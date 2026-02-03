Requisito por requisito para ser gobernador de Texas y cuánto dura cada periodo electoral

El cargo de gobernador de Texas, hoy en manos de Greg Abbott, concentra un poder político clave en el estado más poblado gobernado por republicanos y uno de los más influyentes de EE.UU. De cara a cada ciclo electoral, la Constitución estatal establece requisitos precisos para acceder al puesto y fija un mandato con una particularidad poco común en el país: no hay límite de reelecciones.

Requisitos para ser gobernador de Texas: edad, ciudadanía y residencia

El mandatario estatal actúa como responsable de ejecutar las leyes y coordinar la administración pública. De acuerdo con la Constitución de Texas, las reglas fijan condiciones básicas para los candidatos.

El gobernador de Texas es el jefe ejecutivo electo cada cuatro años @GregAbbott_TX

Estas exigencias apuntan a asegurar un vínculo efectivo entre el aspirante y el Estado, así como el cumplimiento de estándares mínimos de ciudadanía y edad.

Entre los requisitos legales se encuentran:

Edad : para postularse, el candidato debe haber cumplido al menos 30 años al momento de la elección. Este criterio busca garantizar un nivel mínimo de madurez y experiencia personal antes de asumir la conducción del Poder Ejecutivo estatal.

: para postularse, el candidato debe haber cumplido al menos 30 años al momento de la elección. Este criterio busca garantizar un nivel mínimo de madurez y experiencia personal antes de asumir la conducción del Poder Ejecutivo estatal. Ciudadanía : solo pueden aspirar quienes sean ciudadanos de EE.UU. Esta condición es común en la mayoría de los cargos electivos de alto nivel y responde a lo establecido por el marco constitucional del país norteamericano y del estado.

: solo pueden aspirar quienes sean ciudadanos de EE.UU. Esta condición es común en la mayoría de los cargos electivos de alto nivel y responde a lo establecido por el marco constitucional del país norteamericano y del estado. Residencia : debe haber residido en Texas durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección.

: debe haber residido en Texas durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección. Registro de votante: no es obligatorio estar inscrito como votante en una circunscripción específica relacionada con el cargo al que se aspira.

Una vez que la persona resulta electa y asume como gobernador, la Constitución impone restricciones estrictas.

Durante su mandato, no puede desempeñar otros roles civiles, militares o corporativos, ni ejercer profesiones u oficios por los que reciba compensación económica.

Por otro lado, también existen causales de inhabilitación. Cualquier persona que haya sido condenada por ofrecer o entregar un soborno con el fin de asegurar su elección o nombramiento queda legalmente impedida de ocupar el cargo. Esta prohibición se aplica incluso si el acto ocurrió antes de asumir funciones.

Según la Constitución estatal, el gobernador tiene el poder de nombrar funcionarios, vetar leyes y proponer el presupuesto Facebook Greg Abbott

Cuánto dura el mandato de gobernador en Texas

En relación con la duración del cargo, el mandato del gobernador de Texas es de cuatro años. El período comienza, según lo establecido en el Artículo 4, Sección 4 de la Constitución estatal, el primer martes después de la organización de la Legislatura.

Sin embargo, esto puede demorarse, como ocurrió con la asunción de Greg Abbott, quien finalmente comenzó con sus funciones el 20 de enero de 2015.

Un rasgo distintivo del sistema texano es la ausencia de límites a la reelección. No existe un número máximo de mandatos consecutivos o totales.

En la práctica, esto permite que un gobernador se presente nuevamente a elecciones cada cuatro años de manera indefinida, siempre que resulte ganador.

El elegido mediante la votación de los ciudadanos cumple con funciones que abarcan distintos ámbitos del gobierno estatal. Desde el punto de vista legislativo, tiene la facultad de:

Firmar o vetar los proyectos de ley aprobados por la Legislatura de Texas.

En materia presupuestaria, cuenta con una atribución adicional: el veto de partidas individuales.

En el caso de las leyes de asignaciones, puede rechazar secciones específicas del presupuesto sin necesidad de vetar el proyecto completo.

Puede convocar a sesiones especiales de la Legislatura. Estas sesiones extraordinarias se realizan fuera del calendario regular y se limitan a los temas que el propio gobernador establece en la convocatoria.

Como jefe del Poder Ejecutivo, el mandatario tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes se apliquen de manera efectiva. Esto incluye la coordinación con agencias estatales y la relación institucional con otros estados y con el gobierno federal.

Una de sus atribuciones más amplias es la de realizar nombramientos. Durante un mandato de cuatro años, puede designar a miles de funcionarios para integrar juntas, comisiones y organismos que supervisan distintas áreas del gobierno estatal.

La elección general en Texas tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026 Pexels

Cuándo son las elecciones para gobernador en Texas

El calendario electoral de Texas se divide en varias etapas:

Elección Primaria : se llevará a cabo el 3 de marzo de 2026 . En esta etapa, los partidos políticos (como el Republicano y el Demócrata) seleccionan a sus candidatos oficiales para cada cargo.

: se llevará a cabo el . En esta etapa, los partidos políticos (como el Republicano y el Demócrata) seleccionan a sus candidatos oficiales para cada cargo. Segunda vuelta de Primarias (Primary Runoff) : está programada para el 26 de mayo de 2026 . Esta elección ocurre si ningún candidato en la primaria obtiene la mayoría necesaria de los votos.

: está programada para el . Esta elección ocurre si ningún candidato en la primaria obtiene la mayoría necesaria de los votos. Elección General: tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026. En esta fecha, los ciudadanos eligen entre los candidatos nominados por los partidos y candidatos independientes para ocupar los puestos públicos.

Además del cargo de gobernador, en el mismo proceso se renovarán otras posiciones clave. Entre ellas se encuentran el vicegobernador, el procurador general, el contralor, el comisionado de agricultura y un escaño en el Senado de EE.UU.