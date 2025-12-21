Aldi confirma el cierre de todas sus tiendas en Texas por 24 horas en esta fecha

En pocos días, Aldi cerrará todas sus tiendas en Texas durante un día completo y también recortará su horario de atención en Nochebuena, una medida que podría afectar a quienes no planifiquen con anticipación sus compras navideñas.

Cuándo cierra Aldi sus tiendas en Texas

Aldi confirmó que cerrará todas sus sucursales en Texas el 25 de diciembre de 2025, con motivo del feriado de Navidad, según informó The Sun. El cierre será por 24 horas.

Aldi no dará servicio en todas sus sucursales en Navidad (Pexels/Kaboompics.com-Aldi)

La cadena recomendó a sus clientes adelantar sus compras para la cena de Nochebuena, ya que el 24 de diciembre operará con horario reducido. Aunque el horario puede variar según la sucursal, se prevé que la mayoría cierre alrededor de las 18.00 horas, tiempo local. Por ello, se sugiere verificar directamente con la tienda más cercana.

Aldi retomará su horario habitual el 26 de diciembre, tanto en Texas como en el resto del país.

La empresa se suma así a otras cadenas minoristas que optaron por no abrir en Navidad, como Sam’s Club, Target y Costco, con el objetivo de que sus empleados puedan pasar la fecha con sus familias.

Que tiendas estarán cerradas durante Navidad en Estados Unidos

Target también confirmó que no abrirá el 25 de diciembre, aunque su sitio web y su aplicación funcionarán con normalidad. Sin embargo, los pedidos realizados ese día podrían procesarse y entregarse después del 26 de diciembre.

Estos supermercados estarán cerrados por 24 horas en Navidad (Facebook/Costco)

Costco informó que permanecerá cerrada en Navidad y que en Nochebuena atenderá de 10.00 a 17.00 horas. Los miembros ejecutivos podrán ingresar desde las 9.00 horas.

De acuerdo con NBC Nueva York, otras de las compañías que no abrirán durante esta fecha son:

Walmart

Target

Costco

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Meijer

Trader Joe’s

Whole Foods

Qué tiendas sí abren en Navidad 2025

A pesar de los cierres, algunas opciones estarán disponibles para compras de última hora. Entre ellas se encuentran 7-Eleven y CVS Pharmacy, de acuerdo con The Sun.

Aldi cerrará sus tiendas durante el 25 de diciembre (archivo) aldi.com

CVS recomienda utilizar su mapa interactivo para confirmar qué sucursales estarán abiertas en Texas y cuáles serán sus horarios. En el caso de 7-Eleven, la mayoría de las tiendas operará con su horario habitual de 24 horas, aunque puede haber variaciones según la ubicación.

Factores como regulaciones locales o condiciones climáticas podrían provocar ajustes en los horarios. Otras cadenas que prevén abrir durante Navidad son Cumberland Farms, Walgreens, Safeway y Giant, según All Cotton and Linen.

Además, especialistas en consumo recomiendan planificar con antelación las compras navideñas para evitar contratiempos derivados de cierres y horarios reducidos. Elaborar una lista previa y verificar la disponibilidad de productos básicos puede ayudar a reducir el estrés y evitar compras de última hora a precios más altos. También se sugiere considerar opciones en línea, tomando en cuenta los tiempos de entrega posteriores a Navidad.

Las autoridades y las propias cadenas comerciales aconsejan consultar los canales oficiales de cada tienda antes de acudir a una sucursal, ya que los horarios pueden modificarse por decisiones locales, clima adverso u otras circunstancias imprevistas durante los días festivos.