesar de la advertencia, algunos beneficiarios de estos créditos podrían recibir el reintegro unos días antes de la fecha señalada.

El IRS indicó cuáles son las condiciones del reembolso para solicitantes de estos créditos Patrick Semansky - AP

Por otro lado, el IRS también indica a solicitantes de los créditos que podría requerir información adicional. En esos casos, se enviará una solicitud formal al contribuyente.

El EITC entrega una exención fiscal a personas con ingresos bajos a moderados, por lo que el requisito está basado principalmente en ese indicador. En caso de aplicar, el contribuyente puede reducir su deuda de impuestos y hasta obtener un mayor reembolso.

Por el lado del ACTC, se trata de créditos por hijo y tiene otros requisitos. Para quienes busquen solicitarlo, lo mejor será chequear la elegibilidad para su caso particular.

Las dos vías del IRS para evitar la demora en el pago de los reembolsos

Más allá de la advertencia de la agencia estadounidense sobre la fecha del 2 de marzo, solicitantes del EITC y el ACTC tienen dos formas de evitar demoras en los reembolsos. Estas son:

Presentar la declaración de impuestos en línea.

Elegir el depósito directo como vía para recibir el reembolso

Solicitantes del EITC o el ACTC tienen formas de evitar demoras en sus reembolsos, según el IRS Freepick

En esa misma línea, el IRS también indica que si no encuentra ningún problema con la declaración, lo más probable es que el pago se emita antes.

La herramienta del IRS para chequear el estado de un reembolso

Por fuera de las condiciones generales, la entidad dispone de un recurso para que cualquier contribuyente pueda verificar en qué estatus se encuentra su pago.

A través de Where’s My Refund?, cada usuario puede verificar cuál es su situación. Según indica el sitio, la información se actualiza una vez al día, generalmente en horarios de la madrugada.

Por lo tanto, a pesar de que el usuario puede entrar la cantidad de veces que quiera, los datos se modifican solamente una vez por jornada.