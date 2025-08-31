Tesla vs. híbrido: qué auto es mejor comprar en Estados Unidos, según expertos

El debate sobre si conviene adquirir un Tesla o un auto híbrido mantiene la atención en el mercado automotriz de Estados Unidos. Como ambas opciones ofrecen beneficios y desventajas, expertos explican que la decisión depende de factores como costos, hábitos de manejo y proyección de uso a largo plazo.

La opinión de los expertos sobre los híbridos

“Honestamente, decidir entre un Tesla (o cualquier otro vehículo eléctrico, en todo caso) y un híbrido puede ser una decisión difícil y esto se debe a que ambas opciones vienen con diferentes pros y contras”, señaló Ruth Calkins, gerente general en FindByPlate, a Go Banking Rates.

Ruth Calkins, gerente en FindByPlate, advirtió que la doble mecánica de los híbridos eleva tanto los costos de mantenimiento como la complejidad de uso Toyota

“Por un lado, un híbrido tienta con la perspectiva de obtener lo mejor de ambos mundos totalmente combinados en un solo vehículo. Pero en realidad, esta aparente ventaja suele ser el mayor defecto de cualquier híbrido. Esto se debe a las complejidades de tener que integrar dos sistemas de propulsión separados en un solo vehículo”, explicó Calkins.

Además, la experta resaltó los costos asociados a los híbridos: “Esto no solo eleva el costo de producción de los vehículos híbridos, sino que a menudo afecta la eficiencia de combustible del vehículo. También hace que el mantenimiento continuo sea más costoso”.

Ventajas y desventajas de un Tesla

Por otro lado, al analizar a Tesla, Calkins destacó: “Con Tesla, el precio no es lo único de lo que los compradores deben preocuparse; también tendrán que considerar la autonomía, la durabilidad de la batería y su longevidad”.

Sin embargo, pese a esas advertencias, la especialista sostuvo que optar por un modelo de Elon Musk puede resultar más conveniente: “Creo que, al elegir entre un Tesla o un híbrido, tiene más sentido, tanto financieramente como en otros aspectos optar por un Tesla”.

Los expertos destacan que Tesla ofrece mayor previsibilidad y un programa de mantenimiento más directo que los autos híbridos Mahesh Kumar A. - AP

“Al menos con un Tesla, los compradores sabrán exactamente en qué se están metiendo, porque junto con la menor complejidad de este vehículo viene una mayor previsibilidad, confiabilidad y un programa de mantenimiento directo”, agregó.

Tesla, además, de acuerdo al mencionado medio, ofrece ventajas técnicas concretas:

Diagnósticos remotos

Menos partes móviles

Un esquema de mantenimiento reducido

Los paquetes de baterías, refrigerados por líquido, conservan más del 88% de su capacidad después de 200.000 millas (321.868 kilómetros), según Green Car Reports. Esto asegura un rendimiento duradero y estable para los compradores de autos nuevos o usados.

Fortalezas y limitaciones de los autos híbridos

El análisis de mercado indica que los híbridos pueden retener mejor su valor de reventa. Un estudio de la Universidad George Washington revela que los modelos de Tesla, como el Model S y el Model 3, se deprecian más rápido que varios híbridos debido a los descuentos en autos eléctricos nuevos y al aumento en la oferta. Incluso, pueden alcanzar pérdidas superiores al 60% de su valor en cinco años.

Otra ventaja de los híbridos está vinculada al rendimiento en climas fríos. Mientras que los motores a combustión permiten un funcionamiento constante en temperaturas bajo cero, los Tesla dependen de la batería para generar calor, lo que reduce la autonomía en invierno. Esta diferencia hace que los híbridos resulten más prácticos en regiones con bajas temperaturas.

En regiones frías de Estados Unidos, los híbridos resultan más prácticos, ya que los motores a combustión funcionan mejor en bajas temperaturas que las baterías de Tesla

Factores clave al elegir entre un Tesla o un híbrido

De acuerdo a Go Banking Rates, estas son las prioridades que los conductores suelen evaluar al elegir entre Tesla y un híbrido:

Simplicidad

Bajos costos de mantenimiento

Durabilidad

Adaptación a climas extremos

Valor de reventa

Viajes largos sin infraestructura de carga confiable

El informe plantea que los conductores que priorizan los primeros tres puntos pueden sentir mayor atracción por Tesla, debido a que la menor necesidad de reparaciones y la robustez de las baterías representan un punto a favor para quienes buscan un vehículo eléctrico de largo plazo.

Sin embargo, quienes viven en zonas con climas extremos, necesitan asegurar un mayor valor de reventa o realizan viajes largos sin infraestructura de carga confiable, podrían inclinarse por un híbrido. La posibilidad de alternar entre batería y gasolina ofrece flexibilidad y seguridad adicional en trayectos exigentes.