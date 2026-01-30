Trump contra el IRS: presentó una demanda por US$10.000 millones tras la filtración de su declaración de impuestos

El presidente Donald Trump presentó una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de datos privados en 2020. El republicano asegura que la acción de un empleado de la agencia llevó a que se hicieran públicas sus declaraciones y a que lo acusen de fraude en medio de una campaña presidencial.

Trump y sus hijos demandaron al IRS por la filtración de sus datos

El reclamo fue presentado oficialmente el último jueves ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. De acuerdo con lo que establece la demanda, el mandatario pide una compensación por lo que ocurrió en 2020, el año electoral donde Joe Biden ganó los comicios.

La demanda de Trump también incluye a sus hijos Eric y Donald Jr. Evan Vucci - AP

Además del republicano, los demandantes también son dos de sus hijos, Eric y Donald Trump Jr., y la Organización Trump, que incluye a más de 400 entidades afiliadas. Estas son las claves del documento judicial:

Se alega que, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, Charles Littlejohn, un empleado del IRS, accedió ilegalmente y divulgó las declaraciones de impuestos confidenciales a medios de comunicación.

de impuestos confidenciales a medios de comunicación. La demanda sostiene que la agencia federal impositiva no implementó las protecciones técnicas y de monitoreo necesarias para evitar la filtración de información confidencial.

para evitar la filtración de información confidencial. Sobre este punto, Trump citó antecedentes del Inspector General del Tesoro, quien habría alertado al IRS sobre vulnerabilidades de seguridad que no fueron corregidas debidamente.

debidamente. Con respecto al modus operandi de la filtración, citan la causa penal de Littlejohn. En el expediente, el empleado del IRS admitió haber utilizado su acceso para subir la información a un sitio web privado desde su computadora del organismo . Luego, la descargó en su dispositivo personal y en herramientas de almacenamiento.

. Luego, y en herramientas de almacenamiento. De acuerdo con lo que asegura Trump en la demanda, Littlejohn buscó empleo en el IRS con el objetivo de acceder a la información de Trump y divulgarla para influir en los resultados de las elecciones.

La demanda asegura que el IRS no tomó las medidas necesarias para evitar una filtración de datos Patrick Semansky - AP

A partir de estos hechos, los demandantes buscan una compensación económica por parte de la entidad federal.

El reclamo de Trump al IRS: exige US$10.000 millones por filtrar su información

Por las acciones de Littlejohn y la presunta falla de aplicación de mecanismos de seguridad del IRS, la demanda dice que los Trump sufrieron daños financieros y a su reputación y humillación pública.

Por eso, reclaman US$10.000 millones, que se desprenden de la suma de US$1000 por cada usuario que accedió a los datos cuya publicación no fue autorizada.

Trump reclama US$10.000 millones al IRS por la filtración de sus datos Imagen compuesta

En el reclamo también sostienen que no recibieron la información de la magnitud de la filtración hasta un período que va de enero de 2024 a mayo de 2025, cuando el IRS les envió avisos oficiales.

La condena penal al empleado del IRS por filtrar información impositiva de Trump

Más allá de la demanda por daños contra la entidad, el responsable directo de los hechos ya fue declarado culpable. En 2024, Littlejohn recibió una condena de cinco años de prisión, según recordó CBS News.

La investigación judicial concluyó que el empleado del IRS accedió ilegalmente a la información impositiva de Trump y se la envió a The New York Times y ProPublica para su publicación en 2020.