Tesla Model 3 vs. Nissan Sentra: cuál es el más barato de mantener

Los autos eléctricos de Tesla se volvieron muy populares en Estados Unidos, aunque suelen tener un precio inicial más alto, su mantenimiento y costo mensual de energía pueden marcar una diferencia considerable frente a los vehículos a gasolina, como el popular Nissan Sentra.

Cuánto cuesta mantener un Tesla frente a un Nissan Sentra en EE.UU.

Según un análisis compartido por GoBankingRates, los modelos Tesla son significativamente más baratos mensualmente que el Nissan Sentra en términos de energía. La estimación de los gastos se basa en un conductor promedio que recorre 1123 millas (1800 kilómetros) al mes.

Cargar un Tesla es considerablemente más barato que repostar gasolina en un Nissan David Zalubowski - AP

Un Nissan requiere una carga de combustible de alrededor de 105,27 dólares, un cálculo basado en el rendimiento combinado de 34 millas por galón del Sentra 2025 y el precio promedio nacional de EE.UU. de la gasolina de US$3188 por galón a partir de septiembre de 2025.

En contraste, cargar un Model 3, el sedán más eficiente de la marca, cuesta cerca de US$33 al mes, mientras que uno más grande como el Model X alcanza aproximadamente US$54 de carga. Esta diferencia representa un ahorro de entre US$51 y US$72 cada mes en comparación con el Nissan Sentra.

Incluso al comparar el costo por milla recorrida, la diferencia se mantiene: cargar un Tesla en casa equivale a unos seis centavos por milla, frente a los 16 centavos que se necesitan para repostar un auto a gasolina.

El precio de los vehículos eléctricos en comparación con los tradicionales

A pesar de las notables ventajas económicas en los costos de funcionamiento diario, se debe considerar que el mercado de automóviles eléctricos enfrenta desafíos relacionados con su alto precio inicial de adquisición, un factor que influye en la demanda del consumidor.

El Nissan Sentra es uno de los vehículos más populares en Estados Unidos

El valor de venta inicial de un Tesla Model 3 comienza alrededor de US$36.990, mientras que el Nissan Sentra inicia en US$21.590. Esta diferencia se refleja en las tendencias de compra y de posesión de vehículos, según una encuesta de Gallup de marzo de 2024.

Sin embargo, es importante señalar que la industria automotriz de Estados Unidos redujo los precios de los autos electrónicos para mitigar la pérdida del crédito fiscal federal para vehículos limpios, el cual, si bien caducó el 1° de octubre de 2025, proporcionaba hasta US$7500 de descuento, según recopiló Energy Sage.

Cuál es el Tesla más barato que se puede comprar en Estados Unidos

De acuerdo con el sitio oficial de Tesla, la compañía fundada por Elon Musk ofrece actualmente cinco modelos en el mercado estadounidense: Model S, Model 3, Model Y, Model X y Cybertruck.

Tesla Model 3 es el auto más económico de la firma (tesla.com)

Después de la eliminación del crédito fiscal para autos eléctricos, que daba un descuento de US$7500 a los compradores de vehículos nuevos y de US$4000 para los de segunda mano, el más barato en octubre 2025 es el Model 3.

Estos son los precios actualizados del Tesla Model 3, según su versión:

Model 3 Standar Rear-Wheel Drive : US$36,990.

: US$36,990. Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive : US$42.490.

: US$42.490. Model 3 Long Range All-Wheel Drive : US$47.490.

: US$47.490. Model 3 Performance All-Wheel Drive: US$54.990.

El Model Y, otro de los vehículos más vendidos de Tesla, se mantiene apenas por encima del Model 3, con precios que comienzan por debajo de los US$45.000: