Taxes: cómo usar “Where’s My Refund” para rastrear tu devolución de impuestos del IRS en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) mantendrá activo en 2026 el sistema Where’s My Refund para que los contribuyentes puedan seguir el estatus de su devolución de impuestos federales.

¿Cómo funciona “Where’s My Refund”?

La plataforma permite verificar cómo va una devolución de impuestos presentada ante el IRS. El sistema informa si la declaración se encuentra “recibida”, “aprobada” o “enviada”, y detalla el momento estimado de emisión del reintegro.

Durante la actualización diaria, la plataforma queda temporalmente fuera de servicio Freepick

El organismo explicó que la información se actualiza una vez por día, durante la noche. Mientras ocurre ese proceso, la herramienta queda temporalmente fuera de servicio. Esto ocurre, generalmente, entre las cuatro y las cinco horas del horario Este de Estados Unidos.

¿Cuándo aparece disponible el estatus de la devolución?

El IRS también dio los plazos aproximados en los que el sistema comienza a mostrar información, según el tipo de presentación realizada por el contribuyente.

En presentaciones electrónicas correspondientes al año fiscal en curso , el estatus de la devolución suele aparecer alrededor de 24 horas después del envío.

, el estatus de la devolución suele aparecer alrededor de 24 horas después del envío. Para declaraciones digitales de años anteriores , el plazo es de tres a cuatro días.

de , el plazo es de tres a cuatro días. En el caso de envíos en papel, la información se habilita aproximadamente cuatro semanas después del envío.

¿Cómo usar la herramienta del IRS para consultar el reembolso de impuestos?

Para acceder al seguimiento de la devolución, el formulario del sistema solicita tres datos específicos vinculados al trámite presentado.

El contribuyente debe ingresar su número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN), el estado civil declarado y el monto exacto de la devolución consignado en el formulario enviado al IRS.

El sistema solicita número de Seguro Social o ITIN, estado civil y monto exacto de la devolución Captura IRS

El organismo indicó que esa información debe coincidir de manera precisa con la declaración para que el sistema muestre todo correctamente.

Luego, al hacer click en “submit” (enviar) la plataforma muestra el avance del trámite a través de tres estatus.

“Return Received”: indica que la documentación fue recibida y se encuentra en proceso.

indica que la documentación fue recibida y se encuentra en proceso. “Refund Approved”: señala que la devolución fue aprobada y se está preparando su emisión en la fecha indicada.

señala que la devolución fue aprobada y se está preparando su emisión en la fecha indicada. “Refund Sent”: confirma que el reintegro fue enviado al banco o por correo postal, con una demora estimada de hasta cinco días para depósitos bancarios o varias semanas para cheques enviados por correo.

El IRS también ofrece la posibilidad de consultar el estatus de la devolución desde dispositivos móviles mediante la aplicación oficial IRS2Go. Además, los contribuyentes pueden acceder a su información fiscal desde su cuenta en línea o solicitar una copia de sus registros tributarios.

En el caso de las declaraciones enmendadas, el organismo indicó que el seguimiento debe realizarse a través de otra herramienta específica, cuyo nombre es Where’s My Amended Return.

Las declaraciones enmendadas se siguen a través de la herramienta Where’s My Amended Return Freepick

La advertencia del IRS sobre presentar la declaración por segunda vez

El organismo explicó que volver a presentar la misma declaración, por lo general, no acelera el trámite y que, por el contrario, puede generar demoras adicionales.

Según precisó, la recomendación de reenviar la presentación se limita a situaciones excepcionales en las que el contribuyente tiene derecho a una devolución, realizó el envío en papel hace más de seis meses y la herramienta Where’s My Refund no registra la recepción de ese trámite.